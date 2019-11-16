Разгромили по-братски. Дуэт бельгийцев разгромил Россию

ПОТЕРЯ ГОЛОВИНА – ФАТАЛЬНАЯ?

Когда стал известен стартовый состав российской сборной на матч с бельгийцами, могло показаться, что Станислав Черчесов решил удивить своего коллегу Роберто Мартинеса и тактической схемой (с тремя центральными защитниками), и ее кадровым наполнением. Дело в том, что Федор Кудряшов, чье место в основном составе вроде бы не подвергалось сомнению при любой расстановке, на сей раз оказался в резерве, а вакантную позицию занял Сергей Петров.

Краснодарец мог исполнить роль правого центрального защитника, но Черчесов поступил иначе: Петров был передислоцирован на левый фланг обороны, а схема нашей сборной оказалась классической: 4-2-3-1. Юрий Жирков выдвинулся в среднюю линию по левой бровке, справа ожидаемо оказался Алексей Ионов, а роль плеймейкера досталась Алексею Мирачнуку. Да, железнодорожнику пришлось подхватывать падающее знамя на позиции под нападающим, которая стала проблемной ввиду повреждения Александра Головина.

Наш полпред в «Монако» после блестящей игры и победного гола в последнем туре Лиги 1 должен был по идее «зажигать» и в сборной, но уже на сборе в Сочи возникли нехорошие предчувствия, когда бывший армеец тренировался по индивидуальной программе. А накануне матча Черчесов расставил все точки над i, заявив, что определенные проблемы не позволят Головину сыграть с Бельгией.

Конечно, это была более чем серьезная потеря для нашей команды. Достаточно вспомнить, что в недавнем поединке с Шотландией в Лужниках Александр оказался причастным к трем из четырех забитых мячей, забив гол и отдав две результативные передачи. Миранчук, безусловно, тоже в последних встречах за «Локо» смотрелся неплохо, даже забил «Ювентусу» в Лиге чемпионов. Но проблема в том, что в сборной оба брата пока не очень-то проявляют себя, тогда как Головин давно стал одним из ее лидеров.

У Роберто Мартинеса тоже были причины для головной боли при определении стартового состава. И если на позицию правого хавбека в отсутствие травмированного Тома Менье наставник «красных дьяволов» предсказуемо выставил Тимоти Кастаня, то проблему левого из трех своих номинальных защитников тренерский штаб решил нетривиально. Томас Вермален сместился в эту зону, компенсируя отсутствие Яна Вертонгена, а позицию центрального игрока обороны было поручено контролировать представителю «Селтика» Дедрику Боята.

Кроме того, Мартинес не стал решать дилемму «Кевин де Брюйне или Дрис Мертенс», а попросту нашел место в стартовом составе для обоих. Атакующий хавбек «Ман Сити» расположился чуть глубже, в центральной зоне вместе с Акселем Витселем, а фланговый форвард «Наполи» отправился на усиление и без того монструозной линии атаки, в которой ужас на любого соперника могли навести Ромелу Лукаку и Эден Азар.

ЭДЕН И ТОРГАН – КОШМАР ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЗАЩИТЫ

Наконец, в «основе» гостей оказался не один футболист с фамилией Азар. Слева в полузащите тренерский штаб сделал ставку на младшего брата Эдена – Торгана Азара, а не на Насера Шадли. И, пожалуй, это решение, если судить по стартовому отрезку матча, стало ключевым.

Дебют встречи команды разыграли бодро, не скрывая желания поиграть в атаку, а не выжидать ошибки соперника в окопах. Правда, Петров сразу же «сел» на желтую карточку, заехав сзади по ногам де Брюйне, но в целом впечатления этот факт не испортил. Россияне не сваливались в своих атаках на одну из бровок, и, как следствие, создали по одному, как принято говорить, хорошему подходу и слева, и справа. В одном случае Артем Дзюба, головой замыкая фланговый навес, пробил чуть мимо цели, да еще и сфолил при этом. А в другом Ионов вместо удара по воротам решил улучшить позицию и позволил сопернику выбить мяч на угловой.

Вот здесь-то и сработала братская связка – увы, не Миранчуков (Антон, кстати, пока еще только набирает форму после травмы, поэтому сейчас никак не мог попасть в сборную), а Азаров. Старший, тот, который за сто «лимонов» летом перешел из «Челси» в «Реал», отдал мяч младшему, и 26-летний хавбек дортмундской «Боруссии», ускользнув из-под опеки Марио Фернандеса, неотразимо пробил в ближнюю девятку. Гилерме, пожалуй, мог выручить в этой ситуации лишь в том случае, если бы изначально «приклеился» к ближней штанге.

Тем не менее, даже после пропущенного мяча положение дел не выглядело катастрофическим. Изначально было наивно полагать, что «красные дьяволы», забившие в восьми поединках нынешнего квалификационного турнира три десятка мячей, оставят наши ворота в неприкосновенности. Важно было пытаться играть в свою игру, искать свой шанс в атаке, при этом сохраняя необходимые плотность и концентрацию в обороне.

