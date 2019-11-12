«Фартовость новой формы проверим на бельгийцах». Россияне продолжают подготовку к матчам отбора - Советский спорт
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12 ноября 2019 19:00ФутболЛемех Кирилл

«Фартовость новой формы проверим на бельгийцах». Россияне продолжают подготовку к матчам отбора

Сборная России продолжила подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Сан-Марино). Наш корреспондент передает с места событий.

В СТИЛЕ СТАЛИНСКОГО АМПИРА

Команда Станислава Черчесова разместилась в Сочи в шаговой доступности от стадиона имени Славы Метревели, где проводит тренировки. В том же отеле во время ЧМ-2018 жили бразильцы. Пятизвездочная гостиница памятник архитектуры в стиле сталинского ампира с монументальными колоннами, антикварной мебелью и просторными террасами с панорамным видом на море и горы…

Сборникам, впрочем, не до красот природы. Во вторник команда усердно отрабатывала удары по воротам. А в это время половину поля оккупировали съемочные бригады для организации традиционных спонсорских и партнерских мероприятий. Перед матчем с Бельгией, кстати, готовятся масштабные активности в рамках проекта РФС «Наши парни». Промо-ролики для этого записываются сейчас в Сочи.

Игроки с энтузиазмом облачались в представленную на прошлой неделе новую форму. Нелестные и порой ругательные интернет-комментарии в адрес дизайнеров, которые якобы перепутали очередность полос на российском флаге (хотя, кто сказал, что на форме эта очередность должна быть такой же?), никого не волновали.

ЕРОХИН: «НАДЕЕМСЯ НА ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ В ПИТЕРЕ»

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Когда представляют новую форму, мнения всегда делятся 50 на 50, заметил полузащитник сборной России Александр Ерохин. Многим не нравится, но потом со временем все понимают замысел и привыкают. Но самое главное это результат. Вот когда сыграем в этой форме против Бельгии, тогда и поймем хорошая она или нет, фартовая или не очень…

Ерохину и другим зенитовцам, конечно, будет вдвойне приятно показаться в субботу на поле перед болельщиками родного клуба. Информацию о повышенном спросе на билеты, в сборной воспринимают с вдохновением. Всем хочется сделать страну счастливой. А так и будет, если мы добьемся нужного результата в матче с лидером нашей группы и всего рейтинга ФИФА.

Уверен, на «Газпром Арене» нас поддержат не хуже, чем в других городах России, где мы после чемпионата мира каждый раз видели заполненные трибуны, продолжил Ерохин. Для меня это родной стадион. Там особая атмосфера. «Зениту» она помогает побеждать. Должна помочь и сборной.

ФОМИН: «ПРИНЯЛИ, ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ, ХОРОШО»

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Преисполнен оптимизма и абсолютный дебютант национальной команды Даниил Фомин, которого Черчесов неожиданно для многих вызвал из «Уфы». Он уроженец Краснодарского края, поэтому в Сочи чувствует себя почти как дома.

Конечно, это большая ответственность, признался Фомин. Но страха нет. Отличный коллектив, приняли меня, тьфу-тьфу-тьфу, хорошо. Остается выходить и играть, защищать честь своей страны.

Сам Черчесов от общения во вторник отказался. И тренировку, в отличие от понедельника, провел в закрытом режиме. Прессе показали только дежурные первые 15 минут, вместившие разминку и групповые упражнения по позициям. Александр Головин снова работал. Неужели травма? Врач сборной поспешил всех успокоить.

БЕЗУГЛОВ: «ТРАВМЫ У ГОЛОВИНА НЕТ»

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К счастью, это не повреждение, а перегрузочные явления, объяснил Эдуард Безуглов. Головина не первую неделю беспокоят сухожилия в паховой области. Но обследования серьезных проблем не выявило. Надеемся, в ближайшие дни Александр присоединится к общей группе и в субботу поможет против Бельгии.

– Больше никому тренироваться по индивидуальной программе не нужно?
Нет. Игроки сдают тесты, мы все это тщательно анализируем. Каждое утро тренеры получают новую информацию и, исходя из пожеланий медицинского штаба, дозируют нагрузки. Если сравнивать с ноябрем прошлого и позапрошлого годов, сейчас команда находится в хорошем состоянии для этого периода клубного сезона. Есть основания предполагать, что с бельгийцами ребята покажут свой максимум…

Хотелось бы, чтобы Безуглов оказался прав. Ведь в субботу от команды Черчесова требуется почти невозможное чтобы выйти на первое место в группе, надо не просто победить бронзовых призеров ЧМ-2018, но сделать это с перевесом в два мяча. За тренировками футболистов перед ответственной игрой в Сочи наблюдают представители других видов спорта, которые тоже проводят сборы в центре «Юг-Спорт». Тяжелоатлеты, борцы, стрелки из лука коллекционируют селфи с Артемом Дзюбой и компанией. И, надо сказать, никакой зависти к обласканным деньгами и славой звездам не испытывают.

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