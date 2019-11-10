Сергей Матвеев: Понимали, что для Фернандеша матч против «Локо» будет особенным - Советский спорт
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10 ноября 2019 23:07ФутболМощенко Захар

Сергей Матвеев: Понимали, что для Фернандеша матч против «Локо» будет особенным

После выездной ничьей (1:1) с «Локомотивом» с журналистами пообщался номинальный главный тренер «Краснодара».

— На мой взгляд, первый тайм был больше с акцентом на атакующую игру «Локомотива», а вторую половину встречи мы провели хорошо, – отметил Матвеев. – Замены, которые мы провели, помогли нам в плане контроля мяча. Мы были ближе к победе, имели больше моментов, в которых могли бы реализовать преимущество и выиграть этот матч, но сложилось так, как сложилось.

— Вы сыграли с двумя форвардами в стартовом составе против одного из фаворитов чемпионата. Долго ли колебались, прежде чем приняли такое решение?
— Колебаний не было. Если мы имеем трех качественных нападающих, почему их не использовать? Все они ярко выглядят, а Маркус Берг и Ари в паре играют здорово. У них взаимопонимание на высоком уровне. Мы понимаем, что сейчас не лучшая турнирая ситуация для «Краснодара», поэтому пытаемся использовать любые комбинации. Тем более это приносит очки, и при этом мы довольно неплохую игру показываем.

— Видели ли эпизод с участием Жоау Мариу, приведший к штрафному, который заработал «Локомотив» перед своим голом?
— Детали не рассматривал, но есть основания говорить, что там можно было найти фол. Надо видеоповтор детально пересмотреть. С лавки показалось, что это нарушение, потому что человек не добрался до мяча и сыграл сзади в тело.

— Обсуждали ли с Мануэлем Фернандешем предстоящую игру, спрашивали игрока о слабых местах «Локомотива», учитывая, что он совсем недавно выступал за эту команду?
— Нет, мы в принципе довольно много внимания уделяем анализу соперника. С Фернандешем не разговаривали персонально, но понимали, что для него это будет интересный, особый матч, хоть сам он этого и не афишировал. Для каждого футболиста, который играет против своих бывших клубов, такие матчи – особенные, они отличаются от других.

— Уже после ответного гола «Краснодара» одному из ваших коллег по тренерскому штабу показали желтую карточку. С чем это было связано? Какие у вас были претензии к судьям и следите ли вы за количеством карточек у представителей тренерского штаба?
— Мы знаем, конечно, у кого из нас сколько карточек (смеется). А в данном эпизоде предупреждение получил наш технический директор. Ситуация следующая: после столкновения Ари и Крыховяка на поле выходили врачи, но после этого игрок «Локомотива» остался на поле, а не ушел за боковую линию. Претензии были связаны с этим, и только позже мы поняли, что Ари была показана желтая карточка, а в таком случае пострадавшему разрешается не покидать поле после оказания медицинской помощи.

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