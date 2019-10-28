Владимир Пономарев: У ЦСКА нет полузащитников. Только полуфутболисты - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 октября 2019 14:30ФутболУсачев Владислав

Владимир Пономарев: У ЦСКА нет полузащитников. Только полуфутболисты

Легендарный футболист московского ЦСКА и сборной СССР прокомментировал поражение армейцев от «Динамо» (0:1) в рамках 14-го тура РПЛ.

– Опять не можем забить пенальти. Не могу понять, в чем причина: мандраж, перенапряжение? И снова выход один на один с Игорем Акинфеевым. Где крайние защитники? Что они делают? Почему не страхуют центральную зону? Это же игровая дисциплина. Не может бедный Акинфеев все время выручать. Нужно наладить оборону. Крайние защитники должны страховать центральных. Больше ничего делать не надо.

Почему Марио Фернандес все время проводит впереди? Поставьте его в нападение, а правого защитника нужно иметь в составе обязательно. Хотя бы зону закрыл бы. Армейцы играют без удовольствия, как будто отрабатывают тяжелую повинность.

Нападающий Федор Чалов снизил активность. Полузащитники Иван Обляков и Ильзат Ахметов тоже. Полузащита должна атаковать и обороняться. Никто не спорит, что это сложно, нужно быть хорошо готовым, чтобы везде успевать. Но что сделаешь? Ни одного удара. Полувыпады на ударную позицию, что это за полузащитники?

– Полуфутболисты.
– Совершенно верно. Что они делают? Разыгрывают мяч? Любой ветеран может играть поперек и назад. Это проще всего. Нужно искать продолжение атаки, партнеры должны открываться. И бежать активно в «усы». В края, где меньше защитников противника. Нужно открываться в эти зоны резко, а не тащить за собой игрока обороны. Показал в одну сторону, открылся в другую. Но все встали спиной к чужим воротам.

– Насколько на ЦСКА сказываются матчи в Лиге Европы?
– Сказываются. Куда к дьяволу проигрывать таким слабым командам как «Ференцварош». Откровенно слабая команда. И «Динамо» в первом тайме было не лучше. Армейцы сами позволили соперникам так сыграть. Ни «Ференцварош», ни «Динамо» не ожидали такого подарка по первым таймам, а потом почувствовали, что соперник дает принимать мяч, открываться и убегать. Много работы.

– А не создается ли ощущения, что никто из игроков ЦСКА не прогрессирует?
– Да, такое есть. Ни Обляков, ни Ахметов, которых постоянно меняют.

– Стоит ли ЦСКА пожертвовать Лигой Европы, где уже три поражения?
– Не стоит. Играть через два дня на третий нормально для молодого организма. Молодым футболистам все время хочется играть. Главное правильный режим, тренировки, и может снизить нагрузки. Нужно играть и выигрывать.

В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Махачев – Макгрегору: Ты скорее будешь драться со стариком, чем с дагестанцем, разбивающим твое лицо Павлович после победы над Грином: Спасибо всем! Ваша поддержка мотивирует Макдональд проиграл Лиме и лишился пояса чемпиона Bellator
Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Махачев – Макгрегору: Ты скорее будешь драться со стариком, чем с дагестанцем, разбивающим твое лицо Павлович после победы над Грином: Спасибо всем! Ваша поддержка мотивирует В Макгрегора кинули бутылкой во время встречи со СМИ (видео)
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еременко, Бакаев или Тедеско: кто стал главным героем 14-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 14-го тура РПЛ. 28.10.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча Мучениям Никиты Гусева в «Дэвилз» конца-края не видно 26.10.2019 06:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
15:28 Футбол Ивелин Попов: Карпин и Кононов – это небо и земля
15:27 Футбол Кристиан Нобоа: Бердыев еще не сказал последнего слова
15:23 Хоккей «Авангард» поместил Щербака в список отказов
15:19 Футбол «Ювентус» готовит 380 миллионов на приобретение Мбаппе
15:17 Футбол Четыре игрока «Спартака» вошли в сборную тура по версии InStat
15:14 Футбол Футболисты «Саутгемптона» отдадут зарплату на благотворительность
15:10 Футбол Хасанби Биджиев: Проблема короткой скамейки «Локомотива» становится очень серьезной
15:09 Хоккей «Куньлунь» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона»
15:08 Футбол Озил может перейти в клуб MLS
15:00 Хоккей 11 игроков КХЛ сыграют за сборную Финляндии на домашнем этапе Еврохоккейтура
14:57 Футбол Дортмундская «Боруссия» не собирается менять тренера
14:51 Футбол «Реал» не планирует трансферы в зимнее окно
14:48 Хоккей Кошечкин, Мерфи и Яшкин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
14:46 Футбол Денис Попов: Пускай в ЦСКА пенальти бьет Акинфеев
14:38 Футбол Андрей Коновалов: «Локомотив» хотел победить «Спартак» малой кровью
14:30 Хоккей Малкин получил американское гражданство
14:17 Хоккей Николай Прохоркин: В моих сменах ничего не пропустили, что смог, то сделал
13:59 Формула-1 Даниил Квят: Судьи просто убивают Формулу-1 штрафами
13:53 Хоккей Марков подписал полноценный контракт с «Локомотивом»
13:48 Футбол Голы Дзюбы, Понсе и Нжи претендуют на звание лучшего в октябре
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика