Руслан Нигматуллин: Черчесов звал меня в «Тироль» – я отказал

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«АКИНФЕЕВ ОШИБАЛСЯ ПОХЛЕЩЕ ГИЛЕРМЕ»

– Начнем с актуального. Перед матчем с Бельгией возобновились разговоры о необходимости вернуть в сборную Игоря Акинфеева. Ваше мнение?

– Я этих разговоров не понимаю. Сколько ошибок допустил Гилерме в сборной России? Что-то не припомню… Да, в клубе, бывает, он совершает промахи. Ну, так Акинфеев и похлеще Гилерме ошибался! Так что нет у нас никакой проблемы с вратарями. Не имею ничего против Акинфеева, но Гилерме своей игрой заслужил то доверие, которое ему оказывается в отборочном цикле Евро-2020. И на самом чемпионате он в состоянии сыграть на высоком уровне.

– Но в сборной сразу три вратаря. Помните, как в 2002 году Олег Романцев взял третьим на чемпионат мира… Черчесова?

– Конечно. Могу сказать, что запасные вратари бывают разными. Некоторые начинают вставлять коллегам палки в колеса, нарушать микроклимат. Задача тренера – этого не допустить. Первый номер должен ехать в сборную, зная, что он основной. А запасные – ему помогать, быть готовыми, в случае чего, подменить. Кстати, до 2002-го в сборной обычно было двое вратарей. Уважаемый Станислав Саламович нарушил традицию.

– Палки в колеса не вставлял?

– Наоборот. Тогда он очень положительно влиял на коллектив. Другое дело, что результат мы показали такой, что хотелось бы забыть.

«У НАС С ФИЛИМОНОВЫМ В «СПАРТАКЕ» БЫЛ КОНКУРС»

– А почему вы уверены, что Гилерме – 100-процентный первый номер?

– Мне кажется, Черчесов – тренер романцевской школы, а у Олега Ивановича всегда четко было обозначено, кто основной вратарь. Даже если тот ошибался, ему продолжали доверять. Так же было принято и у Юрия Павловича Семина в «Локомотиве». И в целом я такой подход приветствую.

– Вы верите, что Черчесов мог сейчас звонить Акинфееву и просить того вернуться к Евро-2020?

– Раз их телефоны не прослушиваются, значит, журналисты могли выдумать историю. Вообще это не очень похоже на Черчесова. Он-то понимает, что все эти слухи об Акинфееве могут сбить команду с толку. Сейчас же мы к Бельгии готовимся. И на 99,9 процента в воротах сыграет Гилерме. Зачем его нервировать?

Я, кстати, не сомневаюсь, что ошибки в «Локо» не повлияют на его уверенную игру за сборную. Не для того я 12 лет назад привозил Гилерме в Россию, чтобы сейчас за него оправдываться. Он очень хороший парень. Все наладится.

– А может, Черчесов сейчас, наоборот, поставить против Бельгии того же Антона Шунина, который в «Динамо» безупречен, чтобы тем самым подстегнуть Гилерме?

– Не знаю команды, где вратари играли бы до ошибки – и это приносило результат. У нас когда-то с Сашей Филимоновым был конкурс «Кто круче ошибется?». Ни к чему хорошему это не привело. Только когда нас развели – между «Спартаком» и «Локо» – жизнь наладилась…

И таких примеров масса. Клаудио Браво и Марк-Андре тер Штеген в «Барселоне» друг другу только мешали. А стоило Браво уйти, как тер Штеген стал лучшим вратарем мира.

– Кого бы еще включили в это число?

– Яна Облака из «Атлетико», Алиссона из «Ливерпуля», Мануэля Нойера из «Баварии», хотя тот проводит не самый удачный сезон. Две подряд травмы сказываются. Напрашивается параллель с Александром Селиховым, которому я, пользуясь случаем, хочу пожелать набраться терпения и мужества, чтобы вернуться. Хотя в «Спартаке» Александр Максименко играет очень прилично. Наверняка он уже на карандаше у Станислава Саламовича.

