Головин «фехтует» c Дзюбой

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ДИСЦИПЛИНА ПО-ЧЕРЧЕСОВСКИ

На черноморском побережье в среду было сложно устоять перед курортными соблазнами. В Сочи по-настоящему распогодилось, и ноги по дороге от отеля к стадиону сами поворачивались в сторону пляжа… Но это у простых смертных. А игрокам сборной России предлагалось преодолеть короткий путь (10 минут пешком) на автобусе. Без единого опознавательного знака, с глубоко тонированными стеклами. Дисциплина по-черчесовски!

Гостями тренировки россиян очередной раз стали дети – воспитанники сочинского футбольного центра, оставшегося в наследство от ЧМ-2018. Прошлым летом там готовились многие звезды, такие, например, как хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич. Места, где ступала его нога, отмечены специально. А сейчас там работает местный клуб РПЛ.

Представительство «Сочи» в основной группе сборников, кстати, сократилось: легкое недомогание почувствовал Федор Кудряшов. Тем временем пропустивший предыдущие пару дней Александр Головин отчаянно «фехтовал» шутками с главным хохмачем команды и ее капитаном Артемом Дзюбой. На некоторые колкости «монегаска» зенитовец отвечал «подсечками» и «тумаками». За психологическое состояние Головина стало тревожно…

ПОДАРЯТ ЛИ МЭРУ НОВУЮ ФОРМУ?

Мощную прививку веселья игроки получили еще накануне на съемках спонсорских проектов. Тогда, в частности, прошли «конкурсы» на технику владения пластиковой бутылкой, использовавшейся вместо официальных мячей Евро-2020, которые сборная России (на правах участника финального турнира) задействует в тренировочном процессе. Ну а другие мячи – те, что принесли на занятие юные зрители, – в среду быстро покрылись автографами Дзюбы и компании.

Максимальная открытость для народа – характерная черта команды Станислава Черчесова. За что ее так и любят по всей стране. Ну а в четверг, перед вылетом в Санкт-Петербург, у главного тренера команды запланирована встреча с мэром города Алексеем Копайгородским. Интересно, подарят ли главе Сочи новую футболку сборной, дизайн которой вызвал такие пересуды в футбольном сообществе и не был одобрен для судьбоносного матча с Бельгией?