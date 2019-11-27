Алан Дзагоев: Я точно не звезда - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 16:15ФутболГригорьевская Юлия

Алан Дзагоев: Я точно не звезда

Полузащитник ЦСКА на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о своей физической форме и поделился ожиданиями от предстоящей игры.

– Какие у вас ожидания перед завтрашней игрой и как оцените свою физическую форму?
– В целом все хорошо, работаю в общей группе. Физически с каждым днем становится все лучше и лучше, но в полной мне тяжело оценить свое физическое состояние. Я 35 минут сыграл с «Крыльями Советов», и в целом все прошло нормально. Пару раз продышался, но чувствовал себя хорошо, даже на удивление. Готовлюсь к завтрашнему матчу. Там дальше уже будет видно.

– Как вам на поле взаимодействуется с Николой Влашичем? Вы оба любите играть в мячом, строить атаки, чтобы через вас шла игра.
– С хорошим игроками всегда легко найти язык на футбольным поле. Влашич как раз один из таких футболистов. С ним приятно играть, он никогда не жадничает, и всегда ищет. Если он берет игру на себя – это бывает правильный выбор. Могу только сказать, что с ним приятно играть и мы всегда найдем с ним взаимопонимание, будь то он с мячом или я. Или он будет открываться или наоборот. Уже несколько матчей мы играли, и на тренировках с Николой очень приятно взаимодействовать. Также, как и с другими ребятами. Но что тут скрывать, Никола ведет сейчас игру, забивает, отдает пасы. Общий язык с ним всегда можно найти.

– Как вам находиться в роли главной звезды и какие ощущения: год пропущен, и это тяжело. Есть ли внутренние опасения идти в столкновения или это уже позади?
– Я точно не звезда (улыбается). Это во-первых. Конечно, в голове в подсознании еще сидит все это, но пытаюсь эти мысли отгонять. Тут психологическая составляющая очень важна. Не нужно бояться идти в стык. По матчу с «Крыльями» могу сказать, что никакого опасения не было. Когда ты находишься в игре, то обо всем забываешь. Но перед матчем бывают нехорошие мысли, которые лезут в голову, но я пытаюсь их отгонять, пинать.

– ЦСКА такой клуб, который никогда не бросает играть, ни при каком счете. Часто выигрывает крупно и редко крупно уступает. Но как раз «Лудогорцу» ваша команда проиграла с крупным счетом. Есть ли у игроков мысли взять реванш за то поражение?
– Конечно, бывает такое, что нужно как-то реабилитироваться перед самим собой и болельщиками, что мы и постараемся завтра сделать. Проигрывать с таким счетом нам не позволительно. Иногда в футболе такое бывает. «Реал» тоже проиграл «Барселоне» 0:5. Это футбол. Самое главное – извлечь уроки. Тренер нам сегодня все расскажет и надеюсь, мы возьмем реванш. Приложим для этого все усилия.

– Как вам первый матч с «Лудогорцем»? Болгары были очень сильны или вы были слабы?
– Бывают такие игры, когда все залетает. Это как раз был такой матч. Ты забиваешь то, что имеешь. Это футбол. Такое бывает. Тут ничего не поделаешь.

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Алан Дзагоев: Я точно не звезда Полузащитник ЦСКА на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о своей физической форме и поделился ожиданиями от предстоящей игры. 27.11.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия
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