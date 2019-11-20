России светит Финляндия или Уэльс. Но это не точно

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«ПРИВЯЗАННЫЕ» К ГРУППАМ

Последнюю прямую путевку на Евро добыла сборная Уэльса, которая благодаря дублю Арона Рэмси победила Венгрию (2:0) и вошла в число 20 команд, финишировавших в своих группах на первых и вторых местах. В зависимости от количества набранных очков они были распределены по четырем корзинам для намеченной на 30 ноября в Бухаресте жеребьевки.

Правда, четвертая корзина пока не заполнена. Компанию Финляндии и Уэльсу в ней составят победители четырех «Финалов четырех», в которых в марте будущего года сыграют неудачники отбора, показавшие лучшие результаты в своих дивизионах Лиги наций-2018. Два «Финала четырех» уже полностью сформированы: В - Босния, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия и D - Грузия, Белоруссия, Македония, Косово. В двух других «белые пятна» будут заполнены по итогам жеребьевки в Ньоне 22 ноября.

В «Финале четырех»-А пока значится только Исландия, в С - Шотландия, Норвегия и Сербия. Дополнят эти пульки при помощи перемешивания шаров Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния. При этом две последние сборные будут разведены по разным «Финалам четырех», чтобы ни в одном из них не оказалось более двух потенциальных хозяев Евро-2020.

Напомним, кстати, в каких 12 странах пройдут матчи финального турнира. Это Англия, Шотландия, Ирландия, Венгрия, Румыния, Германия, Голландия, Италия, Испания, Азербайджан, Дания и Россия. По две сборные из списка изначально были «привязаны» к каждой группе континентального первенства. Именно поэтому россияне и датчане автоматически попали в квартет В, все матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. И туда же из первой корзины - без всякой жеребьевки - отправилась Бельгия, так как Украину специально разводили с Россией, а Италию, Испанию, Германию и Англию «привязали» к другим группам.

ЗАГАДКА ЧЕТВЕРТОЙ КОРЗИНЫ

Осталось узнать, кого к россиянам, датчанам и бельгийцам добавят из корзины номер 4. И круг претендентов на самом деле не так широк, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что победителей мартовского плей-офф будут отправлять в группы, к которым «привязаны» присутствующие в том или ином «Финале четырех» хозяева Евро-2020. Вот почему триумфатор дивизиона В (где присутствует Ирландия) точно отправится в квартет Е (где сыграет Испания). А из дивизионов А (Венгрия или Румыния или та и другая) и В (Шотландия плюс Венгрия или Румыния) лучшая сборная уйдет соответственно в группы F (Германия) или С (Голландия) и D (Англия) или F/C. В общем, точно не в наш квартет В.

Получается, теоретически в нашу группу, помимо Финляндии и Уэльса, мог бы отправиться только победитель дивизиона D, где уже известны оба полуфинала: Грузия - Белоруссия, Македония - Косово. Но и тут есть загвоздка. Согласно «политическим» ограничениям, Россию разводят не только с украинцами, но и с косоварами. И если последние выиграют в марте свой «Финал четырех», то их придется специально «двигать» в другую группу.

ВЫХОД ЕСТЬ

Но у УЕФА есть простой выход из ситуации. При жеребьевке финальной стадии можно автоматом закрепить победителя дивизиона D за группой А, где уже присутствует Италия, а вторая страна-хозяйка - Азербайджан - свою сборную потеряла с концами. Тогда - с учетом привязки других дивизионов к группам по описанной выше схеме - соперниками России, Дании и Бельгии смогут стать только Финляндия или Уэльс. И не нужно будет никого никуда пост-фактум двигать. Останется перемешать два шарика и достать бумажку.

Не факт, что так оно и будет. В регламенте УЕФА даже прописана специальная дополнительная жеребьевка, под которую зарезервировали 1 апреля на случай «конфликтных» итогов «Финалов четырех». Но зачем огород городить? Так что мысленно настраиваемся на приезд в Санкт-Петербург летом будущего года не только Эдена Азара, но и Теему Пукки или Гарета Бэйла. А вот пожалует ли на берега Невы Кристиан Эриксен, узнаем 30 ноября. Хозяина матча Россия - Дания тоже определит жребий в Бухаресте.

«ФИНАЛЫ ЧЕТЫРЕХ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПУТЕВКИ НА ЕВРО-2020

ДИВИЗИОН А

ИСЛАНДИЯ

+ 3 команды*

ДИВИЗИОН В

БОСНИЯ И ГЕРЦ.

СЛОВАКИЯ

ИРЛАНДИЯ

СЕВ. ИРЛАНДИЯ

ДИВИЗИОН С

ШОТЛАНДИЯ

НОРВЕГИЯ

СЕРБИЯ

+1 команда*

ДИВИЗИОН D

ГРУЗИЯ

МАКЕДОНИЯ

КОСОВО

БЕЛОРУССИЯ

* Варианты: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния. Определит жеребьевка 22 ноября. При этом венгры и румыны не могут оказаться в одном «Финале четырех».

26 марта

Определившиеся полуфиналы: Босния – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия, Норвегия – Сербия, Грузия – Белоруссия, Македония – Косово

31 марта

Финалы

ПОСЕВ ПРИ ЖЕРЕБЬЕВКИ ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА

Корзина 1

БЕЛЬГИЯ

ИТАЛИЯ (группа А)

АНГЛИЯ (группа D)

ГЕРМАНИЯ (группа F)

ИСПАНИЯ (группа Е)

УКРАИНА

Корзина 2

ФРАНЦИЯ

ПОЛЬША

ШВЕЙЦАРИЯ

ХОРВАТИЯ

ГОЛЛАНДИЯ (группа С)

РОССИЯ (группа В)

Корзина 3

ПОРТУГАЛИЯ

ТУРЦИЯ

ДАНИЯ (группа В)

АВСТРИЯ

ШВЕЦИЯ

ЧЕХИЯ

Корзина 4

УЭЛЬС

ФИНЛЯНДИЯ

Победитель «Финала четырех»-А

Победитель «Финала четырех»-В

Победитель «Финала четырех»-С

Победитель «Финала четырех»-D