Область спортивных переводов – очень специфическая, сложная и интересная. Мы встретились с основателем и владельцем бюро переводов «Ex Libris», занимающего лидирующие позиции в России в данной сфере, Геннадием Егоровым, чтобы узнать, как у «Спартака» появилась версия сайта на китайском языке, зачем «Челси» искал англоязычного журналиста в России и за что могут побить переводчика, ранее работавшего в ООН.
- Знаете, как у спартаковского сайта появилась китайская версия? К нам обратились из клуба только для того, чтобы мы сделали английскую версию. Мы приняли участие в конкурсе и обошли нескольких конкурентов по цене и качеству. И успешно перевели сайт.
А спустя время менеджер нашей компании Никита Р., к слову, заядлый болельщик «Спартака», обратил внимание на то, что у «Зенита» сайт переведён на 13 (!) языков, в т.ч. и на китайский. Недолго думая, он позвонил в «Спартак» и с искренним недоумением рассказал им об этом. А через неделю мы готовили договор о переводе сайта на китайский язык.
Конечно, перевод на китайский обошелся в разы дороже. Так как крутых переводчиков, носителей языка, в России очень мало. Но оно того стоило – все-таки этот рынок в футбольном мире сейчас самый развивающийся.
- В России нет рынка спортивных переводчиков. Когда мы начинали, испытывали большие трудности, потому что многие специфические слова, выражения и жаргонизмы очень сложно перевести. Например, касательно перевода сайта «Спартака», как перевести на китайский «ОПГ “Ромашка”»?
Переводчик, носитель языка, приезжал к нам в офис, и мы ему, рисуя на доске, объясняли, что это значит – это как бы «мафия», но не в полном смысле этого слова, а шуточное выражение, которое означает «прочный коллектив со своими устоявшимися традициям, которые порой вредят самой игре».
На ЧМ-2018 у нас работали 14 переводчиков. Их клиентами были не команды, а организованные группы болельщиков. В основном это были туристы из VIP-лож. Например, надо было сопровождать Лукаса Подольски на презентации футбольного мяча ЧМ-2018 Telstar 18 от Adidas.
На том мероприятии он стал фотографироваться за решеткой и шутил: «Видимо, из России я уже не уеду. Меня отсюда не выпустят. Останусь навсегда». Переводчица рассказывала, что он очень милый и забавный. Я ее спрашиваю: «Клеился к тебе, что ли?». «Немного».
Представляете, каков уровень спортивной журналистики у англичан? Во время юношеского турнира в Раменском с участием футболистов «Челси» клуб заказал у нас в России англоязычного журналиста, чтобы он вел прямую текстовую трансляцию матчей на сайте синих. Своего журналиста везти было дорого, и они нашли его в России.
Синхронный перевод – одна из самых трудоемких профессий в мире. В 2016 году наши синхронистки работали на открытии конференции КХЛ, которая транслировалась на разных языках по всему миру. Переводчики были выжаты, как лимон, а нам за это заплатили копейки. Изредка они заказывают у нас и другие переводы, но вообще стараются справляться своими силами или перекладывают эту ношу на клубы.
Одной из важнейших задач переводчика-синхрониста является передача слушателям не только сказанного спикером, но и его эмоций. С одним всемирно известным бизнес-спикером и мотиватором, например, работал очень крутой переводчик, у которого за плечами много лет синхрона на заседаниях Совбеза ООН. Но одно дело ООН, где нужно просто качественно и без срывов передать суть выступления. А для бизнес-спикера был важен именно эмоциональный порыв со стороны синхрониста, который максимально точно и в междометьях передаст настроение аудитории.
Случился небольшой коллапс. Ну и учитывая, что организаторами выступлений были ребята с Кавказа, они уважаемому переводчику свои претензии высказали в довольно грубой форме. Что называется, попал под горячую руку.
Бывает, что спортсмены заказывают переводчиков, потому что стесняются своего произношения. Таких на самом деле немало. Например, бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, не давший в России ни одного интервью на русском языке, вообще-то нормально его знает. Мы с ним общались в коридоре перед эфиром, травили анекдоты, какие-то шуточки, а потом шли в студию, и он продолжал общение только с переводчиком-синхронистом.
Вопреки расхожему убеждению по-русски говорит и Марио Фернандес. Мне кажется, что ментально он вообще один из самых русских легионеров в России. То же касается и наших футболистов за рубежом. Тот же Роман Павлюченко не говорил публично по-английски, хотя выучил язык достаточно неплохо.
Благодаря своей работе переводчики иногда оказываются на таких мероприятиях, где они никогда бы сами не побывали. Одна наша девушка-переводчик в Смоленске на конференции Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) встречала на перроне испанца. Это был его первый трип в поезде, и у него было очень много эмоций – как четыре незнакомых человека в одном купе стелют постель, пьют чай из этих кружек. Он был в полном восторге.