Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать - Советский спорт
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31 октября 2019 22:54ФутболГригорьевская Юлия

Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать

После матча Кубка России «Спартак» - «Ростов» своими впечатлениями поделились полузащитник Зелимхан Бакаев и полузащитник Хорен Байрамян.

- Какие впечатления от игры? - вопрос Бакаеву.
- Позитивные. Мы победили и прошли дальше.

- В конце пропустили мяч. Потеряли концентрацию?
- Да нет. Так получилось. Концентрация была на высшем уровне. Просто «Ростов» тоже хороша команда. Всякое бывает.

- Сегодня все получилось или есть, что дорабатывать?
- Конечно, есть что дорабатывать. Нужно прибавлять, прогрессировать, доминировать от первой до последнем минуты, не давать сопернику повода вообще подходить к нашим воротам. Семьдесят минут мы практически не давали «Ростову» подходить к нашей штрафной, а потом немного сели. Надо работать, будут сборы и мы станем сильнее.

- Следующий матч в Кубке России с ЦСКА. Насколько это желанный соперник?
- Очень желанный. Я думаю. И они в предвкушении этой игры. Только этот матч будет в следующем году, придется ждать. А так с нетерпением ожидаем этой встречи, будем готовиться и проходить дальше.

- Ларссон сейчас в порядке. Согласны?
- Как и каждый игрок в нашей команде. Он нападающий и делает свою работу. Слава богу, что получается хорошо. Надеюсь, в следующих матчах он также продолжит забивать дубли, хет-трики. Желаю ему удачи.

- А вы когда будете забивать? Или у вас немного другая роль сейчас?
- Я тоже буду забивать (смеется). Роль у каждого одна - забивать. Без разницы защитник ты или нападающий. Из этого состоит футбол и я буду стремиться забивать как можно больше.

- Как вам новая позиция в центре?
- Нравится. Все хорошо. Спасибо тренеру. Что верит в меня на этой позиции. Я буду работать и прогрессировать.

- Тренер рассказывал, что говорил с вами об этой позиции. Можете что-то рассказать об этом разговоре? Какие-то подробности.
- Я не понимаю, почему вы мусолите эту тему и каждый день спрашиваете об этом тренера. Из-за этого он решил у меня об этом спросить. Все хорошо, мне здесь нравится. Уже третья игра, а мы все обсуждаем мою позицию на поле.

- Она для вас уже родная?
- Мне абсолютно без разницы. Любая позиция для меня, как родная. Где поставят, там и буду играть.

- Вы сегодня периодически менялись позициями с Зобниным. Это тренерская установка?
- Да. Вначале игры у нас не получалось взломать оборону соперника, потому что он играл очень качественно и тренер решил поменять схему, чтобы при атаке Рома уходил в центр, а я на фланг. После этого мы лучше начали проходит оборону «Ростова».

«Если было бы чуть больше времени, могли забить «Спартаку» второй мяч»

- С какой установкой Валерий Карпин выпустил вас на замену? - вопрос Байрамяну.
- Это лучше у тренера спросить. Наверное, он увидел, что нужно что-то перестраивать. Мы перестроились потом в схему 4-3-3, у нас стало лучше получаться атаковать. Мы отыграли один мяч. Если было бы чуть побольше времени - могли бы и второй забить.

- Вас выход на поле с Шамуродовым сильно перевернул игру и было ощущение, что «Ростову» не хватает совсем чуть-чуть, чтобы додавить «Спартак». Почему выход всего двух футболистов так кардинально поменял игру?
- Спасибо за похвалу (улыбается). Нас выпустили на поле и мы выполняли свое дело как могли. Раз вы позитивно оцениваете наши действия, значит что-то получалось. Но самое главное мы сделать не смогли - отыграться. В итоге мы уступили. «Спартак» движется дальше, а мы уже сосредоточимся на чемпионате.

- Для вашей команды попытаться выйти в еврокубки через чемпионат важнее, чем пройти подальше в Кубке России?
- Мы не обсуждаем выход в Лигу чемпионов, но в чемпионате мы действительно пока неплохо идем. Тренеру виднее, где нам лучше, а где не лучше. Те, кто сегодня вышел на поле, играли достойно. Я не видел, чтобы «Спартак» на голову был сильнее нас и создавал кучу моментов. Такого не было. По мне была хорошая боевая игра. Красно-белым удача сопутствовала чуть больше. А мы будем двигаться дальше. У нас через два дня встреча с «Краснодаром», очень важная для нас. Поэтому уже с сегодняшнего дня будем настраиваться на нее.

- Как готовились к «Спартаку»? Он показал то, что и ожидали?
- Мы видели, что «Спартак» играл с «Локомотивом» в пять защитников, и мы готовились к такой игре соперника. Красно-белые нас ничем не удивили, но по игре они сегодня победили.

- В моменте с первым голом казалось, что ничего не предвещало гола. Как это выглядело со скамейки?
- Со скамейки мы удивились этому голу, потому что вроде перекрывали все зоны, никаких моментов у «Спартака» не было, а тут разрезающая передача. Непонятно как она прошла и счет стал 0:1.

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