«ПОБЕДА 1:0 НАД БЕЛЬГИЕЙ НЕ УСТРОИТ СТАНИСЛАВА САЛАМОВИЧА»

– На какой результат рассчитываете в матче с Бельгией?

– Победим 2:0, займем первое место в группе – и я на правах соседа с удовольствием поздравлю Станислава Саламовича.

– Это ваш оптимистический прогноз?

– У меня все прогнозы оптимистические (улыбается). Перед чемпионатом мира в отношении сборной было много негатива, говорили, что бывший вратарь не может нормально тренировать. Было обидно за наш цех. И Черчесов сумел переломить общественное мнение. Как можно сейчас не верить в его команду?

– Как думаете, Черчесов расстроится, если мы обыграем Бельгию 1:0 и останемся на втором месте в группе?

– Полностью такой результат его точно не удовлетворит. Станислав Саламович – человек честолюбивый и целеустремленный. Он и год назад расстроился, что сборная попала всего лишь в восьмерку сильнейших на чемпионате мира. Хотя для многих это была суперсенсация.

– А может, выйти на Евро-2020 со второго места все-таки лучше для нашей команды? Не будет шапкозакидательских настроений…

– Отчасти соглашусь. Обыграем сейчас уверенно Бельгию – начнется эйфория. Но Черчесов ее остановит. Он умеет возвращать с небес на землю. Если же получим в Питере 0:3, пойдут другие разговоры – что мы можем обыгрывать только Кипр и Сан-Марино. Такие разговоры Черчесову точно не нужны.

– Но вы же так говорить не будете?

– Не буду. Останусь оптимистом. Задачу-то мы решили, вышли в финальный раунд – и сделали это эффектно. Шотландия что – плохой соперник? Нет. А в матчах с Кипром сборная с Черчесовым в воротах теряла очки, когда состав был одним из крутейших в современной истории.

Мне нравится, что нынешняя сборная наслаждается игрой и объединяет большое количество людей. Давно не был на футболе, но с удовольствием пошел на матч с Шотландией. Отличные впечатления!

Недавно стал амбассадором сборной. Поначалу меня не звали, потому что в РФС, зная о моих больших гонорарах в другой деятельности, сомневались, что соглашусь. Но я с удовольствием принял приглашение за символическую плату.

– Как будете доставать билеты на Евро-2020?

– Как и во время чемпионата мира, меня рассчитывают использовать на стадионе перед матчами. Возможно, пригодится мой опыт ведущего, но пока запросили на роль диджея «Газпром Арены».

– Спрашиваем про билеты, потому что недавно была неприятная история перед матчем «Локо» с «Ювентусом»…

– Было дело. Шумиха дошла до руководства клуба, и брату, который купил билеты у мошенников, вернули 45 тысяч рублей. Он не расстроен, потому что, как и я, оптимист. Посмотрели матч вместе в ресторане – в тепле, на большом экране. И дети его не сильно переживали, что не увидели живьем Криштиану Роналду. Зато пообщались с дядей.

«УВЕКОВЕЧИЛИ НА ФОРМЕ РАЗГРОМ САН-МАРИНО»

– Сейчас много критикуют новую форму сборной России для Евро-2020. Ваше впечатление?

– Мне не очень понятна история с перевернутым флагом. Понравилось, как пошутил на эту тему Иван Ургант: чтобы было правильно, надо поднять руки. Сдаемся, получается.

– Hande Hoch! Немецкая же фирма делала…

– Мне тайный смысл этого хода c полосками непонятен, но в остальном ничего криминального не вижу. На швы, о которых говорят, внимания не обращал. Форму не щупал, а в остальном все нормально – майка красная, с гербом.

– Как должна выглядеть форма, чтобы она вам не понравилась?

