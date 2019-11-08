Легенд футбола много. Лев Яшин – один

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«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» - такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он был хозяином в своей штрафной, неизменно в черном свитере с буквой «Д» на груди.

Пик его славы приходится на 50-60-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на Чемпионате Мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики... И ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире – единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч.

Встал Вопрос о том, кто будет снимать этот фильм, желающих было много. Рекомендацию увековечить память о знаменитом вратаре кинематографисты получили от самого Президента. «Фильм о таком человеке был бы востребован», — сказал Владимир Путин во время прямой линии. К работе над тёплым и душевным сценарием были привлечены несколько человек. Первостепенная задача была получить одобрение на съёмки от вдовы голкипера Валентины Тимофеевны Яшиной.

«Я читала шесть или семь других сценариев, но это была такая «белиберда»! Одного автора даже спросила «Это вы о себе писали?» Лев не считал себя звездой, тогда и понятия то такого не было Но вот я прочитала этот сценарий, пересмотрела старые кадры и подумала «Если не звезда, то около того».

Продюсер ленты Олег Капанец не скрывает, уговорили не сразу: он познакомился с Валентиной Тимофеевной на премьере фильма «Гагарин. Первый в космосе». «Мы вместе с динамовцами убедили семью, что этот фильм необходим и востребован именно сегодня, современному молодому поколению нужны правильные ориентиры и яркие примеры честного служения спорту, стране и народу! Так кто, если не Яшин или Гагарин, может таковым являться!? Они никогда не заигрывали с властью, не ждали наград и знаков отличия, по-настоящему великими их сделала народная любовь».



В итоге эмоционального «тендера» победил сценарий Владимира Валуцкого. Настоящий мастер подарил советским и российским зрителям любимые многими картины: «Начальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», «Благословите женщину» и «Адмирал». «В силу возраста и понимания эпохи у них было доверие и общий взгляд на историю», — комментирует ситуацию Капанец, - «Собирались за чашечкой чая, где Валентина Тимофеевна делилась секретами семейного счастья». Главной задачей было не упустить важные биографические эпизоды и тонкости характера будущего киногероя. А внук Льва Яшина, профессиональный голкипер Василий Фролов, уже в ходе подготовки и во время съемок тренировал артиста. Он же выступил дублёром исполнителя главной роли во время особенно динамичных, сложнопостановочных спортивных сцен. Получилось настоящее семейное кино.

Кстати, в вопросе выбора актрисы на роль самой себя Валентина Тимофеевна была менее категорична. «Она сказала, что пусть будет курносенькая, а вся ответственность на мне», — поделился продюсер. Так была определена исполнительница второй главной роли, Юлия Хлынина.

Режиссёром проекта выступил Василий Чигинский, на счету которого работа над фильмами «Первый после Бога», «Москва, я люблю тебя» и другими.

«Я футбольный болельщик почти тридцать пять лет, больше даже. Это стало определяющим, когда я взялся за проект. Хотя, в первую очередь, конечно, персона такого масштаба, уровня, как Яшин. Первая ассоциация, когда слышишь «Лев Яшин» - лучший вратарь всех времен и народов. Он входит символическую сборную мира всех времен и народов, и он туда неизменно входил по разным рейтингам ФИФА, УЕФА, различных независимых футбольных организаций и так далее, то есть это лучший вратарь. И этот человек - футбольная легенда нашей страны. В общем, на самом деле это просто глыба и хотелось как-то прикоснуться к этой эпохе и узнать побольше об этом человеке», — комментирует Чигинский свою работу.

Работа над фильмом началась в 2016 году. Кропотливая, осторожная. «Это было очень важно, чтобы Валентина Тимофеевна одобрила сценарий. Нельзя идти наперекор истории, выдумывать какие-то вещи. Самое главное, что Валентина Тимофеевна — здравомыслящий человек, и с ней была достигнута договоренность. Она прекрасно понимала, что для фильма были необходимы какие-то сцены, которых не было в жизни. Место свидания могли изменить, но не историю. Мы договорились о том, что если это было в характере Льва Ивановича, и такое могло теоретически произойти, то она соглашалась со сценой, а если это было не в его характере, то мы от этого отказывались. То есть она допускала отступления от документального образа Яшина, что для художественного кино очень важно» — поясняет режиссёр.

