Мария Цигаль: Удивлена, что новая форма сборной России выглядит так

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– У многих дизайн вызвал вопросы. Возможно, фирме-производителю придется переделать представленный вариант. А как он вам?

– Очень уважаю компанию, с которой сотрудничает РФС. Поэтому была сильно удивлена, увидев новую форму сборной России. Не самое удачное решение. Например, большие вопросы вызывает расположение эмблемы на грудном отделе. Было бы лучше сдвинуть ее повыше, пониже. И вообще, чтобы логотип выглядел как-то более собрано.

– Как насчет выреза?

– Вэобразный вырез совершенно не решен. Он разрезан – и складывается ощущение, что две детали некрасиво втачены. Я бы оставила вырез, как у формы для игры в американский футбол. Там он продолжается уголком, а не разрезается отдельной деталью, как здесь. И можно было бы в поддержку рукавов этот вырез тоже сделать бело-синим.

– Кстати, о рукавах. Именно эти синие и белые полоски на рукавах вызвали всенародный гнев. Получился перевернутый российский флаг. Правда, производитель пояснил, что очередность полосок становится правильной, когда игроки поднимают руки при праздновании гола. Как вам такая идея?

– Очень спорная задумка. Слишком все сложно. А должно быть сразу ясно, что это Россия. Кстати, можно было раскрасить в правильный триколор всю футболку. Но и при выбранном решении довольно легко сделать рукава понятными. Очень странно, что в итоге был выбран именно такой, сложносочиненный вариант.