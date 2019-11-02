Антон Шунин: Если бы Ордец промазал, когда забивал мяч, то ударил бы я - Советский спорт
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02 ноября 2019 18:00ФутболГригорьевская Юлия

Антон Шунин: Если бы Ордец промазал, когда забивал мяч, то ударил бы я

После матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями поделились вратарь Антон Шунин и защитник Константин Рауш.  

– Что для вас означает 250-й матч в составе «Динамо»? – вопрос Шунину.
– Если честно, я сам только сейчас об этом узнал. Готовился к матчу и даже не мог представить, что провел за клуб уже 250 игр. Но есть к чему стремится. У нас много футболистов, которые сыграли гораздо больше меня. Я буду стараться побивать рекорды, радовать наших болельщиков игрой и с каждым матчем становиться лучше.

– На 88-й минуте ваш сейв стал ключевым, потому что после него «Динамо» пошло вперед. Как вам это удалось?
– Я не смог докричаться до наших защитников, чтобы они убегали в атаку в том моменте, но это понятно, потому что мы проигрывали и у высокорослых защитников было больше шансов, чтобы забить. В этот момент нас обязали, пошла атака на наши ворота – два игрока соперника выходили на одного нашего защитника. Я видел, что один футболист, который шел с мячом под углом, будет отдавать пас вдоль ворот. Так все и получилось. Все ворота были открыты, но я успел переместиться и предугадал момент.

– Были ли везение в том эпизоде?
– Да, потому что мяч попал в меня. Я прыгал в угол, но если бы игрок хорошо исполнил удар, я бы ничего не смог сделать – расстояние было слишком близкое, а ворота были открыты. Но, тем не менее, мои правильные действия привели к отбитому мячу.

– Прокомментируйте момент с угловым. Сами решили пойти или это была установка тренера?
– Конечно, я хотел пойти вперед, потому что шли последние минуты и мы проигрывали. Проиграть 0:1 или 0:2 – не так важно. Задача была забить, поэтому тренер погнал меня вперед. Получилось, что на этот стандарт мы побежали в одну точку с Ваней Ордецом. Я видел его и сделал все, чтобы он не забил – подталкивал его, чтобы мяч пролетел и я смог пробить. Это шутка, конечно. Ваня пробил, а я был за спиной и если бы он промазал, то я бы ударил. Рад, что Ваня забил. Эта игра получилась очень интересной, в том плане, что у нас не все складывалось и проигрывая, мы сумели забить в самой концовке. Те болельщики, который ушли с трибун, не увидели самые интересные пять – семь минут этого матча. Думаю, они об этом пожалеют, когда узнают счет.

– Подшучивали над Ордецом после матча?
– Да, я ему сказал, что сделал все, чтобы он не забил. (смеется)

– Вы в последних матчах хорошо играете. Ожидаете вызова в сборную?
– Конечно, жду вызова. Хочу вернуться, но у меня была травма, а сейчас приложу все усилия для того, чтобы получить вызов.

«ШУНИН САМ СЕБЕ СДЕЛАЛ ПОДАРОК – СПАС ОДНО ОЧКО ДЛЯ «ДИНАМО»

– Помогло ли команде забить мяч то, что Шунин пошел вперед? – вопрос Раушу.
– Я еще не пересматривал момент, поэтому не могу сказать, помогло или нет. Но я видел, что Антон пошел вперед. Это и понятно. Была последняя минута матча. Просто очень рад, что подача пошла туда, куда и должна была и Ваня Ордец забил мяч, который помог нам заработать важное очко.

– Довольны ли содержанием игры команды, ведь большую часть матча вы проигрывали?
– Понятно, что мы не довольны. Уже с самого начала первого тайма не удалось показать хорошую игру, которую мы демонстрировали с «Краснодаром» и ЦСКА.

– Вы к этому матчу готовились по другому, чем к «Краснодару» и ЦСКА? Это ведь не топовый соперник.
– Конечно. Я понимаю, что для болельщиков этот матч смотрелся по другому, потому что соперники разные. В предыдущих встречах мы играли в контратаку, а сегодня соперник дал нам разыгрывать мяч. Но нам это не очень удалось. Мы делали много ошибок, поэтому не довольны.

– Насколько для вас изменилась игра в защите после смены тренера?
– Новый тренер – большой молодец. У него есть хороший план подготовки к каждому сопернику. Он верит в нас.

– Антон Шунин сегодня проводил 250-й матч. Как команда его поздравила?
– После игры мы встречаемся на верху и, думаю, пару слов Антону скажем. Он сегодня сам себе сделал большой подарок, сохранил для команды одно очко. Если бы не его хороший сейв в конце встречи, счет был бы 0:2.

– То есть можно сказать, он придал команде импульс в конце матча, чтобы дожать соперника?
– Сейчас после игры все говорят про гол Ордеца, про мою подачу, и забывают, как Антон вытащил этот тяжелый мяч.

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