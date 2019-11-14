22 легионера РПЛ могут через неделю вернуться в Россию участниками Евро-2020

Европейские сборные добрались до финишного отрезка квалификации к чемпионату Европы-2020, приуроченному к 60-летию с первого европейского первенства, проведенного в 1960 году во Франции и выигранного сборной СССР. В оставшихся матчах для многих решится дальнейшая судьба – кто примет участие в финальной стадии, кто будет лелеять надежду пробиться через Лигу наций, а кто уже сейчас начнет готовиться к отборочному циклу к ЧМ-2022.

54 действующих легионера из РПЛ приняли участие в матчах за свои национальные команды в 2019 году (36 вызваны в ноябре), из них семеро – представители Албании, Казахстана, Литвы, Молдавии и Черногории – лишились всяких шансов сыграть на Евро-2020. Другие четверо – Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк и однофамильцы Себастьян и Дамиан Шиманьски – помогли сборной Польши досрочно завоевать путевку на европейское первенство.

Еще 27 игроков (из них на ноябрьские матчи вызваны 19 человек) надеются на решение всех вопросов в ближайшую неделю. Оставшимся 16 футболистам (вызваны восемь) остается надеяться на возможность залезть «через форточку» – Лигу наций. Грузия и Белоруссия уже железно сыграют в дополнительном турнире, остальные зависят от финальных результатов квалификации. Но если, например, Португалия сама решает свою судьбу, то Азербайджан ждет, как сложатся звезды.

Всего по итогам ближайших игр 22 футболиста могут вернуться в Россию участниками Евро-2020.

Наименьшие шансы у нас увидеть на чемпионате Европы Миху Мевлю, Бояна Йокича и Яку Бийола. Сборная Словении провалила Лигу наций и может попасть на Евро только через отборочный этап. Но и здесь шансы скорее теоретические.

За два тура до конца словенцы отстают от второго места на пять очков. Это значит, что им надо выиграть дома у Литвы и в гостях у лидеров поляков, надеясь при этом, что Австрия проиграет и македонцам дома, и латвийцам на выезде. Причем и это не гарантирует им выхода, поскольку в случае победы над Израилем Македония наберет столько же очков, сколько и Словения (сейчас у них по 11), а значит за счет преимущества в личных встречах (2:1, 1:1) выйдет в следующий раунд.

Схожая ситуация у сборной Армении, в которую вызваны Вараздат Ароян, Александр Карапетян и Артур Саркисов, борющегося с «Енисеем» в ФНЛ за выживание. Чтобы отыграть у Финляндии пять очков, им требуется одолеть дома Грецию и в Палермо – Италию, а финны при этом не должны набрать ни очка в матчах с греками и не выигравшим ни разу Лихтенштейном. Через Лигу наций армянам тоже будет сложно пробиться, поскольку в рейтинге дивизиона D они всего лишь шестые, и две позиции из четырех уже заняли провалившие отбор Грузия (шесть кандидатов из РПЛ, вызваны двое) и Белоруссия (пятеро кандидатов, вызваны двое).

Исландский легион РПЛ в Стамбуле

Самая «российская» иностранная сборная в ноябре – Исландия. На ноябрьские матчи вызваны защитники Рагнар Сигурдссон, Хердур Магнуссон и Йон Фьолусон и нападающий Видар Кьяртанссон, а вот Арнор Сигурдссон остался в Москве. Перед ними стоит неимоверно сложная задача – отыграть у Франции и Турции четыре очка, при том, что впереди матч в Стамбуле, где хозяева не только не допустили ни одной осечки, но и не пропустили ни одного мяча. Но и даже в случае неожиданной неудачи подопечным Шенола Гюнеша достаточно будет выиграть в гостях у Андорры.

Французам и вовсе достаточно двух ничьих с Молдавией и Албанией. Велики шансы, что «викинги» попробуют свои силы в Лиге наций. В дивизионе A они всего лишь 12-е, но наверняка большинство их потенциальных конкурентов пробьются на Евро через отбор – четыре команды уже квалифицировались, а еще шесть располагаются на проходных первой-второй строчках.

«Зенит» против ЦСКА

Болельщики «Краснодара» наверняка с удовольствием поболеют за своих парней из сборной Швеции Кристофера Олссона и Маркуса Берга, ведь в случае выхода на Евро к ним наверняка присоединится все еще травмированный Виктор Классон. Для них многое решится в Бухаресте, где они играют с отстающими всего на очко румынами, за которых может сыграть уфимец Йонуц Неделчару. Впрочем, затем подопечным Козмина Контры еще ехать в Испанию, тогда как шведы примут дома Фареры.

