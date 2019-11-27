Виктор Гончаренко: Наши соперники в Лиге Европе играют более рационально, чем ЦСКА - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 16:30ФутболГригорьевская Юлия

Виктор Гончаренко: Наши соперники в Лиге Европе играют более рационально, чем ЦСКА

Главный тренер ЦСКА на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о том, как команда подходит к этой встрече.

– Можно ли сказать, что к ответному матчу с «Лудогорцем» ЦСКА подходит в лучшей форме, чем к первому в сентябре?
– На это даст точный ответ только матч, но по моим тренерском ощущениям мы немного лучше подходим. Хотя у нас тогда были скорее кадровые потери. У нас много футболистов выпало перед игрой, поэтому была экспериментальная группа атаки. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше. Тем более, к завтрашнему матчу готов Алан Дзагоев. По крайней мере, мы подходим к завтрашнему матчу с лучшими ощущениями, чем к первой встрече с «Лудогорцем».

– Что сейчас с кадровыми потерями у ЦСКА? На Седрика Гогуа рассчитываете в этом году?
– Сложно сказать, можем ли мы рассчитывать на него завтра, но в этом году да, рассчитываем. У нас за исключением Васина и Ефремова все футболисты здоровы.

– Обычно говорят, что игроки после паузы соскучились по полю. А вы соскучились по тренерской скамейке?
– У меня не было ощущения, что я нахожусь далеко от каких-то событий. Тренер может не чувствовать ритма и игры после отпуска или когда долго не работает. Поэтому у меня не было ощущения, что я далеко нахожусь от команды или не в центре событий.

– Какой матч для вас важнее: с «Лудогорцем» или в чемпионате России с «Арсеналом»?
– Мы не делим матчи на важные и второстепенные. У нас нет такого деления. Если у нас спрашивают, что мы в какой-то мере бросили играть в Лиге Европе и сосредоточились на чемпионате, то это не так. Мы потратили много сил в Лиге Европы, играли не очень рационально. Много прессинговали и это оборачивалось против нас. К тому же, молодым ребятам для прогресса надо на 110 процентов играть в каждом матче. Даже если это через два дня на третий или четвертый день.

– В продолжение матча с «Крыльями Советов», как оцените работу Сергея Овчинникова и может что-то нового почерпнули для себя с непривычной позиции?
– Еще раз скажу, что у меня не было ощущения, что я непричастен к игре. У меня был другой обзор, который давал свои плюсы: расположение на поле соперников и нашей команды. Какие-то рекомендации было легче давать с этой позиции. Это было немного похоже на телевизионный просмотр и свои плюсы в этом есть, но это не значит, что надо будет в следующем матче ругаться матом, чтобы потом смотреть матч с какой-то другой платформы (смеется).

– Как считаете, какие команды должна пройти в плей-офф турнира?
– У нас все матчи интересные и малопредсказуемые. Мы видели, что «Эспаньол» не очень хорошо играет в своем чемпионате. Но это никакого преимущества никому не дало. Мы знаем, что всегда хорошо в своем чемпионате выступает «Лудогорец», но Лига Европы и свой чемпионат – это разные истории. «Ференцварош» тоже хорошо выглядит у себя в чемпионате. Возможно, наименее энергозатратно играет как раз «Лудорогец», который может себе позволить делать большие изменения в составе, имея длинную скамейку. При этом у него стабильны состав в Лиге Европы. Мы и «Эспаньол» себе такого позволить не может. И «Ференцварош» тоже. Осталось еще две игры. Посмотрим, как мы закончим турнир. Если исходить от нас, мы много прессинговали и на выходе мало что получали. Это не должно повториться. Все остальные команды играли более рационально.

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