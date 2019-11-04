Финт Мелкадзе и первое поражение Тедеско. Интересные факты 15-го тура РПЛ

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ЦИФРЫ ТУРА

30 очков набрал «Ростов» по итогам первого круга, повторив клубный рекорд сезона-2015/16, в котором команда завоевала серебро

3-й матч подряд проиграл «Спартак» в РПЛ «Арсеналу» при Массимо Каррере, Олеге Кононове и теперь Доменико Тедеско

2 победы одержал «Тамбов» в двух матчах под руководством и. о. главного тренера Сергея Первушина, столько же, сколько за 13 игр при Александре Григоряне

0 побед одержали хозяева в 15-м туре РПЛ

КАМБЭКИ ТУРА

«КРАСНОДАР» И «ДИНАМО»

«Быки» устроили невероятный камбэк в казачьем дерби с «Ростовом»: уступая 0:2, забили на 93-й и 95-й минутах! Это было в воскресенье. А еще в субботу запоминающееся спасение подарило своим болельщикам «Динамо». Бело-голубые не забили «Ахмату» пенальти, остались в меньшинстве, проигрывали 0:1, чуть было не пропустили второй мяч, когда Антон Шунин не позволил грозненцам реализовать выход два в одного… Ну а в компенсированное время все тот же Шунин своим рывком в чужую штрафную внес панику в ряды «Ахмата» при розыгрыше углового - и Иван Ордец ударом головой счет сравнял.

АНТИГЕРОЙ ТУРА

Михаил ВИЛКОВ

40-летний арбитр из Нижнего Новгорода провалил очередной матч - на этот раз между «Зенитом» и ЦСКА. Несмотря на наличие системы VAR, Вилков пропустил два грубых фола Сердара Азмуна (в обоих таймах), которые тянули на красную карточку. При этом он в течение трех минут, еще при счете 1:0 в пользу армейцев, вынес два предупреждения Яке Бийолу, второе - откровенно ошибочное. Удаление словенца, безусловно, помогло питерцам уйти от поражения. Центральный матч тура был испорчен.

ЧЕМОДАН ТУРА

Доменико ТЕДЕСКО

Главный тренер «Спартака» еще накануне матча с «Арсеналом» рассказал о содержимом чемодана, который он катит за собой на колесиках по пути от автобуса до стадиона. «Там не грим - не беспокойтесь. Обычно кладу туда куртку, пару ботинок… Бывает, подарки от болельщиков». Очевидно, в понедельник 34-летнему немцу ничего не подарили.

ОГОРОД ТУРА

СТАДИОН «НЕФТЯНИК»

О качестве искусственного газона на домашнем стадионе «Уфы» не высказывался только ленивый. Покрытие давно надо менять. А пока страдают соперники уфимцев: в субботу врачи запретили выходить на такое поле одному уз лидеров «Локомотива» Жоау Мариу. В итоге Юрия Семин (как, впрочем, и его визави Вадим Евсеев) не произвел ни одной замены.

ФИНТ ТУРА

Георгий МЕЛКАДЗЕ

После перехода в «Тамбов» бывший нападающий «Спартака» расцвел: забил 4 гола в 6 матчах! Отличился Мелкадзе и в Сочи, причем, возможно, сам не понял, как. Казалось, форвард уже уперся мячом во вратаря хозяев Сослана Джанаева, но спустя секунду оказался за спиною у того. И мяч - вместе с ним. Забить в пустые ворота было делом техники.