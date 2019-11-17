Не надо ввязываться в драку. Теперь понятно, как играть с Бельгией на Евро-2020 - Советский спорт
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17 ноября 2019 21:00ФутболЗибрак Артем

Не надо ввязываться в драку. Теперь понятно, как играть с Бельгией на Евро-2020

Чтобы повторить успех ЧМ-2018, Станиславу Черчесову придется отказаться от залихватского футбола и игры в четыре защитника.  

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ В РАМКАХ КВАЛИФИКАЦИИ

Сборная Бельгии – единственный топ-соперник России в отборочном раунде, поэтому перед домашним матчем многие эксперты сходились во мнении, что он станет лакмусовой бумажкой для команды Черчесова в понимании своего уровня в футбольной иерархии перед чемпионатом Европы.

Поскольку на Евро-2020 наши парни отобрались заранее, эта игра не имела принципиального значения. Конечно, хотелось выиграть и ее, и группу, чтобы при жеребьевке находиться в лучшем положении, но ничего критичного в неудаче не было. Поэтому главный тренер сборной рискнул сыграть в открытый футбол. Выяснить свою истинную силу сейчас было даже важнее, чем просто вымучить три очка. Эта задача была решена – мы увидели, чего стоит российский футбол, когда ввязывается в драку с одной из лучших команд мира.

Не добившись необходимого результата (а для победы в группе надо было выиграть как минимум с разницей в два мяча 2:0 или 3:1 или крупнее), мы сами определили свою судьбу – высока вероятность, что на Евро мы вновь встретимся в Санкт-Петербурге с Эденом Азаром и компанией.

Похожий опыт у Черчесова уже был. 14 ноября 2017 года россияне померились силами со сборной Испании (3:3), и хотя отыгрались тогда со счета 0:2, было очевидно превосходство соперника в классе. Наставник нашей сборной тогда сделал правильные выводы из той встречи и в 1/8 финала ЧМ-2018 явил миру настолько оборонительную версию, что не позволил испанцам поразить ворота Игоря Акинфеева ни разу (если кто не помнит, им «помог» Сергей Игнашевич).

Сейчас ситуация аналогичная – контрольный по сути и содержанию матч с потенциальным соперником по финальному раунду мы провели не лучшим образом, но это не значит, что в решающий момент, когда очки будут нужны кровь из носу, вновь не сможем добиться желаемого. Главное, сделать правильные выводы из увиденного.

ФЕРНАНДЕСУ НУЖЕН ПОМОЩНИК

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В отличие от матчей с Испанией и Хорватией на ЧМ-2018, Черчесов на волне успеха от побед над Кипром, Казахстаном и Сан-Марино решился сыграть по схеме 4-2-3-1. Пожалуй, даже хорошо, что мы проиграли, потому что в противном случае эта формация могла перенестись на европейское первенство. А теперь всем понятно, что с позиции силы мы можем играть только против соперников, заведомо уступающих нам в классе.

Очевидно, что надо возвращаться к модели 3-4-2-1. Только таким образом, благодаря помощи троим центральным защитникам со стороны двоих латералей и (скорее всего) такого же количества опорников, у нас есть шансы сдержать футболистов уровня Эдера Азара и Кевина Де Брейне.

Чтобы осознать эту простую истину, достаточно пересмотреть голы бельгийцев. Например, первый стал возможен благодаря тому, что между Марио Фернандесом и Андреем Семеновым оказалось слишком большое расстояние. Когда Торган Азар уходил от армейца в центр штрафной, защитника оказалось просто некому подстраховать. Наличие еще одного игрока обороны могло бы решить эту проблему.

К слову, именно так играет ЦСКА. Дело в том, что в последние несколько лет функционал Фернандеса в клубе значительно изменился. Теперь он куда более важная фигура в атаке, чем в обороне. Он и раньше никогда не отличался непроходимостью, а сейчас это становится все очевиднее. Его главное качество – умение вспахать всю бровку. Он способен компенсировать отсутствие правого полузащитника, но очень нуждается в партнере, готовом помочь с отбором.

МИРАНЧУК ПОДСТАВИЛ ЗОБНИНА

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Второй гол – тоже об этом. Андрей Семенов проиграл верховую борьбу в штрафной Ромелу Лукаку и скинул мяч на линию штрафной Эдену Азару. По хорошему, помешать полузащитнику «Реала» нанести удар должен опорник. В матче с Бельгией их было двое – Роман Зобнин и Магомед Оздоев, – но оба они оказались слишком далеко от эпизода. Первый пошел на левый фланг блокировать подачу, второй закрывал в полуфланге Де Брейне, а центр перед штрафной остался свободным.