А армейцам будет интересно посмотреть за противостоянием ЦСКА и «Зенита» в рамках квалификации. Сборной Хорватии, в которую вызваны Никола Влашич и Кристиян Бистрович, предстоит сражение с идущей третьей Словакией с Робертом Маком в составе. Причем, ничья в этой встрече гарантирует «шашечным» выход в финальную часть. Но даже если этого не случится, можно всерьез надеяться на то, что Венгрия потеряет очки в Кардиффе. В противном случае, как и в случае Исландии, наверняка еще будет шанс зайти через Лигу наций (в дивизионе A хорваты девятые).

«Спартаковское дерби»: Крал против Попова

Также интерес вызывает борьба за вторую строчку группы B между сборными Португалии и Сербии. В первую вызван Эдер (Жоау Мариу травмирован), а во вторую – Урош Спайич и Джордже Деспотович (между прочим, впервые!). Здесь очевидный фаворит – португальцы. Имея преимущество в одно очко, им достаточно обыграть дома Литву и в гостях Люксембург. Сербам в то же время нельзя терять очки в домашних матчах с Люксембургом и Украиной, оступившейся за всю квалификацию лишь однажды – в Лиссабоне (0:0). Зато место в плей-офф Лиги наций сербской сборной гарантировано.

В заключение отметим борьбу между Чехией (Алекс Крал) и Косово (Бернард Бериша, хотя в этот раз он не вызван). Чехи опережают конкурента на одно очко и принимают его на своем поле. Победа гарантирует им выход на Евро, а ничья сохранит отличные шансы. В этом случае достаточно будет сыграть в Болгарии (вызваны Ивелин Попов и Георги Костадинов) не хуже, чем косовары дома против англичан. Сами болгары наверняка еще поборются в Лиге наций. Для этого им достаточно, чтобы финны в двух оставшихся матчах квалификации не упустили пятиочковое преимущество над Арменией и Боснией и Герцеговиной.

КАНДИДАТЫ ИЗ РПЛ В СБОРНЫЕ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КВАЛИФИКАЦИИ НА ЕВРО-2020*

Страна Игроки РПЛ Соперники Гарантировано участие в Евро-2020 Польша Рыбус, Крыховяк, С. Шиманьски, Д. Шиманьски Израиль (г), Словения (д) Продолжают борьбу за выход на Евро-2020 в квалификации Армения Ароян, Карапетян Греция (д), Италия (г) Босния и Герцеговина Шуньич Италия (д), Лихтенштейн (г) Голландия Вилена С. Ирландия (г), Эстония (д) Исландия Р. Сигурдссон, Магнуссон, Фьолусон, А. Сигурдссон, Кьяртанссон Турция (г), Молдавия (г) Косово Бериша Чехия (г), Англия (д) Норвегия Норманн Фарерские о-ва (д), Мальта (г) Португалия Мариу, Эдер Литва (д), Люксебург (г) Румыния Неделчару, Антон Швеция (г), Испания (д) Сербия Спайич, Деспотович Люксебург (д), Украина (г) Словакия Мак Хорватия (г), Азербайджан (д) Словения Мевля, Йокич, Бийол Латвия (д), Польша (г) Хорватия Бистрович, Влашич Словакия (д) Чехия Крал Косово (д), Болгария (г) Швеция Олссон, Классон, Берг Румыния (г), Фарерский о-ва (д) Сохраняют шансы на выход на Евро-2020 через Лигу наций Азербайджан Шейдаев Уэльс (д), Словакия (г) Белоруссия Климович, Володько, Мартынович, Поляков, Сиваков Германия (г) Болгария Попов, Костадинов, Димитров Чехия (г) Грузия Григалава, Кверквелия, Табидзе, Ананидзе, Давиташвили, Кварацхелия Швейцария (г) Люксембург Тиль Сербия (г), Португалия (д) Лишились шансов принять участие в Евро-2020 Албания Роши Андорра (д), Франция (д) Казахстан Зайнутдинов Сан-Марино (г), Шотландия (г) Литва Черных Португалия (г) Молдавия Карп, Гынсарь Франция (г), Исландия (д) Черногория Джорджевич, Лагатор Англия (г)

* Все легионеры из РПЛ, хотя бы раз вызывавшиеся в свою национальную сборную в 2019 году.

Жирным шрифтом отмечены футболисты, вызванные на ноябрьские матчи, а курсивом – кандидаты в сборные.