Пожалуй, единственным спорным эпизодом в фильме остаётся демонстрация вредной привычки вратаря — курения. Эта привычка одновременно показатель и человечности этой легенды, и его недосягаемости. «Все знают, что это практически единственный вратарь, которому разрешалось курить. Доказанный факт, что Яшин - один из уникальных футболистов, который мог курить и добиваться высочайших результатов. Конечно, это мы показываем, но дозированно и к месту. Не показать Яшина курящим - нонсенс. Это был бы не Яшин…» — защищает своё решение продюсер картины.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снят в форме классического байопика. Все ключевые события в жизни: от детства до прощального матча, будут описаны в достаточной мере. Ведь каждое такое событие сформировало именно того Яшина, которого знает весь мир, а в России его имя знакомо даже тем, кто не интересуется футболом.

Острые сюжетные повороты обеспечивает сама жизненная история спортсмена. Как он, такой спокойный, неконфликтный, деликатный в жизни, на поле преображался в знаменитого Чёрного Паука. А каждый матч, отобранный для реконструкции — спортивный триллер сам по себе. Футбола в картине будет много, потому что отделить Яшина от его ворот, кепки, чёрного свитера с буквой «Д» на груди невозможно. Но вместе с тем это полноценная человеческая история: о противостоянии внешним обстоятельствам, невероятной любви и о конкретной эпохе с её подводными камнями. Яшин не боролся с системой, он лишь хотел играть в футбол по единым для всех правилам. А после неудачной игры с Чили от футболиста отвернулись даже самые преданные болельщики. Вот где место для яркой актёрской игры: глубокое переживание конфликта, надлом и триумфальное возвращение, в первую очередь личности. Нашему кинематографическому Яшину выпала удача получить такую роль, при этом огромная ответственность перевоплотиться в кумира миллионов, со всеми его жизненными перипетиями. На мой взгляд, у него получилось, окончательную оценку поставят зрители, которые давно ждут этот фильм.

«Это такое послание ещё и современному болельщику, что своих кумиров надо любить и в дни побед, и в дни поражений», — назидательно резюмирует продюсер.

«Первое, наверное, и основное, что я узнал, это что Яшин был удивительно скромный человек. Вот это, пожалуй, та черта, которая меня поразила. То есть это легенда, герой, при этом он был очень простой в общении и очень скромный человек. Вот это, пожалуй, самая большая новость, которая меня удивила и повлияла на дальнейшие какие-то творческие решения», — делится открытием Чигинский.

При этом, подчёркивают создатели, документальная хроника будет использоваться в минимальном количестве. Скрупулёзную работу по воссозданию атмосферы времени проделала целая группа художников: найдены даже подлинные афиши и билеты на матчи того времени. Съёмки проходили в России: Москве и Крыму, Франции и Чили.

Но самая сложная и первостепенная задача для создателей была найти исполнителя главной роли. Из множества кандидатов, среди которых были и подлинные звёзды российского кино, выбрали молодого театрального актёра Александра Фокина. Обладателя так называемой ретро-внешности, высокого роста, длинных рук, да и просто хорошей физической формы.

«Выбор оказался непростым. Помимо актерского таланта необходимым ориентиром являлись физическая форма актера, умение играть в футбол, двигаться по-вратарски, чтобы выглядеть убедительно и достойно. Это же лучший вратарь мира, а не мешок с картошкой. А то, что Александр не засвечен в кино, даже хорошо: он не будет отвлекать зрителя своими прошлыми образами», — аргументирует выбор Олег Капанец.