– Как на чемпионате мира 2002 года. Со встроенной поддевкой. Ее шили с учетом климатических особенностей Японии, она должна была снизу впитывать влагу. Но из-за нее-то мы так плохо и сыграли (улыбается).

– Решение сыграть с Бельгией и Сан-Марино в старой форме правильное?

– Все логично. Есть фартовая форма, которая приносит удачу в отборочном цикле. Наверное, с этим и связано решение – в старой форме добивать турнир, добивать Бельгию… А в новом дизайне еще возможны какие-то изменения. Вряд ли пошили столько комплектов, что теперь нельзя исправить. Можно ведь перевернуть флаг, хотя… Не очень понятно, как это сделать. У меня, если предположить, что к цветам флага относятся только две нижние полоски без красного, эта форма ассоциируется с Сан-Марино. Как будто мы увековечили победы над этой страной с ее бело-голубым флагом.

– На матч заключительного тура с Сан-Марино мало обращают внимание, а ведь в нем у Артема Дзюбы будет шанс стать лучшим бомбардиром отборочного цикла. Надо ли партнерам специально на него играть?

– Дзюба – наконечник сборной, один из самых забивающих и пасующих в РПЛ и вообще в Европе. Сама тактика построена так, что он и останется на острие. На кого еще играть, если не на него? Думаю, Черчесов предоставит Дзюбе минуту славы, чтобы он смог на высокой ноте завершить турнир.

– Если Дзюба удачно сыграет и с Бельгией, шансы его зимнего отъезда в Европу повысятся?

– Перед Евро уезжать точно не стоит. И Черчесов наверняка будет его отговаривать, потому что сборной нужен лидер со стопроцентной загруженностью в клубе. А шансы уехать у Дзюбы еще будут. Посмотрите на Златана Ибрагимовича. В сравнении со шведом Артем – совсем молодой.

При этом я не уверен, что в Европе Дзюбе будет легко найти себя. Он импульсивный, хорошо играет только при полном доверии. Стоит посмотреть на него как-то не так, и Артем вспыхивает как спичка, становится дерзким. Не хотелось бы, чтобы повторилась история с «тренеришкой»…

«В «ВЕРОНЕ» МНЕ ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ В ПЯТЬ РАЗ»

– Вы сами жалеете о том, что в вашей карьере была «Верона»?

– Я ни о чем не жалею. В тот непродолжительный зарубежный период выучил итальянский язык, приобщился к итальянскому стилю одежды, образу жизни, кухне, мебели. К тому, чем богата Италия. Взял от нее то, что хотел, и теперь люблю на расстоянии.

– Итальянскому футболу симпатизируете?

– А разве должен? Сейчас серия А – не такой интересный турнир, как в 90-е. И сборная пережила глубокий кризис. Роберто Манчини сделал максимум возможного, но отборочная группа у итальянцев была не такая сильная, чтобы делать далеко идущие выводы. Надеюсь, на Евро-2020 команда Манчини выступит хуже команды Черчесова.

– А что случилось с некогда великой итальянской вратарской школой? После Джанлуиджи Буффона надежды подавал его тезка Доннарумма, но и он как-то потух…

– Да, получил парень большой контракт на четыре миллиона евро – и сдулся. Я подписан в инстаграме на ролики вратарских сейвов. По ним легко судить, кто сейчас в порядке. Раньше Доннарумма был в каждой подборке, а в последние полтора-два года исчез…

И насчет кризиса школы вы правы. Когда приехал в Италию, был поражен тем, как там выстроен тренировочный процесс. Наблюдал за другими вратарями – это были обученные, качественные мастера. Куда все это подевалось сейчас, не понимаю.

Но не удивлюсь, если через какое-то время итальянцы свои позиции восстановят. Про Россию тоже еще недавно говорили, что в стране не появляются молодые голкиперы. А сейчас есть Максименко, Матвей Сафонов, другие тоже выстреливают. Вспомните, как в последних матчах проявил себя в «Арсенале» Егор Шамов, о котором до этого никто ничего не слышал.

