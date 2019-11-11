Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной

– В каком состоянии находится команда? Девять человек ушли работать по индивидуальной программе.

– Состояние стабильное. Мы всегда работает по намеченному плану. Группа футболистов, которая провела свои матчи в субботу – тренировалась. Те ребята, кто вчера провел полный матч – восстанавливались. Завтра вся команда будет работать вместе в полном составе.

– Повреждений ни у кого нет?

– На сегодняшний день все здоровы.

– У предыдущего состава молодежной сборной были проблемы с недооценкой более слабых соперников, таких соперников, как Латвия. Как это исключить сейчас?

– Все ребята понимают, для чего сюда приезжают. Надо побеждать. Мы ведь защищаем честь страны. Сборная – это не пустой звук для ребят. Мы видим, что в каждом матче они полностью отдаются. Другой вопрос, что может что-то получаться, а что-то – нет. Это уже рабочие моменты. Нам надо опережать Польшу и выходить на первое место.

– Наверняка для вас сейчас выбор стартового состава – это приятная головная боль, потому что в команде очень много талантливых футболистов, которые уже играют в топ-клубах.

– Сборная – это не только фамилии. Это, прежде всего, сами футболисты и их состояние на данный момент.

– Но ведь важно, что они все имеют игровую практику.

– Давайте начнем с того, откуда они пришли. Они пришли из сборных, которые мы вели, начиная с 17 лет. Они прошли Европу, юношеский чемпионат мира. Мы прекрасно знаем тех игроков, которые сейчас здесь находятся. Их игровое состояние и человеческие качества. Конечно, выбор состава – это с одной стороны головная боль, а с другой – объективная реальность. Мы оцениваем разные факторы: функциональное состояние, психологическое, игровую практику.

– Когда в «молодежке» прорвет Чалова, у которого на счету пока только один гол с пенальти?

– Федор хорошо работает. Плюс команда создает моменты. Остается вопрос реализации. Мы надеемся на нее, помогаем Чалову, поддерживаем его. В воскресенье он забил хороший мяч за ЦСКА, мы его поздравили с этим. Надеемся, что в таком же русле он продолжит и в сборной.

– Могут быть какие-то тактические изменения из-за того, что Евгеньев потерял место в составе «Динамо»?

– Вы обратили внимание на ту модель игры, которую мы использовали в последних матчах? Она уже немного скорректирована. И мы это сделали не только из-за наличия игровой практики, но и исходя из состояния футболистов. На сегодняшний день Евгениев находится в хорошем функциональном состоянии. Он полон сил конкурировать за место в составе.

– С более слабыми соперниками играть будете по счету или станете отрабатывать какие-то моменты?

– Нам надо побеждать.