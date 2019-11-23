Егор Бабурин: Что мог после матча сказать Карпин, когда мы проиграли не «Динамо», а судье?

- Как оцените игру? - вопрос Бабурину.

- Вот смотрите. Четвертый пенальти с «Зенитом». Мне бьет Дзюба. Я мяч ловлю. Я вышел. Это что? (показывает на телефоне фото Шунина, в тот момент, когда он отбивает пенальти. Вратарь находится за линией вратарской) Это не то же самое? - заявил Бабурн.

- Наверное, даже более...

- Наверное, даже более, чем то же самое. Только это решающий момент. Счет не 4:0. Почему я не должен заходить за линию, а Шунин должен? Мне били два пенальти сегодня и перед каждым ударом Казарец говорил, что надо стоять на линии. Судьи знают, как сказать красиво. А взять на себя ответственность никто не может. Зачем тогда ВАР, Карасев? Это решающий момент матча.

- Игроки «Ростова» протестовали?

- А там кто-то протестовал? Дзюба протестовал? Он за голову схватился и побежал ко мне. Никто не протестовал и Карасев тоже. Почему? Был же прецедент.

- Вы успели сказать своим партнерам, что Шунин вышел за вратарскую линию?

- Я ничего не должен говорить своим партнерам. Есть судья. И прецедент. Когда мы зашли в раздевалку и посмотрели момент со вторым пенальти. Человек бьет головой, Норманн бьет параллельно, даже не коснулся его. Это смешно. Если с «Зенитом» мы заслужили поражения, то сегодня нет.

- Игра получилась невзрачная. Согласны?

- Мы забили отличный мяч, потом играли отрывками: то соперник владел мячом, то наша команда. Но мы создавали моменты. Да, получили пенальти в свои ворота, пусть будет. Поле было тяжелое, поэтому игрокам требовалось больше времени после приема мяча для принятия решений. Поэтому были неточные передачи. Но я не могу сказать, что кто-то заслужил по игре победу или поражение. Конечно, нам не хочется проигрывать, но я не думаю, что у наших болельщиков или тренера есть к нам претензии по игре и отношению к делу.

- Вы долго ждали решения в моменте со вторым пенальти в ваши ворота...

- Даже замерзли уже.

- Думали, что его скорее не будет?

- Уже было понятно, что пенальти будет. В такие моменты всегда чувствуешь.

- В том моменте вы прыгнули в тот угол, куда Филипп пробил первый раз?

- Это уже не важно. Всегда, когда игрок бьет второй пенальти в матче и ему тяжело, и вратарю. Я не угадал, что он поменяет направление удара.

- Что сказал Карпин в раздевалке поле матча?

- Сказал, что мы - молодцы. А что сказать после матча, в котором мы проигрываем не «Динамо», а судьям?

«Хочется побеждать без помощи ВАР»

- Как вам игра? - вопрос Филиппу.

- Я очень счастлив, что мы выиграли у сильного соперника. Это очень важно для нас.

- Как прокомментируете решение судьи в эпизоде со вторым пенальти в ворота «Ростова»?

- Это было очень сложное решение. Если бы мы играли в Англии, то арбитр, думаю, не дал бы одинадцатиметровый. Но и со стороны соперника было не особо красиво так ударить меня. В итоге арбитры посмотрели повтор и решили поставить пенальти. Это нужно принять. Сейчас VAR был на нашей стороне, но я предпочитаю выигрывать без его помощи.

- «Динамо» не проигрывает в течение пяти матчей национального чемпионата. Что об этом скажете?

- Нам нужно обрести уверенность в себе, таблица очень плотная. От шестого места до последнего команды разделяют всего несколько очков. Нам надо настраиваться на каждую следующую игру и потом смотреть, что получится в конце сезона. Для нас важно прогрессировать и играть лучше с каждым матчем.

- Оцените свое физическое состояние.

- Я играл не так много в последних матчах. Для меня тяжело было не играть девяносто минут и не попадать в стартовый состав несколько игр подряд. С каждой неделей я чувствую себя лучше и лучше, стараюсь прибавлять от тренировки к тренировке и для меня не должно быть проблемой играть весь матч.