К сожалению, как раз с последним у российской сборной возникли огромные проблемы. На фоне соперника экстра-класса (а бельгийцы нынче занимают первую строчку в рейтинге ФИФА) выпукло проявился на истинный уровень, и особенно это касается игры в обороне. Возможно, Черчесову действительно стоило не геройствовать и настраивать подопечных на атаку, образно говоря, с шашками на танки, а сыграть в пять защитников, чтобы Петров и Георгий Джикия страховали соответственно Фернандеса и Жиркова на флангах, где мобильные бельгийцы на своих дьявольских крыльях беспощадно разрывали нашу оборону.

Семи минут хватило Эдену Азару, чтобы к результативной передаче добавить голевой дубль. Сперва ему ассистировал Лукаку, в довольно сложной ситуации сделавший идеальную скидку под смачный низовой удар с линии штрафной. А затем кошмарный провал обороны россиян по центру позволил де Брюйне спокойно пробежать метров тридцать и выкатить мяч Азару-старшему на пустые ворота.

ТАЙМ ОПТИМИЗМА С ПОПРАВКОЙ НА ЭКОНОМ-РЕЖИМ СОПЕРНИКА

Но и эти катастрофические 0:3 по итогам первого тайма следовало воспринимать без истерик и философски: нам действительно указывали наше реальное место в мировой футбольной иерархии. А для таких побед, какая случилась в битве с Испанией в плей-офф домашнего чемпионата мира, необходимо стечение слишком многих обстоятельств и факторов. И уж точно не следует равнять «Красную фурию» образца мундиаля-2018 с нынешними «красными дьяволами».

Сразу после перерыва гости должны были забивать четвертый, но на сей раз выручил Гилерме, намертво поймавший мяч после удара Мертенса с линии вратарской. При этом форвард бельгийцев получил повреждение и уступил место на поле Юри Тилемансу. Черчесов ответил заменой Жиркова (похоже, Юрий тоже почувствовал какой-то дискомфорт) на Зелимхана Бакаева. Замена произошла по позиции: Станислав Саламович ведь обещал не обращать внимания на тактические экзерсисы Доменико Тедеско в «Спартаке», переведшего Бакаева с фланга полузащиты в центр. В сборной Зелимхан вышел на левую бровку – и сразу отметился двумя довольно опасными ударами. Правда, второй из них был нанесен после фиксации арбитрами положения вне игры.

Все, что происходило на поле в дальнейшем (то есть фактически на протяжении 35 минут игрового времени), могло и должно было вселить некоторый оптимизм в сердца российских болельщиков. У нашей сборной стали получаться фланговые атаки, неплохие комбинации на подступах к чужой штрафной, Тибо Куртуа не скучал после дальнего «выстрела» или прострела Ионова справа – но все это необходимо рассматривать с поправкой на счет первого тайма и желание соперника сыграть в эконом-режиме вторую половину.

Но стоило гостям «вспыхнуть» впереди, как Лукаку, не обращая внимания на двух маячивших перед ним Джикию и Андрея Семенова, положил в ближний нижний угол свой дежурный мяч. Между прочим, седьмой в пяти проведенных встречах – впечатляющая скорострельность!

Дзюба же свой лицевой счет пополнить не смог, и за десять минут был заменен на Николая Комличенко. Капитанская повязка при этом перешла к Джикии, который минутой ранее все же не позволил Куртуа сыграть на ноль, добив мяч в сетку после розыгрыша углового. А несколькими минутами ранее другой спартаковец – Бакаев – мог впервые отличиться за сборную, но мяч после его удара почти с линии ворот успел вынести Боята.

В итоге российская сборная, безусловно, скрасила впечатление от своей игры неплохим вторым таймом, но давайте не будем обманывать себя: наш футбол в целом, и национальная команда в частности, находятся на очень приличном расстоянии от лучших образцов, лиг и сборных в мировом масштабе. Поэтому остается только радоваться досрочно завоеванной путевке на Евро-2020 и самым тщательным образом к этому турниру готовиться. Вдруг будущим летом все опять для команды Черчесова сойдется так же, как на мундиале-2018?

Евро-2020. Отборочный турнир

Группа I. 9-й тур

Россия – Бельгия – 1:4 (0:3)

Голы: Т.Азар (Э.Азар), 19 – 0:1. Э.Азар (Лукаку), 33 – 0:2. Э.Азар (де Брюйне), 40 – 0:3. Лукаку (де Брюйне), 72 – 0:4. Джикия, 79 – 1:4

Россия: Гилерме – Марио Фернандес, Семенов, Джикия, С.Петров – Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев – Ионов, Ал.Миранчук, Жирков (З.Бакаев, 50) – Дзюба (к) (Комличенко, 80)

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Боята, Вермален (Денайер, 67) – Кастань, де Брюйне, Витсель, Т.Азар – Мертенс (Тилеманс, 52), Р.Лукаку (Батшуайи, 77), Э.Азар (к)

Предупреждение: С.Петров, 3

Судья: Артур Суареш Диаш (Португалия)

16 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»

Кипр – Шотландия – 1:2. Сан-Марино – Казахстан – 1:3

Положение команд в группе I: Бельгия – 27 очков. Россия – 21. Шотландия – 12. Кипр – 10. Казахстан – 10. Сан-Марино – 0