– А итальянец Андреа Романьоли даже в ФНЛ до сих пор не провел ни одного матча за «Спартак».

– Это его личная трагедия, но в «Спартаке» есть вратари сильнее. И я рад, что россияне выигрывают у итальянца конкуренцию. Точно так же, как в Италии радовались, когда я сидел на лавке в «Вероне».

– Почему сейчас наши вратари не едут за границу?

– Спрос наверняка есть. Но финансовая мотивация, какая была в мои годы, исчезла. Помню, после перехода в «Верону» моя зарплата увеличилась в пять раз! К сожалению, в «Локомотиве», при всем моем уважении и любви к Семину и Филатову, никто не захотел поднять мне оклад. Отправили лучшего спортсмена страны в отпуск без продленного контракта…

– А когда вы вернулись в Россию, сколько получали?

– Уже сопоставимо с Италией. Притом что я вернулся в запас. Сидел там с большой зарплатой и не получал никакого морального удовлетворения. Я вообще такой человек: не могу сидеть в запасе. В этом случае становлюсь злом для команды.

– Тем самым «третьим вратарем»?

– Я даже вторым не могу быть, не то что третьим. Это не гордыня, а перфекционизм. Как и Черчесова, никакое место, кроме первого, меня не устраивает.

– Российские игроки других амплуа реже отправляются за рубеж тоже из-за финансового фактора?

– Конечно. Когда там узнают, что игрок в России получает 3-4 миллиона евро, интерес пропадает. Некоторые в «Реале» зарабатывают меньше…

Кстати, я этого никогда не рассказывал, а сейчас вдруг вспомнил. В 2002 году Станислав Саламович звал меня из «Вероны» в «Тироль», обещал, что там мне реанимируют карьеру. Однако пресловутый финансовый вопрос вынудил отказать. Мне надо было упасть на пять пунктов…

Я уже говорил, что ни о чем не жалею, но, бывает, задумываюсь, правильно поступил или нет. Тот отказ «Тиролю» – как раз случай из второй категории.

«ИЗ КИТАЯ ВСЕ ВРЕМЯ ПИШУТ – НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ»

– Много знакомств осталось у вас из итальянского периода?

– С итальянцами общаюсь по линии сборной звезд, которая проводит матчи в Китае. Там сдружился с чемпионами мира Кристианом Дзаккардо и Джанлукой Дзамброттой. Пересекался и с Франческо Антониоли, и с Франческо Тотти. Весной он стал лучшим игроком турнира, а я – лучшим вратарем. А тренировал нас в Китае Габриэль Батистута.

– Недавно вы в Москве были ведущим мероприятия, на которое приезжал Массимо Каррера. Где нам его ждать?

– Я дружу с Марко Трабукки, но никакого инсайда насчет Карреры у меня нет. Могу только предположить, что скорее он найдет себя в российском футболе, чем в большом европейском клубе. У него здесь хорошая история.

– В Италии чемпионство Карреры со «Спартаком» осталось незамеченным?

– Ну как вам сказать… Если бы сейчас Леонид Слуцкий выиграл чемпионат Голландии с «Витессом», заголовки на обложках были бы больше названий российских СМИ. А новость о золоте «Спартака» прошла в Италии короткой строкой. Там всех больше интересуют внутренние дела.

– А как насчет Китая? В этой стране у вас появились персональные фанаты?

– В Китае нет инстаграма, но есть его местный аналог. Компания создала мне там аккаунт, который синхронизируется с инстаграмом. Туда что-то пишут, но я… ничего не понимаю. Сплошные иероглифы.

«ЖАЛКО КОНОНОВА, ОН ТАКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ»

– Вернемся в Россию. «Зенит» станет чемпионом РПЛ-2019/20?

