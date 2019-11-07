В Будапеште ничья исключена, а в Краснодаре – не нужна. Статистика перед матчами Лиги Европы

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Четыре предыдущих визита российских клубов в Венгрию завершались их победами. В двух последних случаях – с перевесом в четыре мяча («Анжи» в 2012 году разгромил «Гонвед» – 4:0, а «Краснодар» в 2014-м «Диошдьор» – 5:1). Правда, если вернуться в 90-е, то картина будет выглядеть с точностью до наоборот: три поражения наших из трех.

Самое первое, кстати, пришлось на долю ЦСКА в Кубке кубков-1994. И знаете, кому тогда проиграли армейцы? Правильно: своему ближайшему сопернику – «Ференцварошу» (1:2). Это была ответная встреча двухраундового противостояния, и командам пришлось бить пенальти. В решающей попытке Сергей Колотовкин пробил выше перекладины – ЦСКА выбыл из турнира. Та же участь, скорее всего, ждет красно-синих в случае поражения и сейчас. А вот ничьей в Будапеште не предвидится. Их в гостевых матчах с венграми у представителей России еще не было.

Что касается нашего противостояния с Турцией, то из 18 матчей на своей территории с командами из этой страны мы проиграли только два. Обе сечки пришлись на долю «Локомотиву», который в начале 2000-х спотыкался в Москве на «Бешикташе» и «Галатасарае». Ну а в последние годы образовалась четырехматчевая победная серия, к которой приложил руку и «Краснодар», победивший прошлой осенью в Лиге Европы «Акхисар» со счетом 2:1.

Тогда «быки» вышли из группы. И если хотят сделать то же самое сейчас, обязаны брать верх над «Трабзонспором». Этот клуб, кстати, в России еще не забивал. В 2011-м турки уступили ЦСКА в ЛЧ (0:3), а в 2014-м сыграли вничью с «Ростовом» в квалификации ЛЕ (0:0). Впрочем, «Краснодар» в четверг ничья не устроит. Надо брать три очка. И точка.