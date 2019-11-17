«Саламыч, звони Игорю!» Отар Кушанашвили об итогах разгромного матча

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Ну попеняю я Черчесову на пня Гилерме; что это изменит?

Черчесов относится к этой пустельге, как белорусы к Беловежской пуще, но пропускать четыре мяча от сборной, которой по кутаисско-гамбургскому счету уже не надо было ничего, - меньше эфирная певица Натали пропустила бы.

А если б бельгийцам было надо, очень-преочень, сколько бы они забили? 44?

И вы бы снова говорили про неберущиеся мячи и про то, что он однажды спас, пусть случайно?

Ответственные матчи - это не его стихия, вот с Сан-Марино, если нам повезет, то будет не вратарь, а кремень, высокомерный, как магараджа.

А тут он узрел брательников Азаров - и улетучился дух отаров, и поразил его сервилизм с психостенией, и обратился он в шляпу, и впал в овощное оцепенение.

Доходяга большой гнусности на воротах моей страны.

Саламыч, звони Игорю Отаровичу, отец родной, не то нас на ЧЕ испепелят. Из-за одной фри.