Чтобы в будущем избежать таких провалов, требуются изменения. В первую очередь – это более глубокая игра в обороне. Она вынуждает встречать соперников на фланге крайних игроков атаки. В данном случае речь шла бы о Юрии Жиркове, но он заполнил зону Сергея Петрова, оставшегося на углу штрафной караулить Дриса Мертенса. Поскольку Алексей Миранчук, располагавшийся в пяти метрах от оппонента, стоя ожидал передачу назад и из эпизода был выключен, на мяч пришлось выходить Зобнину, а его позицию занимать Оздоеву, и вся структура оказалась сломана.

Поэтому-то и нужен третий центральный защитник. Как бы нам ни хотелось, классные игроки будут регулярно находить способы выдернуть Зобнина и Оздоева из их зон, а значит, нужен еще один человек, который сможет выдвинуться из обороны, не боясь создать дыру в штрафной, или, на худой конец, банально заблокировать удар оппонента.

ЭТО ЖЕ НЕ НАШ МЕТОД

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И еще об оборонительном стиле. В том матче со сборной Испании на ЧМ-2018 россияне владели мячом 21% времени, а против Бельгии – 53%. Казалось бы, это здорово, но теперь каждая потеря мяча отрезала сразу группу футболистов, и быстроногие соперники успевали молниеносно провести разящую контратаку. Так мы пропустили третий и, отчасти, четвертый мячи. Команда Роберто Мартинеса не форсировала события, а добившись преимущества, быстро переходила из обороны в атаку. Это тот футбол, который помог России выйти в четвертьфинал мундиаля и который получается у наших игроков лучше всего.

Вместо этого подопечные Черчесова шли вперед большими силами, оставляя сзади свободные зоны, куда мог ворваться едва ли не любой атакующий футболист «красных дьяволов» – Де Брейне, Мертенс, Эден Азар или Ромелу Лукаку. Третий гол пришел после того, как полузащитник «Ман Сити» открылся на одной линии с игроками обороны и едва ли не от центрального круга умчался навстречу Гилерме. Единственным, кто пытался за ним успеть оказался почему-то Фернандес. Как следствие, у Де Брейне в завершении было аж два адресата, готовых отправить мяч в пустые ворота.

Четвертый гол тоже родился в контратаке. Лукаку открылся справа, беспрепятственно сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной.

ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЧЕРЫШЕВА И ГОЛОВИНА

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В атаке россияне были активны и даже нанесли больше ударов по воротам, чем соперник (12-11), однако в виду менее высокого уровня мастерства намного тяжелее преодолевали плотные оборонительные порядки, и большинство попыток пробить были не особо опасны (4-8 в створ). Для создания более качественных моментов нам требуется больше свободных зон. Грубо говоря, раз не можем взять силой, то надо задействовать хитрость, выманивая противника с его половины поля.

Для этого россиянам требуются двое из тройки Денис Черышев – Александр Головин – Зелимхан Бакаев. Первые двое пропускали матч из-за травм, а последний вышел лишь на замену, но был едва ли не самым острым игроком в нашем составе. Их главное преимущество над конкурентами – скорость и умение протащить мяч на свободном пространстве. Все-таки Алексею Миранчуку не хватает резкости, а Алексею Ионову – техники в работе с мячом.

Не помешал бы и быстрый нападающий, которому партнеры могли бы забросить мяч вперед за спины защитникам, но российский футбол после Дмитрия Сычева нам такого еще не подарил, а Федор Смолов, пытавшийся выполнять в команде Черчесова эти функции, вхолостую болтался между линиями.

ИГОРЬ, ВЕРНИСЬ!

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Ну, и в заключение еще пару слов по конкретным позициям и персоналиям. Сергей Петров далеко не самый быстрый и надежный защитник. В «Краснодаре» его держат за умение большую часть времени с пользой проводить на чужой половине поля, поэтому он просто не обладает достаточными оборонительными навыками.

Петров вышел на левом фланге защиты только потому, что по состоянию здоровья не очень готов был Федор Кудряшов, и Черчесов решил посмотреть в деле нового кандидата. Получилось так себе. Если сочинец будет здоров, было бы надежнее сделать ставку на него. Его преимущества над конкурентом – тактическая выучка и умение вести единоборства.

А завершить хотелось бы вратарской темой. Перед матчем мы, проанализировав выступления вызванных в сборную вратарей в матчах за клубы, очень просили Черчесова в матче Бельгией дать возможность проявить себя Сослану Джанаеву или Антону Шунину. Дай бог, чтобы к Евро-2020 Гилерме набрал форму, но сейчас он чаще ошибается, чем выручает партнеров, а именно чудесные спасения нам требовались в противостоянии с бельгийцами. Не будем винить вратаря в пропущенных мячах, но все-таки три из них были берущимися.

Так что стоит всерьез задуматься над тем, как вернуть в сборную Акинфеева. Или начать наигрывать Джанаева. В противном случае велика вероятность того, что какую бы модель игры Черчесов не выбрал, на Евро-2020 нам ничего не светит.

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