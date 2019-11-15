Станислав Черчесов: С Акинфеевым я даже не общался… - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 ноября 2019 15:30ФутболЯременко Николай

Станислав Черчесов: С Акинфеевым я даже не общался…

Главный тренер сборной России ответил на важные вопросы накануне матча отбора Евро-2020 с Бельгией.

– Как прошел сбор в Сочи?
– Поле и условия были очень хорошими. Все было подготовлено просто по максимуму. Повезло и с погодой. Так что, как видите, сюда прилетели в хорошем настроении.

– С Головиным какая ситуация?
– Мы подключали его к работе со всеми, к общей группе. Одно такое занятие было в Сочи, одно провели сегодня здесь. Но у него сейчас есть набор проблем, который точно не позволит ему сыграть завтра. На поле точно не выйдет.

– Без Головина сборной будет тяжело с бельгийцами. Кого ждать на этой позиции – Бакаева или Миранчука?
– Смотрим разные варианты, наигрываем связки и решаем. До игры есть время решить. Главное – эта игра будет не самая простая, будем думать, как всем проявить лучшие качества.

– Вы неоднократно говорите, что ко всем игрокам, вызванным в сборную, относитесь одинаково. Они все любимчики. Но хотелось бы понять ситуацию с вратарями. Номер один нам известен – это Гилерме. А кто из оставшихся номер два и номер три – как распределяются роли между Сосланом Джанаевым и Антоном Шуниным?
– Любимчиков у меня нет. Есть игроки стартового состава и есть игроки, готовые выйти на замену. Оба вратаря, которых вы назвали, в хорошем состоянии.

– Что на самом деле с Акинфеевым? Были с ним те разговоры, о которых сейчас все говорят?
– Вы знаете, я никогда не готовлюсь к интервью, к пресс-конференциям, потому что спросить могут что угодно. А вот тут специально заранее посмотрел: виделись 22 августа, на турнире Акинфеева в Бронницах. Дата смски сохранилась. О возвращении в сборную вообще ни разу с ним не разговаривал. У него есть свои причины. Сочтет нужным – озвучит. А так… У него паспорт российский, значит ничего исключать нельзя. Но не надо питаться информацией из каких-то выдуманных источников. Если что – вы узнаете об этом от меня первыми.

– Крыша не мешает? Мне показалось, что душновато.
– Мы ведь специально планировали играть здесь. Многие матчи по ходу года еще не имели своего города, своего стадиона, были варианты. А про ноябрьскую игру в Санкт-Петербурге мы знали давно. Не было понимания, какая будет погода. Так что из-за крыши и выбрали эту арену. Мы довольны, тут крыша только на пользу. Из игроков никто не жаловался.

– Много разговоров о форме и о том скандале, который возник после презентации новой экипировки. Для вас принципиально, в какой форме – старой или новой – играть?
– Да мы об этом не думаем. Есть федерация, есть технический спонсор. Вопрос доработки технических нюансов – это их зона ответственности. Мы на эту тему – вот поверите? – ни на секунду с игроками не отвлекались. Старая форма тоже когда-то была новой. Когда-то она тоже никому не нравилась, сейчас все привыкли и хвалят. Но может, лучше, о футболе поговорим, а о моде как-нибудь потом?

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