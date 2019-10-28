Владимир Пономарев: У ЦСКА нет полузащитников. Только полуфутболисты

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– Опять не можем забить пенальти. Не могу понять, в чем причина: мандраж, перенапряжение? И снова выход один на один с Игорем Акинфеевым. Где крайние защитники? Что они делают? Почему не страхуют центральную зону? Это же игровая дисциплина. Не может бедный Акинфеев все время выручать. Нужно наладить оборону. Крайние защитники должны страховать центральных. Больше ничего делать не надо.

Почему Марио Фернандес все время проводит впереди? Поставьте его в нападение, а правого защитника нужно иметь в составе обязательно. Хотя бы зону закрыл бы. Армейцы играют без удовольствия, как будто отрабатывают тяжелую повинность.

Нападающий Федор Чалов снизил активность. Полузащитники Иван Обляков и Ильзат Ахметов тоже. Полузащита должна атаковать и обороняться. Никто не спорит, что это сложно, нужно быть хорошо готовым, чтобы везде успевать. Но что сделаешь? Ни одного удара. Полувыпады на ударную позицию, что это за полузащитники?

– Полуфутболисты.

– Совершенно верно. Что они делают? Разыгрывают мяч? Любой ветеран может играть поперек и назад. Это проще всего. Нужно искать продолжение атаки, партнеры должны открываться. И бежать активно в «усы». В края, где меньше защитников противника. Нужно открываться в эти зоны резко, а не тащить за собой игрока обороны. Показал в одну сторону, открылся в другую. Но все встали спиной к чужим воротам.

– Насколько на ЦСКА сказываются матчи в Лиге Европы?

– Сказываются. Куда к дьяволу проигрывать таким слабым командам как «Ференцварош». Откровенно слабая команда. И «Динамо» в первом тайме было не лучше. Армейцы сами позволили соперникам так сыграть. Ни «Ференцварош», ни «Динамо» не ожидали такого подарка по первым таймам, а потом почувствовали, что соперник дает принимать мяч, открываться и убегать. Много работы.

– А не создается ли ощущения, что никто из игроков ЦСКА не прогрессирует?

– Да, такое есть. Ни Обляков, ни Ахметов, которых постоянно меняют.

– Стоит ли ЦСКА пожертвовать Лигой Европы, где уже три поражения?

– Не стоит. Играть через два дня на третий нормально для молодого организма. Молодым футболистам все время хочется играть. Главное правильный режим, тренировки, и может снизить нагрузки. Нужно играть и выигрывать.