– Мало верится в то, что его кто-то обгонит. Конкуренты пока не помогают создавать конкуренцию. «Зенит» тоже спотыкается, но реже, чем преследователи. Если бы «Краснодар» выступал сейчас так, как в прошлом году, я бы назвал его еще одним претендентом на чемпионство, но, к сожалению, у него не получается.

– А «Локомотив» не готов дать бой «Зениту»?

– «Локо» очень важно в межсезонье провести точечное усиление, как это сделал «Зенит» в прошлом году, взяв Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого. Молодежь на скамейке – это хорошо, но отсутствие глубины состава мешает «Локо» успешно выступать на нескольких фронтах.

– «Зениту» нужно усиление, аналогичное тому, что было прошлой зимой?

– Не нужно, но, думаю, оно будет. У «Зенита» авторитетный спортивный директор, который уверенно и успешно проводит трансферные сделки. И деньги сейчас есть – летом же много игроков на выход пошло, целую команду в тропиках создали…

– Как относитесь к истории с Малкомом, который был приобретен «Зенитом» за 40 миллионов, но так и не заиграл?

– У меня всегда возникают вопросы, когда футболист в расцвете сил меняет топ-клуб на Китай или Россию. То же касается Максимилиана Филиппа, приехавшего в «Динамо» из «Боруссии». Для чемпионата России это хорошо, но у меня вызывает недоумение менталитет этих футболистов.

– Верите, что Малком еще появится на поле?

– Он не играет из-за травмы, а не по какой-то неспортивной причине, поэтому верю в то, что он привнесет в игру «Зенита» не меньше, чем в свое время Халк.

– А что скажете о новом «Спартаке»?

– Меня удивляет, что Доменико Тедеско – итальянец из Германии, а переводчик у него работает на английском… Круто! Тедеско – совсем молодой тренер и ведет себя рядом с полем как мальчишка. Это добавляет чемпионату больше интереса, чем когда командой руководит чопорный, скучный…

– …Олег Кононов?

– Не будем называть имен. Я, кстати, подумал не про него. Кононова жалко, он такой интеллигент. Но, видимо, просто не создан для «Спартака».

– А Тедеско создан?

– Пока судить рано. Но он революционер. Пришел и сразу поменял тренировочное поле, расположение скамейки, расстановку на поле, позицию для Зелимхана Бакаева. Это сильно. Во всяком случае интерес к «Спартаку» сейчас возрос.

«РИЭЛТОР У НАС МАЛАФЕЕВ – Я ЕМУ НЕ КОНКУРЕНТ»

– У вас очень много видов деятельности – музыка, телевидение, футбольная экспертиза, сборная мира. Что написано на вашей визитке?

– Меня часто спрашивают, кто я в большей степени, но ответа на этот вопрос нет. Сегодня я занимаюсь одним, завтра – другим. Например, в четверг записываю передачу для «Матч ТВ», а на следующий день могу поехать куда-то на гастроли. Кайфую от такого образа жизни! А на прошлой неделе, к примеру, провел мероприятие, связанное с зарубежной недвижимостью.

– Прикупили что-нибудь?

– Покупать ничего не планирую, но начинаю изучать для себя новое направление. Буду совмещать работу телеведущего с активными продажами зарубежной недвижимости. Очень неожиданный симбиоз.

– Вас теперь можно назвать риэлтором?

– Нет… Риэлтор у нас Вячеслав Малафеев, я ему не конкурент.

– А видеоблогинг вас не привлекает? Посмотрите, сколько просмотров собирает Евгений Савин со своей «Красавой»!

– Думал об этом, но нет. Не люблю само слово «блогер». У меня есть страница, которую веду профессионально и ответственно и зарабатываю на этом, но назвать себя блогером не могу. Савин, кстати, делает очень качественный контент, но многие другие ведут себя в этой сфере очень наигранно и неестественно. Для моего имиджа и репутации это лишнее.