Как перевести на китайский – ОПГ «Ромашка»? - Советский спорт
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19 ноября 2019 19:16ФутболЗибрак Артем

Как перевести на китайский – ОПГ «Ромашка»?

«Советский спорт» о работе футбольных переводчиков в России.

Область спортивных переводов – очень специфическая, сложная и интересная. Мы встретились с основателем и владельцем бюро переводов «Ex Libris», занимающего лидирующие позиции в России в данной сфере, Геннадием Егоровым, чтобы узнать, как у «Спартака» появилась версия сайта на китайском языке, зачем «Челси» искал англоязычного журналиста в России и за что могут побить переводчика, ранее работавшего в ООН.

КАК У «СПАРТАКА» ПОЯВИЛАСЬ ВЕРСИЯ САЙТА НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

- Знаете, как у спартаковского сайта появилась китайская версия? К нам обратились из клуба только для того, чтобы мы сделали английскую версию. Мы приняли участие в конкурсе и обошли нескольких конкурентов по цене и качеству. И успешно перевели сайт.

А спустя время менеджер нашей компании Никита Р., к слову, заядлый болельщик «Спартака», обратил внимание на то, что у «Зенита» сайт переведён на 13 (!) языков, в т.ч. и на китайский. Недолго думая, он позвонил в «Спартак» и с искренним недоумением рассказал им об этом. А через неделю мы готовили договор о переводе сайта на китайский язык.

Конечно, перевод на китайский обошелся в разы дороже. Так как крутых переводчиков, носителей языка, в России очень мало. Но оно того стоило – все-таки этот рынок в футбольном мире сейчас самый развивающийся.

КАК ПЕРЕВЕСТИ НА КИТАЙСКИЙ «ОПГ “РОМАШКА”»?

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- В России нет рынка спортивных переводчиков. Когда мы начинали, испытывали большие трудности, потому что многие специфические слова, выражения и жаргонизмы очень сложно перевести. Например, касательно перевода сайта «Спартака», как перевести на китайский «ОПГ “Ромашка”»?

Переводчик, носитель языка, приезжал к нам в офис, и мы ему, рисуя на доске, объясняли, что это значит – это как бы «мафия», но не в полном смысле этого слова, а шуточное выражение, которое означает «прочный коллектив со своими устоявшимися традициям, которые порой вредят самой игре».

ПОДОЛЬСКИ «ЗА РЕШЕТКОЙ» В РОССИИ

На ЧМ-2018 у нас работали 14 переводчиков. Их клиентами были не команды, а организованные группы болельщиков. В основном это были туристы из VIP-лож. Например, надо было сопровождать Лукаса Подольски на презентации футбольного мяча ЧМ-2018 Telstar 18 от Adidas.

На том мероприятии он стал фотографироваться за решеткой и шутил: «Видимо, из России я уже не уеду. Меня отсюда не выпустят. Останусь навсегда». Переводчица рассказывала, что он очень милый и забавный. Я ее спрашиваю: «Клеился к тебе, что ли?». «Немного».

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«ЧЕЛСИ» В РОССИИ НАШЕЛ ЖУРНАЛИСТА ДЛЯ ТЕКСТОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Представляете, каков уровень спортивной журналистики у англичан? Во время юношеского турнира в Раменском с участием футболистов «Челси» клуб заказал у нас в России англоязычного журналиста, чтобы он вел прямую текстовую трансляцию матчей на сайте синих. Своего журналиста везти было дорого, и они нашли его в России.

ПЕРЕВОДЧИКА ИЗ ООН ПОБИЛИ ЗА ТО, ЧТО НЕ ПЕРЕДАЛ ЭМОЦИЮ

Синхронный перевод – одна из самых трудоемких профессий в мире. В 2016 году наши синхронистки работали на открытии конференции КХЛ, которая транслировалась на разных языках по всему миру. Переводчики были выжаты, как лимон, а нам за это заплатили копейки. Изредка они заказывают у нас и другие переводы, но вообще стараются справляться своими силами или перекладывают эту ношу на клубы.

Одной из важнейших задач переводчика-синхрониста является передача слушателям не только сказанного спикером, но и его эмоций. С одним всемирно известным бизнес-спикером и мотиватором, например, работал очень крутой переводчик, у которого за плечами много лет синхрона на заседаниях Совбеза ООН. Но одно дело ООН, где нужно просто качественно и без срывов передать суть выступления. А для бизнес-спикера был важен именно эмоциональный порыв со стороны синхрониста, который максимально точно и в междометьях передаст настроение аудитории.

Случился небольшой коллапс. Ну и учитывая, что организаторами выступлений были ребята с Кавказа, они уважаемому переводчику свои претензии высказали в довольно грубой форме. Что называется, попал под горячую руку.

МОВСИСЯН И ФЕРНАНДЕС ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ, НО СТЕСНЯЮТСЯ

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Бывает, что спортсмены заказывают переводчиков, потому что стесняются своего произношения. Таких на самом деле немало. Например, бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, не давший в России ни одного интервью на русском языке, вообще-то нормально его знает. Мы с ним общались в коридоре перед эфиром, травили анекдоты, какие-то шуточки, а потом шли в студию, и он продолжал общение только с переводчиком-синхронистом.

Вопреки расхожему убеждению по-русски говорит и Марио Фернандес. Мне кажется, что ментально он вообще один из самых русских легионеров в России. То же касается и наших футболистов за рубежом. Тот же Роман Павлюченко не говорил публично по-английски, хотя выучил язык достаточно неплохо.

ИСПАНЕЦ БЫЛ В ВОСТОРГЕ ОТ РОССИЙСКИХ ПОЕЗДОВ

Благодаря своей работе переводчики иногда оказываются на таких мероприятиях, где они никогда бы сами не побывали. Одна наша девушка-переводчик в Смоленске на конференции Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) встречала на перроне испанца. Это был его первый трип в поезде, и у него было очень много эмоций – как четыре незнакомых человека в одном купе стелют постель, пьют чай из этих кружек. Он был в полном восторге.

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