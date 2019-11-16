Роберто Мартинес: Играть на таком стадионе - счастье

- Насколько довольны результатом?

- Для нас этот матч был настоящим тесом. Мы знали, что Россия будет играть на победу. Именно поэтому в первом тайме мы увидели такую открытую игру. В защите отработали в первом тайме мы очень хорошо. А во втором тайме мы дали чересчур много возможностей России забить голы, но критиковать свою сборную за это я не буду.

- Ваши планы на ближайшие месяцы? Как будет команда развиваться?

- Всегда непросто быть тренером национальной сборной, потому что сложно добиться синхронизации. Все играют в своих клубах. И у всех могут не совпадать игровые циклы и ритмы. Но той командой, что у меня сейчас, я очень доволен. Будем работать так же уверенно и упорно.

- Де Брюйне обычно играет ближе к центру поля, а сегодня он был скорее на позиции нападающего?

- Я бы не сказал, что это что-то удивительное. Мы отталкиваемся от соперника. Мы понимали, что Россия даст ему возможность сыграть впереди.

- Энголан неплох в этом сезоне. Возможно ли его возвращение в национальную команду?

- Он больше не будет в матчах национальной сборной.

- Вариант, при котором Вы снова встретитесь с Россией, весьма вероятен. Тогда Вам надо будет приехать в Санкт-Петербург. С какими чувствами Вы будете это делать?

- Это фантастический город. Мы обожает этот удивительный город. Удивительный стадион, удивительные болельщики. Мы завидует вам. Нам тоже очень хочется иметь такой стадион в Брюсселе. Играть на таком стадионе в качестве хозяина – счастье.

- Эден Азар перешел в «Реал», и кажется, что он не слишком успешно играет за клуб. Но и он, и брат сегодня смотрелись очень хорошо.

- У него была травма, это замедлило успешную игру. Каждому требуется время, чтобы адаптироваться к новой команде. Но не надо забывать, что и команде нужно время, чтобы привыкнуть к игроку. Он провел сумасшедший сезон в «Челси», так что я уверен, что и дальше на клубном уровне у него будет все отлично.