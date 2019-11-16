Дождь, духота и ожидание матча. Крестовский перед встречей Россия – Бельгия (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 ноября 2019 14:27ФутболЯременко Николай

Дождь, духота и ожидание матча. Крестовский перед встречей Россия – Бельгия (фото)

Главный редактор «Советского спорта» рассказывает о том, что происходит на стадионе и вокруг него незадолго до главной игры года.

На бегущей строке почему-то рекламируется «Зенит» - «Лион»

В Петербурге сегодня не сказать что подмораживает, но на улице, мягко говоря, не очень-то комфортно. Два градуса выше ноля и промозглый ветер. А сегодня еще и дождик стал накрапывать.

крыша

Внутри чаши стадиона немного комфортнее – всё-таки сверху стадион укрыт крышей.

Кажется, правда, что немного душновато. Но все эти мысли становятся неактуальны, когда смотришь, как на открытую тренировку выходит российская сборная. Дзюба иронично боксирует с кем-то из персонала, настроение у всех хорошее.

На гигантском табло часы отсчитывают часы, минуты и секунды до игры…

лифт

Этажи в лифте неприятно напоминают счёт первой встречи с бельгийцами

принципы бомжей

Сомнительные принципы, которые красуются по дороге к стадиону, до сих пор почему-то никто не закрасил

черчесов с дзюбой

Предматчевая пресс-конференция главного тренера была самой насыщенной, самой информативной за весь отборочный цикл.

Тренер шутил, откровенничал, при этом не уходил от темы. Местами демонстративно не давал говорить капитану: «Давай я за тебя отвечу, чтоб тебя не подставлять?» А после окончания пресс-конференции еще и общался по-немецки с немалой армией немецкоговорящих журналистов, обступивших его.

стадион ночью

Увы, на быстрый выход с трибун болельщикам рассчитывать не приходится.

Стадион открыт почти три года назад (тестовыми матчами перед Кубком конфедераций-2017), но количество заборов и разного рода строительной сетки вокруг него только увеличивается. Если во время чемпионата мира до ближайшей станции метро (она примерно в 300 метрах от периметра стадиона) можно было дойти минут за десять, теперь приходится добираться окольными путями много дольше. Путь в пятницу занял – по пустой дороге! – занял почти полчаса. И это без толп болельщиков, которые придут поддержать наших сегодня. Зачем эти «регулирования потоков» на большом острове, где больше почти ничего и нет, объяснить никто не может.

Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо
Шомуродов и Еременко – на выход? Сколько «Ростов» заработает на своих лидерах Дефицит бюджета ростовчане могут покрыть за счет продаж лучших футболистов. Вырученных денег должно хватить на решение финансовых вопросов, но с кем тогда завершать сезон? 15.11.2019 12:00 Футбол Зибрак Артем
22 легионера РПЛ могут через неделю вернуться в Россию участниками Евро-2020 Все кандидаты в европейские сборные из чемпионата России, сохранившие шансы приехать в Санкт-Петербург следующим летом. 14.11.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
Артем Дзюба: Отмазок в субботу не будет Капитан сборной России ответил на вопросы журналистов за сутки до главного матча ноября – встречи отборочного цикла против Бельгии. 15.11.2019 15:45 Футбол Яременко Николай
«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2). 15.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:27 Футбол ЦСКА не будет продлевать контракт с Ефремовым
13:55 Футбол «Локомотив» готов продать Миранчуков в Европу за 25 миллионов евро
13:49 Футбол «Ливерпуль» поддержал бывшего игрока, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга
13:40 Хоккей Зак Кэссиан: Драйзайтлю и Макдэвиду достаточно подумать – а не набрать ли нам восемь очков
13:21 Футбол «Севилья» и «Валенсия» заинтересовались Алексеем Миранчуком
12:51 Биатлон Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
12:37 ММА Боец UFC пришел на взвешивание в гриме Джокера (видео)
12:24 Баскетбол Иван Ухов: «Фенербахче» – совсем не слабый соперник
11:46 Хоккей Евгений Малкин: Вратарь «Нью-Джерси» сыграл здорово, но у нас было так много шансов
11:16 Хоккей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы (фото)
11:03 Футбол Александр Самедов: Не вижу причин, почему мы не можем победить Бельгию
10:54 Хоккей Овечкин провел сокрушительный силовой прием на Друэне (видео)
10:36 Хоккей Александр Овечкин: Мы плохо играли у бортов и много теряли шайбу в нейтральной зоне
10:28 Хоккей Роман Ротенберг: Выступление «Куньлуня» в КХЛ позволяет нам изучить инфраструктуру перед ОИ
10:13 Баскетбол Сергей Базаревич: Стрелниекс показал лучший баскетбол после перехода в ЦСКА
10:06 Футбол Финляндия и Швеция вышли на Евро-2020
09:55 Футбол Балерина Вишнева стала послом Евро-2020 в Санкт-Петербурге
09:44 Хоккей «Коламбус» победил «Сент-Луис», Гавриков забросил первую шайбу в НХЛ
09:30 Хоккей Голы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» в матче с «Монреалем»
23:57 Футбол Роберто Манчини – о конфликте Роналду с Сарри: Не вижу ничего серьезного, такое иногда случается
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array