Станислав Черчесов: Со мной не надо спорить, надо выполнять мою установку

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В списке Станислава Черчесова значатся 25 футболистов, в том числе Даниил Фомин из «Уфы» и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива». Вместо зенитовца Андрея Лунева вызван динамовец Антон Шунин. А вот привлекавшиеся на предыдущий сбор Александр Соболев из «Крыльев Советов» и Ильзат Ахметов отсутствуют. В остальном изменений в сборной России практически не ожидается.

Подготовку к матчам команда начнет 10 ноября в Сочи.

«Ахметов не проявил себя должным образом»

– С чем связано отсутствие Александра Соболева и наличие в заявке всего двоих форвардов?

– Сбор только прошел. Смотрим, кто как проявляет себя в чемпионате. Федор Смолов травмирован, Федор Чалов в молодежной сборной, а Соболев после вызова в сборную не до конца себя проявил.

– Расскажите о новичке Данииле Фомине. Чье место он занял?

– Он игрок молодежной сборной прошлого созыва, играл практически все игры. Перед началом сезона перешел в «Уфу», с первых туров стабильно играет, забил несколько мячей. А у нас перед чемпионатом Европы осталось два сбора – ноябрьский и мартовский, поэтому хотим воспользоваться возможностью посмотреть его.

На каждом сборе бывает игрок, которого мы хотим посмотреть. В этот раз такими игроками стали он и Рифат Жемалетдинов. А не вызвали Ильзата Ахметова. Он не проявил себя в чемпионате на необходимом уровне.

– То есть это не связано с тем, что в последних матчах за ЦСКА он играет выше по позиции?

– Нет.

– Для вас имеет значение, что сборная России играет сначала с сильным соперником Бельгией, а затем – с Сан-Марино?

– Есть турнирная сетка, мы на нее не можем повлиять. На сборе до первого матча у нас будет четыре тренировки – это на день больше, чем в прошлый раз. Постараемся максимально его использовать.

«Чем быстрее Дзюба решит вопрос с контрактом, тем будет спокойнее»

– Артему Дзюбе не мешает тот факт, что контракт с «Зенитом» пока не продлен? Вы с ним обсуждали эту тему?

– Не обсуждал, но могу сказать, что чем быстрее такие вопросы решаются, тем спокойнее всем сторонам – и «Зениту», и Дзюбе, и сборной. Надеюсь, уже зимой этот вопрос будет закрыт. Чтобы не было ситуации, как с Маринато Гилерме, которая обсуждалась месяцами. В результате контракт все равно был подписан, а народ уже взбудоражили.

Хотя напрямую этот вопрос меня не касается – я могу его вызвать или не вызвать, а дать контракт – это не ко мне.

– С учетом травмы Ильи Кутепова вы вносили какие-нибудь изменения в заявку в последний момент?

– Мы за ним опять смотрели, потому что последние шесть игр подряд он играл, но не могу сказать, что его травма повлияла на наше окончательное решение по его кандидатуре. Травма за нас решила.

– Почему вместо Андрея Лунева вызвали Антона Шунина?

– У нас есть выбор вратарей. Шунин после травмы опять играет, и делает это достаточно уверенно. Он игрок нашей обоймы. А Лунин не только не играет, но и не тренируется из-за травмы плеча. А это автоматическое решение не в его пользу.

– Почему местом сбора перед матчем с Бельгией выбрано Сочи?

– Мы проанализировали погоду в Москве, Петербурге и Сочи за пять последних лет. В столице она иногда была неважной, даже минусовая температура могла быть. А в Сочи я звонил, там хорошая погода, и вероятность того, что она будет лучше, чем в Москве, очень высока.

Если бы это была одна-две тренировка – пробежался, размялся, баня – это одно, а когда у тебя четыре тренировочных дня, ты не можешь все время стоять укутанным. Тем более, в Сочи нам все знакомо – и гостиница, и рядом расположенное поле. Его сделали, оно в хорошем состоянии.

Затем улетим в Петербург, проведем там разминку под крышей «Газпром Арены». Постарались все просчитать таким образом, чтобы грамотно подготовиться и ничего не упустить.

– А между матчами где будет сборная?

– Там времени не будет. На следующее утро после Бельгии проснемся, проведем разминку, пообедаем и улетим в Сан-Марино.

«Всегда интересно сыграть с лидером рейтинга ФИФА»

– Впереди еще матчи еврокубков и тур чемпионата России. Есть ли у вас план B, кого вы могли бы вызвать в сборную на случай травм?

– Бывало, что у нас и план C работал. К этому мы готовы, но надеемся, что все будут здоровы. Видите, как с Кипром получилось – Марио Фернандесом не хотели рисковать, а вышедший Сергей Петров получил травму, и на замену вышел Вячеслав Караваев. Стараемся просчитать такие ситуации, чтобы быть подстрахованными со всех сторон.

– Считаете ли вы Бельгию самым сильным соперником, с которым доводилось играть?

– Надеюсь, испанцы, бразильцы, аргентинцы, чемпионы мира французы тоже не самые слабые. Мы играли со многими командами.

– В чем их главная сила?

– В наличии индивидуально сильных футболистов на каждой позиции и их связанности в командной игре. Когда индивидуально сильные игроки не понимают друг другу, наверное, легче им противостоять, чем когда они еще и вместе играют. Они этим составом играют не первый год.

– А в чем наша главная сила?

– В командной игре, хорошей физической подготовке и наличии боевого духа. Ну, и, конечно, надо правильно подготовиться тактически.

