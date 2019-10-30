Вячеслав Колосков: Новый скандал с ЧМ-2018 – как разговор Трампа с Зеленским

- Изучили документы, которые появились в сети?

- А зачем? Уже год прошел после чемпионата мира, признанного лучшим в истории. И люди опять поднимают всякую муть и чушь. Не вижу смысла на это реагировать. Мало ли что кому в голову взбредет, какие у кого фантазии?..

Я же знаю ситуацию изнутри. Сам был в заявочном комитете, можно сказать, стоял на передовой всей работы, лично встречался с каждым из двадцати двух членов исполкома ФИФА. Ну, какие с нашей стороны могли быть на них воздействия? Ни необходимости, ни желания заниматься тем, в чем нас пытаются сейчас обвинить, не было. Мы прекрасно понимали: единственный шанс России выиграть выборы - достойно представить свою заявку и доказать ее преимущества перед остальными.

- Что это были за преимущества?

- В первую очередь - разнообразие городов, которые обладали своими уникальными историческими особенностями. У нас было свое ноу-хау: города вдоль Волги. Туристов могли сесть на теплоход и изучить массу достопримечательностей, совместив приятное с полезным. Мы занимались честным делом. А сейчас нас пытаются втянуть в абсолютно пустую и бесполезную дискуссию. Не надо поддаваться на провокации. Чем дальше будем погружаться в эту дискуссию, тем больше поднимется всякой пены. Это никому не нужно. Ни России, ни ФИФА. Со всеми этими обвинениями нужно поступить как с мусором после ливня.

- Но ведь обвинения, в частности, подкрепляются сканами взломанной переписки Сергея Капкова за 2010 год, в которых раскрываются методы, которыми российские власти обрабатывали чиновников ФИФА…

- Ну, тогда позвоните Капкову и уточните, была ли такая переписка. Моя фамилия - Колосков. Я отвечаю только за свою работу.

- Но вы верите в подлинность документов? Или это фейк?

- Я не могу говорить о том, чего не знаю. Но знаете: написать можно все что угодно. А потом как угодно это интерпретировать. Это примерно как телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Одни видят одно, другие - другое. Моя позиция: наша заявка была очень чистой. А все эти домыслы к делу не пришьешь. Нужны конкретные доказательства. Но их не может быть в принципе. Просто идет умышленная провокация

- Но кто эти переписки взламывает? Может, ЦРУ?

- Понятия не имею, откуда что берется. Допускаю, что это все фальшивка. Комментарии излишни. Я сказал вам то, что знаю, чем сам занимался - и в чем уверен наверняка.