Еременко, Бакаев или Тедеско: кто стал главным героем 14-го тура

ГОЛ ТУРА

Роман ЕРЕМЕНКО («Ростов»)

Можно было бы отметить ювелирную голевую передачу Романа Нойштедтера на Клинтона Нжи в матче ЦСКА – «Динамо», удар зенитовца Юрия Жиркова под перекладину в Самаре, первый из двух голов спартаковца Джордана Ларссона в дерби с «Локомотивом», но мы все же выделили эффектную ростовскую трехходовку, точку в которой после навеса Ивелина Попова и скидки Алексея Ионова ударом с лета поставил один из самых креативных полузащитников нашего чемпионата. Против такого «лома» оказался бессилен даже вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, творивший в субботу чудеса.

ИГРОК ТУРА

Зелимхан БАКАЕВ («Спартак»)

Если лидер «Зенита» Артем Дзюба в прошлом туре оформил классический хет-трик в матче с «Ростовом», то полузащитник красно-белых в воскресенье стал автором сразу трех голевых пасов. Для РПЛ – крайне редкое явление, а уж для столичных дерби… Против «Локо» Бакаев сыграл, как в своих лучших матчах прошлого сезона за «Арсенал», разгоняя контратаки команды сольными проходами и выверенными передачами. Странно, что «тульские чакры» в Зелимхане открыл не приглашавший его в «Спартак» Олег Кононов, а Доменико Тедеско.

ТРЕНЕР ТУРА

Доменико ТЕДЕСКО («Спартак»)

Новый главный тренер красно-белых выиграл у Юрия Семина третий матч из трех с учетом двух прошлогодних встреч «Шальке» с «Локомотивом» в Лиге чемпионов. После разгрома в Черкизове 34-летний немец не стал перехваливать свою команду, отметив, что «Спартаку» есть куда расти, но сам он, безусловно, заслуживает слов восхищения. И за смелые тактические ходы (схема с тремя центральными защитниками), и за удачные замены (выход автора дубля Ларссона), и за эмоциональность, вдохнувшую в красно-белых новую жизнь после кононовского «застоя».