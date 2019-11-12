«Фартовость новой формы проверим на бельгийцах». Россияне продолжают подготовку к матчам отбора

Загрузка...

В СТИЛЕ СТАЛИНСКОГО АМПИРА

Команда Станислава Черчесова разместилась в Сочи в шаговой доступности от стадиона имени Славы Метревели, где проводит тренировки. В том же отеле во время ЧМ-2018 жили бразильцы. Пятизвездочная гостиница – памятник архитектуры в стиле сталинского ампира с монументальными колоннами, антикварной мебелью и просторными террасами с панорамным видом на море и горы…

Сборникам, впрочем, не до красот природы. Во вторник команда усердно отрабатывала удары по воротам. А в это время половину поля оккупировали съемочные бригады для организации традиционных спонсорских и партнерских мероприятий. Перед матчем с Бельгией, кстати, готовятся масштабные активности в рамках проекта РФС «Наши парни». Промо-ролики для этого записываются сейчас в Сочи.

Игроки с энтузиазмом облачались в представленную на прошлой неделе новую форму. Нелестные и порой ругательные интернет-комментарии в адрес дизайнеров, которые якобы перепутали очередность полос на российском флаге (хотя, кто сказал, что на форме эта очередность должна быть такой же?), никого не волновали.

ЕРОХИН: «НАДЕЕМСЯ НА ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ В ПИТЕРЕ»

– Когда представляют новую форму, мнения всегда делятся 50 на 50, – заметил полузащитник сборной России Александр Ерохин. – Многим не нравится, но потом со временем все понимают замысел и привыкают. Но самое главное – это результат. Вот когда сыграем в этой форме против Бельгии, тогда и поймем – хорошая она или нет, фартовая или не очень…

Ерохину и другим зенитовцам, конечно, будет вдвойне приятно показаться в субботу на поле перед болельщиками родного клуба. Информацию о повышенном спросе на билеты, в сборной воспринимают с вдохновением. Всем хочется сделать страну счастливой. А так и будет, если мы добьемся нужного результата в матче с лидером нашей группы и всего рейтинга ФИФА.

– Уверен, на «Газпром Арене» нас поддержат не хуже, чем в других городах России, где мы после чемпионата мира каждый раз видели заполненные трибуны, – продолжил Ерохин. – Для меня это родной стадион. Там особая атмосфера. «Зениту» она помогает побеждать. Должна помочь и сборной.

ФОМИН: «ПРИНЯЛИ, ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ, ХОРОШО»

Преисполнен оптимизма и абсолютный дебютант национальной команды Даниил Фомин, которого Черчесов неожиданно для многих вызвал из «Уфы». Он уроженец Краснодарского края, поэтому в Сочи чувствует себя почти как дома.

– Конечно, это большая ответственность, – признался Фомин. – Но страха нет. Отличный коллектив, приняли меня, тьфу-тьфу-тьфу, хорошо. Остается выходить и играть, защищать честь своей страны.

Сам Черчесов от общения во вторник отказался. И тренировку, в отличие от понедельника, провел в закрытом режиме. Прессе показали только дежурные первые 15 минут, вместившие разминку и групповые упражнения по позициям. Александр Головин снова работал. Неужели травма? Врач сборной поспешил всех успокоить.

БЕЗУГЛОВ: «ТРАВМЫ У ГОЛОВИНА НЕТ»

– К счастью, это не повреждение, а перегрузочные явления, – объяснил Эдуард Безуглов. – Головина не первую неделю беспокоят сухожилия в паховой области. Но обследования серьезных проблем не выявило. Надеемся, в ближайшие дни Александр присоединится к общей группе и в субботу поможет против Бельгии.

– Больше никому тренироваться по индивидуальной программе не нужно?

– Нет. Игроки сдают тесты, мы все это тщательно анализируем. Каждое утро тренеры получают новую информацию и, исходя из пожеланий медицинского штаба, дозируют нагрузки. Если сравнивать с ноябрем прошлого и позапрошлого годов, сейчас команда находится в хорошем состоянии для этого периода клубного сезона. Есть основания предполагать, что с бельгийцами ребята покажут свой максимум…

Хотелось бы, чтобы Безуглов оказался прав. Ведь в субботу от команды Черчесова требуется почти невозможное – чтобы выйти на первое место в группе, надо не просто победить бронзовых призеров ЧМ-2018, но сделать это с перевесом в два мяча. За тренировками футболистов перед ответственной игрой в Сочи наблюдают представители других видов спорта, которые тоже проводят сборы в центре «Юг-Спорт». Тяжелоатлеты, борцы, стрелки из лука коллекционируют селфи с Артемом Дзюбой и компанией. И, надо сказать, никакой зависти к обласканным деньгами и славой звездам не испытывают.