Фокин долгое время не давал интервью о работе над ролью: как Яшин готовился выполнить задачу по максимуму, а потом уже комментировать. Но признаётся, что его отказ был связан ещё и с волнением.

«На тот момент ещё месяц не прошел, как я выпустился из института, и меня уже готовы утвердить на главную роль в полнометражный художественный фильм играть такую незаурядную личность и знаменитого советского вратаря в одном лице».

Своего героя Фокин определяет тремя словами: улыбка, надёжность, гордость. «Я старался не отделять человека и футболиста в своей роли. Для меня советские люди - добрые, открытые и мужественные», — с яшинской улыбкой отчитывается актёр. «В первую очередь хотелось, чтобы мой персонаж был убедителен на футбольном поле, поэтому старался копировать его пластику, жесты, манеру поведения на поле. Здесь я старался быть максимально на него похожим. В бытовых сценах уже больше фантазировал. Как его мироощущение проецируется на моё, в чем оно схоже, в чем нет. Это непростой, но очень интересный процесс».

«Яшин был новатором, пионером, одним из тех вратарей, которые начали играть не так, как играли до него. Он мечтал быть нападающим, а стал «Черным Пауком». Его желание играть в поле и породило этот растиражированный сейчас стиль», — с восторгом описывает главного героя постановщик.

Ответственной за душевную, драматическую часть картины «назначили» Юлию Хлынину. О личной жизни Льва Яшина практически ничего не написано и не снято. Это, с одной стороны, давало актрисе свободу в отдельных сценах, с другой накладывало великую ответственность: показать на экране женщину, которая была неотъемлемой частью величия этого вратаря. Хрупкая, но сильная, нежная, но категоричная.

«Я думаю, что её любовь была очень созидательной по отношению ко Льву Ивановичу. Что она способствовала его победам. Понятно, что Валентина Тимофеевна не ловила вместе с ним мячи и не выходила на поле, но психологически — будучи человеком более критичным, чем Яшин, — она вела его в нужном направлении, мне так кажется. Как говорили их внуки и дети, Валентина Тимофеевна всегда была женщиной серьезной и крепкой. И умела вовремя подставить ему плечо» — рассуждает Хлынина.

Юлии повезло больше остальных участников съёмок: она смогла лично поговорить с прототипом своей героини и понять её натуру, просто находясь рядом. «Дело в том, что Валентина Тимофеевна немногословна. Она не тот человек, кто готов каждую секунду делиться деталями своей личной жизни. При этом на конкретные вопросы она отвечала искренне и спокойно», — вспоминает Юлия. Ей предстояло пройти длинный ментальный и эмоциональный путь, как молодая девушка Валя выбрала в мужья такого человека, как Яшин, как отреагировала на известный всем факт: после регистрации брака футболист уехал на сборы. Как верила в него, формировалась как личность рядом с ним и как решала бытовые вопросы, не рассчитывая на его помощь.

«Мне как человеку, сложившемуся в XXI веке, кажется, что людям, родившимся и сформировавшимся в XX веке, свойственен другой взгляд на отношения между женщиной и мужчиной. Другой подход. Ее вера в любимого человека всегда была крепка и непоколебима, поэтому она, не задумываясь, шла ради него на жертвы. Но при этом она всегда верила в то, что именно с этим человеком проживет всю жизнь. Как раз эта вера меня восхищает и удивляет. Валентина Тимофеевна радовалась самой возможности совместного пути. В этом столько силы. Это и есть настоящее партнерство. Предмет моего исследования в этой роли как раз это партнерство и взаимодействие сильной женщины с сильным мужчиной», — восхищается актриса.

Легендарный художник по гриму Людмила Раужина при создании внешнего облика Юлии в фильме ориентировалась не только на фотографии, но и на личное восприятие Валентины Тимофеевны. «Светленькая, кудрявенькая и курносая» — так супруга Льва Яшина описала себя. Именно такой актриса предстала перед главным цензором картины. И получила одобрение. «Ну а потом, как мне кажется, мы с ней совпали энергетически», — резюмирует своё преображение Хлынина. Других пожеланий, по игре, Валентина Тимофеевна не высказывала.

