Влашич, Крыховяк или Шалимов: кто стал главным героем 17-го тура

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ГОЛ ТУРА

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

Армейцы не входят в число самых результативных команд чемпионата, но по числу эффектных взятий ворот они вне конкуренции. Мы отмечаем гол ЦСКА уже пятый раз – и третий тур подряд! Как и в начале ноября, отличился хорватский лидер красно-синих, которому удался невероятный по силе и точности удар под перекладину в концовке непростой игры с «Крыльями».

ИГРОК ТУРА

Гжегож КРЫХОВЯК (Локомотив)

Можно сколько угодно обвинять вратарей соперников «Локо», которые пропускают после дальних ударов польского опорника, казалось бы, «берущиеся» мячи. Но факт остается фактом: Крыховяк проводит феноменальный сезон. В Саранске он оформил дубль, а мог сделать и хет-трик, если бы Адесойе Ойеволе не срезал мяч в свои ворота. С учетом Лиги чемпионов на счету Гжегожа уже девять голов! Ни в одном из предыдущих сезонов он ни разу не забивал больше четырех…

ТРЕНЕР ТУРА

Игорь ШАЛИМОВ (Ахмат)

По итогам скупого на громкие афиши и яркие события тура мы отметили работу главного тренера грозненцев, что называется, по совокупности. С момента прихода Шалимова «Ахмат» потерпел в РПЛ всего одно поражение в шести матчах и добыл уже вторую гостевую победу. Три очка в Оренбурге – отличное подспорье в борьбе за выживание в премьер-лиге.