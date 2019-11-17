Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова

– Смотреть на игру сборной было неприятно. Неприлично на своем поле пропускать четыре мяча и проигрывать. Игру проиграл Станислав Черчесов. Нельзя с бельгийцами играть в открытый футбол. Он с ума сошел? Куда побежал? Надо было выбрать другую стратегию. Сыграть от обороны. Могли и вничью сыграть – нормально.

Бельгия сделала игру в первом тайме, и на том футбол закончился. 3:0 и практически все голы были забиты без сопротивления. Игру проиграл Черчесов. Надо было играть осторожно, а не с шашками наголо.

– А общее впечатление по всему выступление в квалификации?

– Можно поздравить сборную с выходом на чемпионат Европы. Но хотелось бы, чтобы и последнее слово было за нами. Безобразная игра сборной России в первом тайме еще долго не забудется. Где был Алексей Миранчук и хваленый Артем Дзюба? Вот, что такое мастерство. Если оно есть, без разницы с кем играть. Бельгийцы «раздели» всю нашу команду. И хочется спросить, а сколько ударов по воротам нанес Дзюба? Миранчук, почему тебя сватают в «Ювентус»? Возможно, это урок, который надо пройти, а так – позор. Мы полностью проиграли первый тайм, а на второй можно было не выходить.

Бельгийцы на второй тайм вышли отстоять свое преимущество. Они это и сделали. В то же время хочу поздравить нашу сборную. Возможно, этот урок пройдет нашим футболистам впрок на чемпионате Европы.

– А что-нибудь из позитивного по этой игре?

– Немного «разбудил» игру Зелимхан Бакаев. Хвалю его не потому что он спартаковец. Он нанес несколько ударов по воротам. Был заметен. Что-то начало получаться. Но опять же. С чем сравнивать. Команда Бельгии просто встала. Было понятно, что бельгийцы не будут играть во втором тайме. Им уже достаточно. Во втором тайме они полностью отдали инициативу, а мы при везении могли бы и еще один гол забить. Не более. А Бакаев команду расшевелил, но не более того, потому что игра закончилась в первом тайме.

– Только Бельгия была настоящим соперником для сборной России? Шотландия – нет?

– Нет. Шотландцы сами в поисках. Мы с ними можем играть в любой тактический футбол. Хотелось бы, чтобы наши не только обыгрывали Шотландию и Казахстан, но и на равных играли с Бельгией. Ничего. Не можем. Беда.