– С учетом того факта, что Россия и Бельгия уже вышли на Евро-2020, не расстраивает ли вас, что с мотивированным номером один рейтинга ФИФА матч был бы полезнее для нашей команды?

– Мы сами организовали себе такую ситуацию. Наверное, она для нас удобная. Хотя не забывайте, что мы играем за первое место. Так что спортивная составляющая присутствует. Так что сыграть с лидером рейтинга ФИФА всегда интересно.

«Зобнин – важный для нас игрок»

– Романа Зобнина вы рассматриваете на месте правого защитника, как в клубе?

– Вчера он играл в опорной зоне. Вообще не знаю, почему такой резонанс вызывают эти темы. Ранее я и про Романа Нойштедтера говорил, что мы не будем использовать в опорной зоне, какую он занимает в «Динамо».

Третий год я работаю в сборной, и за это время мы ни разу не позвонили ни одному тренеру и не сказали, что ему надо делать, и не спрашивали, почему кто-то играет, а кто-то – нет. Не будем делать этого и сейчас. Мы зависимы от клубов, но используем игроков там, где видит их наш тренерский штаб.

А комментировать действия тренеров не станем. Это мы знаем всех игроков, а мой коллега из «Спартака» Доменико Тедеско только познает их возможности. Никаких нравоучений и назидания для других тренеров с нашей стороны быть не может. Только констатация факта – Зобнин для нас важный игрок, но в середине у нас есть кому играть.

Кроме того, если игроки проявят себя на новой позиции, мы это учтем.

– Будете ли против Эдена Азара играть персонально?

– Даже если бы знал ответ на этот вопрос, не сказал бы, но во всяком случае, в первой игре мы этого не делали. Когда игрок появляется в той или иной позиции, защитники передают его друг другу. Если всех персонально держать, сломается командная игра.

Особенно проблематично играть персонально, если игрок меняет позиции на поле. Если он все время играет слева, ты держишь его персонально, а если он уходит то налево, то направо, ты не набегаешься.

– Для вас в матче с Бельгией будет превалирующим результат или качество игры?

– Результата не бывает без определенного уровня игры. Одно с другим связано.

– А в матче с Сан-Марино вы обязательно будете выставлять оптимальный состав?

– А с Кипром у нас какой состав был, по вашему мнению?

– Оптимальный.

– Вот и сейчас будет оптимальный – на этот момент. У нас может быть игрок, который лучше, но он не готов. Тогда следующего лучшего будем ставить. Так строится представление об оптимальном составе. У нас нет основного состава, а есть стартовый на том или ином матче.

«Специально больше играть на Дзюбу не станем»

– С учетом участия Дзюбы в чемпионской гонке будете просить игроков больше играть на Дзюбу?

– Нет, не буду. Сейчас вообще все мысли о Бельгии, о Сан-Марино будем думать потом.

– Помочь Дзюбе обойти Эрана Захави не хотите?

– Вы сами видели в матче с Кипром, что даже когда у него были хорошие моменты забить, он ассистировал Александру Головину, и забивал он. Такой цели нет, есть только командная игра, и в этой командной игре можно решать свои задачи.

– Вы, как тренер, не хотели бы его промотивировать?

– Если до сегодняшнего дня он забивал без моей дополнительной мотивации, значит, и без нее он может.

– Может, он с вами поспорил…

– Со мной спорить не надо, надо выполнять мою установку.

– Яркие матчи Сослана Джанаева увеличили его шансы попасть в основу?

– Два месяца назад меня критиковали за то, что я его вызываю, а теперь спрашиваете, будет ли он в основе. Мы хотим всегда опережать события. Значит, нам это удается. А что будет… Номер один на сегодняшний день у нас Гилерме, и мы не видим смысла делать какие-то перестановки. Это конкретный ответ на эту секунду, но тот факт, что Джанаев в хорошей форме, может только радовать.

«Ждем жеребьевки чемпионата Европы»

– Возможен ли вариант, при котором с Бельгией вы сыграете в три центральных защитника?

– Посмотрим, в какой форме приедут футболисты, и будем исходить из этого. В Бельгии мы играли в три, а сейчас – посмотрим. Изучаем соперника, как он играл и как играли против него, посмотрим на свое состояние – из этого и будем исходить.

– Дмитрий Чистяков в «Ростове» играет в два центральных.

– Последние пять минут в Краснодаре и со «Спартаком» «Ростов» сыграл с тремя, так что мы там его видели. Раз мы его вызвали, хотим еще посмотреть. На прошлом сборе мы заметили в его игре как плюсы, так и минусы. Сейчас дадим еще одну возможность проявить себя.

– Для вас имеет какое-то значение переход защитников с одной схемы на другую в клубе и сборной?

– Понятно, что дополнительное неудобство есть, но если игрок качественный, он быстро перестраивается. Поэтому могу лишь повторить – мы во всем зависим от клубов.

– Вы уже определились, где сборная будет жить на Евро-2020?

– У нас есть определенные наметки и представления, но сначала дождемся жеребьевки. Потому что на ЧМ-2018 у нас должна была быть одна база, и мы летали оттуда, то здесь пока есть вопросы, которые мы должны уточнить.

Как минимум два матча будут в Петербурге, но пока неизвестно, когда – в первом и втором турах, в первом и третьем, во втором и третьем. Такие нюансы мы тоже должны учитывать.

– Сборная России против Бельгии в первом и предпоследнем турах отбора на Евро-2020 сильно отличаются?

– Тогда мы только начинали путь и не знали, как он сложится. Сейчас задача решена, поэтому мы чувствуем себя увереннее.