Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 15-го тура РПЛ

В 15-м туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:
2 ноября
14:00 (мск) «Динамо» – «Ахмат» (комментаторы – Трушечкин, Жичкин)
19:00 (мск) «Зенит» – ЦСКА (комментаторы – Генич, Поленов)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
2 ноября
14:00 (мск) «Уфа» – «Локомотив» (комментаторы – Арустамян, Пойда)
16:30 (мск) «Сочи» – «Тамбов» (комментаторы – Кривохарченко, Неценко)
3 ноября
16:00 (мск) «Краснодар» – «Ростов» (комментаторы – Моссаковский, Арустамян)
4 ноября
14:00 (мск) «Урал» – «Оренбург» (комментатор – Аболин)
16:30 (мск) «Крылья Советов» – «Рубин» (комментаторы – Шмельков, Петров)
19:00 (мск) «Спартак» – «Арсенал» (комментаторы – Генич, Нагучев)
Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав