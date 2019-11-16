Дождь, духота и ожидание матча. Крестовский перед встречей Россия – Бельгия (фото)

На бегущей строке почему-то рекламируется «Зенит» - «Лион»

В Петербурге сегодня не сказать что подмораживает, но на улице, мягко говоря, не очень-то комфортно. Два градуса выше ноля и промозглый ветер. А сегодня еще и дождик стал накрапывать.

Внутри чаши стадиона немного комфортнее – всё-таки сверху стадион укрыт крышей.

Кажется, правда, что немного душновато. Но все эти мысли становятся неактуальны, когда смотришь, как на открытую тренировку выходит российская сборная. Дзюба иронично боксирует с кем-то из персонала, настроение у всех хорошее.

На гигантском табло часы отсчитывают часы, минуты и секунды до игры…

Этажи в лифте неприятно напоминают счёт первой встречи с бельгийцами

Сомнительные принципы, которые красуются по дороге к стадиону, до сих пор почему-то никто не закрасил

Предматчевая пресс-конференция главного тренера была самой насыщенной, самой информативной за весь отборочный цикл.

Тренер шутил, откровенничал, при этом не уходил от темы. Местами демонстративно не давал говорить капитану: «Давай я за тебя отвечу, чтоб тебя не подставлять?» А после окончания пресс-конференции еще и общался по-немецки с немалой армией немецкоговорящих журналистов, обступивших его.

Увы, на быстрый выход с трибун болельщикам рассчитывать не приходится.

Стадион открыт почти три года назад (тестовыми матчами перед Кубком конфедераций-2017), но количество заборов и разного рода строительной сетки вокруг него только увеличивается. Если во время чемпионата мира до ближайшей станции метро (она примерно в 300 метрах от периметра стадиона) можно было дойти минут за десять, теперь приходится добираться окольными путями много дольше. Путь в пятницу занял – по пустой дороге! – занял почти полчаса. И это без толп болельщиков, которые придут поддержать наших сегодня. Зачем эти «регулирования потоков» на большом острове, где больше почти ничего и нет, объяснить никто не может.