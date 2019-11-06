Сергей Матвеев: Ждем помощи болельщиков, как в дерби с «Ростовом»

Исполняющий обязанности главного тренера «быков» в отсутствии дисквалифицированного Мурада Мусаева рассказал о подготовке к матчу с турками.

«ВАНДЕРСОН НЕ ПОМОЖЕТ»

- У «Краснодара» три очка после трех туров. Согласны, что от исхода игры с «Трабзонспором» во многом зависят весенние перспективы?

- Сейчас уже любой матч - как финал. Мы понимаем, что турок надо побеждать, если мы хотим продолжить борьбу в весенней стадии Лиги Европы. А мы этого очень хотим. Правда, победы над «Трабзонспором» все равно не хватит. Потом надо будет отбирать очки у «Хетафе» и «Базеля». Но сейчас команда полностью сконцентрирована на ближайшем сопернике.

- Кто-нибудь из травмированных восстановился?

- Юрий Газинский на подходе, но не сыграет до окончания паузы на матчи сборных. Вандерсон тоже не поможет нам в четверг. Хотя, бразилец уже тренируется.

- Насколько отсутствие Вандерсона мешает?

- Всегда непросто обходиться без лидеров. А Вандерсон - один из ключевых игроков нашей команды. На нем завязана атака, он добавляет скорости. Но мы довольны теми ребятами, которые подменяют травмированных. Ребята делают все, что могут. И в последнее время команда стабильно пополняет очковую копилку.

«ПОБЕДА В ТРАБЗОНЕ - НЕ ВЕЗЕНИЕ»

- Почему в перерыве воскресного матча с «Ростовом» заменили Кристоффера Олссона? Берегли силы шведа для «Трабзонспора»?

- Нет, такого не было. Мы уступали 0:2, а Олссон не совсем попал в эту сложную игру. Все-таки дерби… Надеемся, что против турок Кристоффер сыграет лучше. Как и Вандерсон, это один из наших системообразующих футболистов.

- В Трабзоне вы победили 2:1, хотя хозяева создали не меньше моментов. Можно сказать, что «Краснодару» повезло?

- Согласен, что команды поочередно владели инициативой. Мы лучше реализовали свои шансы. Задачу упростил гол, забитый в начале второго тайма. Он поменял игру в удобном нам ключе. Но это не было везение. «Краснодар» заслужил победу. И ждет очередного сложного матча против опасного соперника. А еще хотелось бы получить такую же мощную поддержку трибун, как во время дерби с «Ростовом». То, что мы тогда смогли дважды забить в компенсированное время, - безусловно, заслуга наших болельщиков.

ОЛССОН: ПОРАЖЕНИЯ ОТ «БАЗЕЛЯ» И «ХЕТАФЕ» МНОГОМУ НАУЧИЛИ

- Обсудили с тренерами причины вашей замены в перерыве матча с «Ростовом»? - вопрос 24-летнему Олссону.

- Да, разговор состоялся. Это обычная практика. Я и сам был недоволен своей игрой. Мы с тренерами поняли друг друга. Понимаю, что надо делать для исправления ситуации.

- Что скажете о «Трабзонспоре»?

- В Лиге Европы слабых соперников нет. И последнее место турок в группе ни о чем не говорит. У себя дома они доставили нам массу проблем. Поэтому для очередной победы придется выложиться на сто процентов. Если в гостях мы отыграли на максимуме второй тайм, то теперь желательно выдержать такой уровень все 90 минут. Надеюсь, все получится.

- Поражения от «Базеля» и «Хетафе» с общим счетом 1:7 забыты?

- С тех пор «Краснодар» однозначно прибавил. Поражения - это тоже опыт. После 0:5 в Базеле было неприятно и стыдно. Но порой нужно пройти через что-то подобное, чтобы выйти на новый уровень. Верю в то, что во втором круге мы возьмем у швейцарцев и испанцев реванш. Те неудачи нас многому научили. Теперь в каждом матче надо стремиться взять три очка. Ведь наша цель - выход в 1/16 финала.