Зато поделилась с Юлией важной деталью, которая помогла актрисе понять, как прочно супруги были связаны. «Яшин никогда не возвращался домой без цветов. Где бы она его ни встречала — в аэропорту ли, дома, он всегда дарил ей букет. Осенью и зимой он умудрялся найти их для нее! А еще он всегда возвращался с огромной сумкой, полной подарков для семьи и друзей».

Хлынина открыла секрет будущей картины, о которой продюсеры умалчивают: в ней будет немало понятного каждому зрителю юмора. Её героиня — остроумный интеллигент, который не привык выставлять напоказ эмоции, но вот за словом в карман не полезет. И, конечно, удивительная, причудливая мода 50-60-х годов, в первую очередь, будет показана в костюмах Валентины Яшиной.

«Вратарь моей мечты» — второе название фильма и прямая цитата тренера Михаила Якушина. Мудрого и прозорливого наставника сыграл Алексей Гуськов. Родителей Яшина на экране воплотили Наталья Суркова и Валерий Афанасьев. Роль другого знаменитого вратаря, Алексея Хомича, исполнил Алексей Кравченко. Андрей Леонов в роли знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова. А вот Яну Цапнику досталась роль проводника антагониста . Он исполнил роль «безымянного» журналиста, неосторожное слово которого чуть не разрушило карьеру и жизнь голкипера, с чем он так и не смог смириться, и что привело его к публичному покаянию.

«Я не знаю, был ли на самом деле реальный прототип у моего героя», — рассуждает Ян Цапник. «Наверное, был — ведь разгромная статья о Льве Яшине вышла, и кто-то её написал. Персонаж этот не самый приятный, хотя выбора у него и не было: либо пиши, что говорят, либо увольняйся. Но я люблю любых своих героев и всегда стараюсь их оправдать. Тем более что он и сам искренне переживает за Яшина, понимает, что после тяжелого матча с Уругваем надо было дать вратарю отдохнуть, что его вполне мог заменить Серго Котрикадзе, вратаря тбилисского „Динамо“. А после публикации статьи мой герой нашел в себе мужество подойти к Яшину и попросить прощения».

Чиновника, отдавшего приказ о публикации, функционера спорткомитета, сыграл обычно положительный в своих образах Александр Самойленко. Появится на экране и Сантьяго Бернабеу, президент мадридского «Реала», который сделал Льву Яшину щедрое предложение. На его роль пригласили Франциско Ольмо.

Вопросы общечеловеческие остаются неизменными во все времена, говорят создатели картины. А вот футбол со времён триумфа Льва Яшина немало изменился, в том числе благодаря ему самому. Воссоздать матчи 50-60-х годов на экране, реконструировать развитие игры посекундно, со всеми забитыми и пропущенными мячами — эта задача стояла перед режиссёром, актёрами и профессиональными спортивными консультантами.

«Условия, правила и тактическая схема игры изменились, тогда скорости были помедленней, но самоотдача на квадратный метр была повыше», — со знанием дела рассуждает Олег Капанец. В съёмочный период его чаще можно было увидеть на площадке, чем в кабинете.

«Футбол живой, как говорит тренер Якушин у нас в фильме. Он растет и меняется. Раньше люди получали страшные травмы, но, превозмогая боль, они играли дальше, и в этом серьезное отличие от сегодняшней игры. Это был реально суровый вид спорта, очень контактный, с драками какими-то серьезными — сейчас это немыслимо представить, чтобы такое происходило на поле, много жесткой мужской силовой борьбы. Не было желтых карточек, к примеру, в начале карьеры Льва Ивановича, немножко по-другому судьи располагались, немного были другие правила — можно было нападать на вратаря, владеющего мячом, что делало футбол тогда более контактным и более опасным. Собственно говоря, Лев Иванович мучился потом от травм, полученных за игровую карьеру, потому что как раз 1960-й год - финал Кубка Европы, первый, где сборная СССР выиграла первый Кубок Европы у сборной Югославии, там как раз мы показываем жесткую бескомпромиссную борьбу. Сейчас за такую игру можно сразу красную карточку схлопотать и быть удаленным с поля, а тогда спорили, тогда это было в порядке правил», — поделился Чигинский впечатлениями от просмотра многочисленной хроники.

