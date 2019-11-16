У Черчесова есть нервы. Отарик жжёт перед главным матчем осени - Советский спорт
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16 ноября 2019 15:56ФутболКушанашвили Отар

У Черчесова есть нервы. Отарик жжёт перед главным матчем осени

Отар Кушанашвили - о Станиславе Черчесове.

Полевая мышь проворна, но сова ночью видит лучше.

У бельгийцев есть Азар, а за наших болеет Кушанашвили Отар, у них есть де Брейне, но против итальянцев и «Ливерпуля» он был беспомощен, как похищенный внук гарпагона Пола Гетти; почему бы его не вынудить и сегодня быть таким; ахов по поводу Витселя я никогда не понимал; Куртуа хорош, но на Ионова может снизойти озарение.

Но даже не это главное.

Перечитайте начало: у нас есть Черчесов, глядя на которого я всегда вспоминаю Рюноскэ Акутагаву: «Никаких принципов у меня нет. Есть только нервы».

Вот это место нужно играть остинато (многократно): мы не обязаны изнемогать от восторга перед мастерами, как Боря Корчевников пред Михалковым: у нас свои мастера есть, нечего резонерствовать, люмбаго вас одолей.

Надо быть магомедовыми, бетербиевыми, моими грузинчиками в матче со Швейцарией, когда моих списали со счетов, а они едва не ввели в изъян крепчайших швейцарцев, еле уцелевших.

Сборная сегодня вечером должна превратиться в коллективную гарпию с гарпуном, именно что в гарпунеров, не знающих устали, удержу и пощады.

Давайте без экивоков: бельгийцы могут ходить по воде, пусть так, но сегодня, здесь и сейчас, наши их могут забороть.

Должны.

Широко говоря, все беды этого мира - в незнании первой заповеди кутаисских либертарианцев: глушани под ложечку супостата, чтоб ноги у него сделались как вата, а уж наши люди на трибунах утопят его в океане вдохновенного мата.

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