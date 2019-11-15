Артем Дзюба: Отмазок в субботу не будет

– Играть придется под крышей. Иногда футболисты жалуются, что в таком случае душновато и элементарно нехватка свежего воздуха может сказываться на движении и т.д. Есть ли с этим проблема?

– И я привык к стадиону, и партнеры по команде все тут играли много раз, тоже привыкли. Нам здесь хорошо. Все-таки на улице уже холодно, а так будет комфортнее. А значит – будет больше футбола.

– За сборную вы забили уже 24 гола. При этом из них 9 – в последний год. Значит ли это, что Вам сейчас просто стало комфортнее играть с партнерами, именно в этой сборной, именно с этим тренером?

– Это не много – это нормально. У нас сейчас очень хороший коллектив, очень добротная сборная, хочется поддерживать то состояние, что было во время чемпионата мира и после него. Пока это удается. Все вызванные в сборную понимают: играть за национальную сборную – огромная честь.

А есть еще другая цифра «9». Столько человек у нас забивало в этом году. И это тоже позитивно можно воспринимать. Никто из соперников не знает, кого именно опасаться.

– Завтра против нашей сборной будет играть Эден Азар. В начале года он доставил нам немало проблем. Но тогда он играл в «Челси», а сейчас в «Реале», и у него уже не всё так благополучно. Арсен Венгер сравнил его с тяжелой лошадью, которая может не добежать до финиша…

– Вот выйдет и забьет три гола – все сразу снова начнут кричать: «Великий!» Какая разница, что у него в клубе? Он там сейчас адаптируется, на это нужно время. А в сборной у него другие и очень понятные функции – он на острие атак. Он главная ударная сила. Он так же опасен, как это было в марте. И не забывайте: бельгийцы говорят, что у них задача – выиграть десять матчей из десяти. Азар будет завтра хорош, потому что он будет работать на выполнение этой задачи.

– У нас нет Черышева и теперь не будет Головина…

– Вот это меня безумно расстраивает. Это костяк сборной. Так мы играли со шведами год назад. Будем рассчитывать, что те, кто выйдут вместо них, свой шанс постараются использовать.

– Но с ними Вам играть комфортнее?

– Ну, неправильно так ставить вопрос. Тут ведь есть такое понятие «футбольный интеллект». Это значит, что люди должны на поле думать одинаково и потому грамотно взаимодействовать. Если честно, мне все равно, с кем играть. Главное – выполнить задачу. У нас болячки накопились у всех, у всех есть усталость. Но когда мы в сборной, мы подпитываемся особой энергетикой, получаем толчок двигаться вверх. Не переживайте, отмазок не будет завтра.