Разумеется, в картине нет бессмысленной жестокости. Сцена, после которой Яшин получает сотрясение мозга, снята реалистично, насколько это возможно: чтобы не нарушить правду, но и сохранить статус семейного и вдохновляющего кино.

Исполнитель главной роли, Александр Фокин, нашёл для сравнения стилей игры более кинематографичную метафору. «Современный футбол динамичный, быстрый, практичный. Футбол того времени более наивный, отчаянный, местами наотмашь. В футболе 50-60х есть свое обаяние. Если переходить в плоскость кино, то современный футбол - это Marvel, а футбол Яшина и его современников — это ранние фильмы Чарли Чаплина: на первый взгляд так просто, а оторваться не можешь».

Актёр обратил внимание, что многие современники легендарного голкипера произносили его имя не только для того, чтобы обратиться к нему, но и чтобы описать его подход к каждой игре. «Он всегда бился как лев», говорили они. На что Яшин по-доброму отвечал: «Если вы вышли на поле, значит здесь все по-настоящему». С таким подходом своего героя, у актёра не оставалось другого выбора, кроме того как ловить в кадре все мячи.

«Конечно, футбол нужно любить, чтобы снимать такое кино, потому что на самом деле это были серьезные условия съемок вместе с профессиональными футболистами. И в первую очередь, конечно, нам надо поблагодарить тех актеров, которые снимались у нас в фильме, потому что им не сладко пришлось: играли при низких температурах, под дождём, все промокшие, со скорой помощью. То есть реально это было совсем непросто. Но это всё то, что футболисты и испытывают в реальности на поле, поэтому тут мы честны», — рассказывает о съёмках матчей режиссёр.

За динамичные и эффектные съемки игры создатели называют свою картину «футбольным Аватаром». Но не устают подчёркивать: это фильм не о спорте, а о человеке и характере. А значит, и интересен он будет не только ценителями футбола.

«Понятно, что спортсмены – целевая аудитория. Уникальные кадры живого футбола в сочетании с комбинированными съемками и качественной компьютерной графикой привлекут в кинотеатры молодого зрителя. В фильме будет не только футбол: там и любовь, и юмор, и драма. Это семейное кино, которое старшее поколение пойдет смотреть с детьми и внуками. Все предусмотрено для зрительского успеха, в том числе среди женской аудитории. Ей, конечно, будут интересны жизненные перипетии вне футбольного поля», - говорит продюсер фильма Олег Капанец.

Любая легенда, оживая на большом экране, будь это спортсмен, музыкант, политик или учёный, кроме личной истории всегда говорит со зрителем о главном. На личном примере кинематографическое воплощение Льва Яшина покажет, как надо идти к цели до конца, пока ты можешь, любишь и веришь.

«Он — герой в общем-то на все времена. Тем и интересен Лев Иванович, что он герой для нас, но останется им, я думаю, и для следующих поколений. Поэтому, я считаю, что это большая честь всем нам выпала — увековечить это имя в кино и в истории», — подводит итог своей работы Василий Чигинский.

Слоган картины — «На пьедестале народной любви». Льва Яшина на этот пьедестал заслуженно поставили болельщики, коллеги и соперники со всех концов света. С такой же любовью снимали и фильм о нём. Фильм, который ждут миллионы любителей футбола, да и просто хорошего кино. Фильм, который благодаря своему герою имеет все шансы стать народным!