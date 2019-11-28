Ари психанул, но дело сделал. «Краснодар» победил дома «Базель»

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Газинский вернулся в основу

Провалив старт группового этапа Лиги Европы, «Краснодар» отыграл отставание от «Хетафе» в матчах с «Трабзонспором» и вернулся в гонку. Чтобы ее продолжить, «быкам» требовалось победить дома лидера группы «Базель», уже гарантировавший себе выход в плей-офф.

С выздоровлением Вандерсона и Юрия Газинского основной обойме в распоряжении Мурада Мусаева может позавидовать любой клуб РПЛ, за исключением разве что «Зенита». Оба оказались в стартовом составе, как и пропустивший матч в Туле Ари и всего в шестой раз появившийся в воротах в нынешнем сезоне Станислав Крицюк. Зато в запасе остался Маркус Берг.

В составе гостей наиболее примечательно отсутствие Эдона Жегровы, отыгравшего 88 минут в четвертом туре против «Хетафе». Гражданин Косово не смог приехать в Краснодар из-за проблем с визой, связанных с тем, что Россия не признает эту страну.

Агрессия без конкретики

Держа в голове поставленную задачу и желая реабилитироваться за гостевые 0:5 в первом матче, краснодарцы с первых минут попытались раскачать оборону швейцарцев. По правому флангу активно подключался Сергей Петров, а слева часто брал игру на себя Вандерсон. Уже к 6-й минуте бразилец дважды бил по воротам, но в обоих случаях точность его подвела.

Мусаев выбрал очень агрессивную модель игры. Крайние защитники Петров и Кристиан Рамирес поднимались очень высоко, встречая соперников на чужой половине поля и поддерживая атаки на краях, а фланговые нападающие Магомед-Шапи Сулейманов при владении смещались в полуфланги, что максимально насыщая переднюю линию. При этом Шапи в начале атак регулярно опускался глубже под розыгрыш мяча, а Вандерсон оставался впереди искать свободные зоны между линиями обороны и полузащиты швейцарцев.

Без мяча хозяева большой группой игроков вступали в отбор, чему способствовала тройка в центре поля Газинский – Тони Вильена – Кристофер Олссон. Подбор футболистов «Базеля» предполагает игру с мячом, поэтому встретив такое плотное противодействие, им приходилось сложно. В первой половине первого тайма «быки» владели мячом 62% времени.

Тем не менее, до голевых моментов у ворот Йонаса Омлина дело доходило редко. Центральной фигурой нападения у «Краснодара» был Ари. Многие комбинации в финальной стадии строились через него, но техничному форварду не удавался последний пас. То неточно отдаст Олссону, то загонит в лицевую Вильену, то дождется офсайда Вандерсона. Лишь раз в первом тайме ему удалось задуманное, и был создан единственный 100-процентный момент – Вандерсон под углом вывалился один на один с Омлином, но оказавшийся на линии ворот защитник Сильван Видмер сумел выручить партнеров.

Ари забил и удалился

А что же «Базель»? После перерыва они нащупали слабое место в опорной зоне хозяев и на старте провели две опасные атаки, но Фабиан Фрай, которого упустил Олссона, с линии штрафной пробил мимо створа, а Валентин Штокер после прострела Ноа Окафора не попал по мячу. Гости начали нервничать – Вандерсон и Газинский, срывая контратаки, заработали по предупреждению, а Ари в борьбе с Омаром Альдерете отмахнулся от оппонента и чудом избежал наказания.

Картина игры изменилась кардинальным образом. Средняя линия гостей стала встречать «быков» ближе к центральному кругу. Пусть полноценным прессингом это назвать нельзя, но проникать на чужую половину поля через короткий пас краснодарцам стало сложнее. Им бы изменить подход и перейти на средние или длинные передачи, но это не стиль «Краснодара».

Перспективность иного игрового стиля продемонстрировал момент, когда длинный заброс из глубины нашел в штрафной одинокого Юнеса Намли (он вышел на исходе часа вместо Шапи), но марокканский датчанин решил пробить слета и момент запорол. В другом эпизоде Ари выиграл верховую борьбу после подачи с фланга, но попал во вратаря.

К счастью, подопечных Мусаева выручило мастерство того же Ари. Получив мяч в штрафной у лицевой линии, он здорово развернулся, чем спровоцировал Альдерете на фол. Парагваец вновь не поделил мяч с Ари, и едва не началась стычка, но шотландский арбитр Бобби Мадден второй раз за матч спустил инцидент обоим игрокам. А заработанный пенальти российский бразилец уверенно реализовал, разведя Омлина и мяч по разным углам. На радостях Ари снял с себя футболку и получил предупреждение, что аукнулось ему за минуту до финального свистка.

Оставшееся время «Краснодар» провел собранно, чему в том числе способствовали выходы на замену Даниила Уткина и Руслана Камболова. Освежив центр поля, Мусаев не позволил соперникам вернуть себе этот плацдарм. Концовка матча превратилась в настоящее рубилово. Намли схлестнулся с Фрайем, а у Ари вообще не выдержали нервы, и он, ткнув соперника в лицо и, увидел перед собой вторую желтую карточку.

И все же краснодарцы не без труда удержали минимальное преимущество, но в параллельной встрече «Хетафе» с тем же счетом выиграл в Турции и сохранил вторую строчку. Таким образом, в оставшемся туре «быкам», чтобы выйти в плей-офф, надо выиграть в Испании, забив не менее двух мячей. И сделать это надо без своего лучшего нападающего.

«Краснодар» – «Базель» – 1:0 (0:0)

Гол: Ари, 72 (пен.)

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Олссон (Уткин, 73), Вильена, Сулейманов (Намли, 57), Газинский (Камболов, 82), Вандерсон, Ари

«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Джюмарт, Фрай, Штокер (Буа, 85), Кампо, Окафор (Пюлюлю, 85), Адеми (Кабрал, 68)

Предупреждения: Вандерсон, 52. Газинский, 63. Ари, 73. Рамирес, 76. Фрай, 90+3. Мартынович, 90+3. Альдерете, 90+5

Удаление: Ари, 90+5

Судья: Мадден (Шотландия)