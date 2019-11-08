ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические

Беспорядки в Будапеште

Настроение перед матчем в Будапеште было омрачено поведением местных фанатов. При виде армейских болельщиков они их атаковали. На помощь гостям пришли пешие и конные сотрудники правоохранительных органов и полицейские с собаками. Дошло даже до закрытия ветки метро, ведущей к арене. Зато на трибунах на протяжении всех 90 минут российские болельщики перекрикивали весь остальной стадион.

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

А ведь российским фанатам было и без того грустно. Попав в, казалось бы, легко проходимую группу в Лиге Европы, красно-синие неожиданно проиграли все три стартовых матча и практически лишились шансов на выход в весеннюю часть турнира. К тому же впереди две гостевые встречи. Тем не менее, победа в Будапеште помогла бы Виктору Гончаренко вздохнуть чуть свободнее. Увы, ее не случилось, хотя шансы прервать еврокубковую серию неудач были.

По мере того, как пустеет лазарет армейцев, у Гончаренко появился выбор исполнителей, но особых изменений в составе он не предпринял. Разве что Константин Кучаев остался на скамейке запасных, его позицию слева занял Иван Обляков, а в опорной зоне появился Яка Бийол. Алан Дзагоев, полетевший с командой в Венгрию, не попал даже в заявку, о чем, впрочем, Гончаренко говорил накануне.

Нулевая игра

«Ференцварошу», отстававшему перед началом матча от второго места на два очка, также необходима была победа. Если в Москве в первом тайме они большую часть времени отбивались, то дома с первых минут завладели преимуществом. Уже на старте встречи Токмак Нгуен мог вываливаться один на один с Игорем Акинфеевым, но не смог обработать передачу Александра Зубкова и свой шанс упустил.

Но и подопечные Гончаренко также не отсиживались в обороне и по возможности старались ходить вперед большими силами. Принципиальная разница заключалась в том, что армейцы опускались очень глубоко к своей штрафной, а хозяева встречали соперника у центрального круга, не позволяя легко проходить середину поля.

Поэтому атаки хозяев несли более высокую потенциальную опасность – мяч все время находился неподалеку от ворот Акинфеева. А гостям приходилось катать между тремя защитниками и рассчитывать на точный заброс Хердура Магнуссона. Попытки же убежать в контратаку венгры немедленно пресекали по возможности мелким (хотя получалось не всегда) фолом. В результате уже в первые полчаса команды перевыполнили план по желтым карточкам.

В целом, желания футболисты проявили больше, чем мастерства, и с середины первого тайма команды перешли на борьбу в партере. Важнейшее качество, которое удалось проявить армейцам, это умение добавлять по ходу игры – концовка тайма прошла уже с их преимуществом. А единственным опасным ударом за 45 минут отметился лишь Федор Чалов, головой замыкавший зрячую подачу Магнуссона с фланга. Денеш Дибус выручил партнеров, отбив мяч из дальнего угла.

Сколько моментов нужно Чалову?

С началом второго тайма поле заволокло дымом от пиротехники, затуманившим голову венгерских футболистов. Бийол очень тонкой передачей вывел Чалова один на один с Дибусом, но пас сделал чуть сильнее, чем требовалось, и вратарь успел сократить угол обстрела. Форвард попытался пробить мимо голкипера, но и в створ не попал.

Этот эпизод стал отправной точкой преимущества ЦСКА во второй половине встречи. Оно могло быть и больше, если бы Никола Влашич сумел попасть в игру. На хорвате слишком много завязано в комбинационной игре перед чужой штрафной, но ему не хватало динамики. Пытаясь компенсировать этот недостаток, но продолжая верить в потенциал своего лидера, он поочередно выпустил на поле Кристяна Бистровича и Кучаева.

Игра стала более открытой. Впрочем, обусловлено это не столько более агрессивной тактикой тренеров, сколько усталостью футболистов. Игроки обороны стали чаще ошибаться, отчего то у одних ворот, то у других становилось по-настоящему жарко.

В одном из эпизодов хозяева четыре раза подряд пробили по воротам подряд, а последний удар Миха Блажич наносил, когда Акинфеев уже лежал на газоне. Но вратарь, словно вспомнив чемпионат мира, ногой умудрился отбить удар. Сергей Ребров схватился за голову, не веря своим глазам. Сейв поистине потрясающий. В ответной атаке Арнор Сигурдссон с линии вратарской отправил мяч над перекладиной.

Наверняка футболисты обеих команд знали, что «Эспаньол» в параллельном матче громит «Лудогорец», и очень хотели воспользоваться возможностью навязать болгарскому клубу борьбу за выход из группы. Но если венграм ничья позволила сократить отставание от второго места до минимума, то ЦСКА практически лишила шансов на продолжение борьбы. В концовке все тот же Чалов бил из центра штрафной, но неудачно ковырнул мяч и не смог прервать черную серию. Он не может забить уже на протяжении девяти матчей.

«Ференцварош» – ЦСКА – 0:0

«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Ботка, Чивич, Ловренчич, Шкварка (Варга, 84), Зубков, Харатин, Игнатенко, Нгуен (Фримпонг, 90), Боли (Исаэл, 82)

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон (Набабкин, 81), Дивеев, Карпов, Фернандес, Бийол (Кучаев, 63), Ахметов (Бистрович, 58), Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов

Предупреждения: Игнатенко, 18. Бийол, 18. Шкварка, 20. Харатин, 25. Влашич, 27. Ботка, 74. Набабкин, 85. Фримпонг, 90+2

Удаление: Набабкин, 90+2

Судья: Ставрев (Македония)