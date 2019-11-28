«Фильм, который учит, как стать сильнее». Сегодня в Москве – долгожданная премьера

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Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» сегодня выходит в широкий прокат. Николай Яременко заранее посмотрел фильм в компании динамовских футболистов – как игроков прошлых, чемпионских лет, так и тех, кто сегодня отстаивает бело-голубые традиции.

Я не берусь судить о том, войдет ли этот фильм в золотую сокровищницу мирового киноискусства. Но это в любом случае – знаковое явление, которое в истории спортивного кино свое место займет.

И этот фильм – точно вне мейнстрима, вне главенствующих тенденций. Уж точно сделан правильнее и куда тоньше таких распиаренных, но по сути своей дешевых киноподелок, как «Легенда номер 17» или «Движение вверх». Те фильмы вызывали, конечно, угар наносного ура-патриотизма, но играли на воспоминаниях о спорте как противостоянии систем, на разделении мира на «они» и «мы». Вставишь фразочку «Да ты мне партбилет на стол положишь, если команда проиграет!» – и часть зала даже всплакнет от умилительных воспоминаний.

В фильме о Яшине нет противостояний, нет «они» и «мы», нет партбилетов (почти). И он смотрится как доброе, немного даже лирическое кино. Широкими мазками изображена эпоха, а футбольная биография дана пунктиром: выход на замену в 1949 году и провал, переход в хоккей к Чернышеву, новая попытка вернуться в «Динамо», а потом и заменить несменяемого Хомича. Сборная. Чемпионат Европы-1960. Победы. Чемпионат мира 1962 года, где советские спецслужбы списали поражение на ошибки вратаря. Гнев толпы, готовой моментально поменять свое отношение. Новое преодоление, новые вызовы. Легендарный матч на столетии футбола в Англии в 1963 году. Прощальный матч 1971 года. И – 1990 год, когда Лев Яшин незадолго до смерти просит привезти его на «Динамо», просто встать в рамку ворот. Как когда-то.

Это художественный фильм. И при желании можно было бы придраться к каким-то деталям, к каким-то нюансам, где-то поспорить о точности. Но при этом – это глубоко лирическая история. О любви, об отношениях между людьми, об умении прощать, оказываться в нужный момент рядом, становиться опорой в трудные минуты, а когда просит душа – везти бесшабашный образ жизни.

Очень часто родственники главных героев после премьерного показа высказывают свои замечания об увиденном. Иногда – критические. Их можно понять. Потому что для них это – не просто кино, а очень личная тема. Но здесь совсем иная история. Ирина Фролова, дочь Льва Ивановича, была с нами на закрытом показе и честно призналась.

– Вы знаете, я проплакала весь фильм. Я снова перенеслась в те времена, вспомнила папу, вспомнила, каким он был рядом с нами. Так нахлынуло. Не знаю, как актеры смогли воссоздать все это и вызвать такие эмоции.

Александр Фокин сыграл роль голкипера. Юлия Хлынину – роль его жены, Валентины Тимофеевны.

– Я сколько себя помню, всегда вспоминаю, как мама встречала папу из поездок: всегда – новая прическа, всегда какой-то сюрприз, – продолжает Фролова. – И фильм очень хорошо все это воспроизводит. И даже если создатели фильма, сценаристы уходили в сторону от реальных событий, они делали это так тонко, что и не догадаешься, что правда, а что – нет.

Фильм снимался непросто, снимался почти пять лет.

– Да, так получается, что у нас выходят фильмы раз в пять лет, – говорит продюсер картины Олег Капанец. – Так было с фильмом про Юрия Гагарина, а теперь и про Льва Яшина.

В зале на закрытом показе было достаточно динамовцев, но мне больше всего хотелось пообщаться с Антоном Шуниным. Ведь он занимает на поле ту же позицию, что и динамовская легенда, чье имя теперь носит стадион «Динамо».

– Яшин для меня это настоящая легенда. И с него надо брать пример во всем. И в том, что он делал на поле, и в том, как жил. Мне важно было увидеть в фильме, как он справлялся с непростыми, кризисными жизненными ситуациями. Потому что они происходят в жизни каждого человека. Ты когда через кризис проходишь – становишься сильнее. Очень верные слова в фильме говорятся: «Если ты вратарь, умей не только падать за мячом, но и потом быстро подниматься». Пропустил гол, ошибся – вставай и играй дальше. Тогда ты станешь сильнее. Очень сильный фильм. Если хотите, чтобы из вашего ребенка был толк, вы просто обязаны как любящие родители сводить детей на этот фильм, – говорит Шунин.

А потом – на футбол, добавим мы уже от себя.

Антон Шунин утешает нашего главного редактора: Не переживай из-за роста, Хомич тоже был ниже Яшина на 15 сантиметров. Фото Вадима Ковалева