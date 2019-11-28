Не добре дошли… ЦСКА не смог обыграть «Лудогорец» и распрощался с надеждами на плей-офф ЛЕ

«КАК МЫ ДОШЛИ ДО ТАКОЙ ЖИЗНИ?»

Коллеги-журналисты, желавшие накануне поединка армейцев с болгарской командой посмотреть в пресс-центре «ВЭБ Арены» прямую трансляцию из Краснодара, где «быки» сражались с «Базелем» за выход из другой группы Лиги Европы, были разочарованы. Ни один из телевизоров на армейском стадионе на протяжении двух часов футбол не показывал – видимо, по регламенту УЕФА. А вместо «картинки» футбольного матча на всех мониторах светилась заставка матча ЦСКА – «Лудогорец» с логотипом турнира, эмблемами клубов и приветственной надписью на трех языках: «Добро пожаловать!». Был здесь, разумеется, и всем известный английский вариант «Welcome», а по-болгарски эта фраза звучала так: «Добре дошли!».

Но если положение «Лудогорца» в группе действительно подходило под определение «добре», то подопечным Виктора Гончаренко впору было истязать себя вопросом: «Как мы дошли до такой жизни?». Одно очко после четырех туров и призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы – фанаты красно-синих ждали от своей команды явно не таких результатов во втором по значимости еврокубке.

Чтобы совсем не растерять эти шансы, ЦСКА для начала требовалось не просто победить «Лудогорец», а ликвидировать кошмарную разницу мячей после поединка первого круга в Разграде (1:5). Иными словами, москвичам была необходима победа со счетом 4:0 либо любая другая с большей разницей.

Решать эту сверхзадачу Виктор Гончаренко решил привычным и проверенным составом, оставив на скамейке запасных пока еще не на сто процентов готового Алана Дзагоева и в последних матчах заметно «подсевшего» Ильзата Ахметова. В остальном же и расстановка (с тремя центральными защитниками), и конкретные исполнители сюрпризом даже для главного тренера гостей Алекси Желязкова наверняка не стали.

Начало у армейцев получилось многообещающим: Иван Обляков уже на 78-й секунде встречи заработал опасный штрафной. Интересно, что пока Никола Влашич устанавливал мяч для удара и выбирал угол, куда пробить, Игорь Дивеев с Федором Чаловым провели психологическую атаку на голкипера «Лудогорца» Пламена Илиева. Изобразив метрах в шести от него некое подобие стенки из двух человек, изобретательные игроки ЦСКА мешали Илиеву выстроить собственную стенку. Вратарь нервничал, пытался руководить процессом наполовину вслепую, но в итоге все для «Лудогорца» обошлось – Влашич пробил выше перекладины.

СЦЕНАРИЙ РАЗГРАДА НЕ ПОВТОРИЛСЯ

Если в Разграде красно-синим удался быстрый гол (Дивеев в районе десятой минуты головой завершил розыгрыш «стандарта»), а болгарам потребовался практически целый тайм, чтобы наладить собственную игру, то теперь сценарий вырисовывался совсем иной. Гости оказались готовы предложить ЦСКА контригру с первых же минут встречи. И, надо сказать, выход «Лудогорца» из-под армейского высокого прессинга впечатлял: короткая перепасовка сочеталась со средними передачами, делавшимися отнюдь не наобум. И никакой игры на отбой и выносов абы куда со стороны болгар точно не наблюдалось.

Как следствие, минуте на пятой намек на острый момент возник и у ворот Игоря Акинфеева. После нескольких быстрых передач мяч оказался у Марселиньо, однако капитан «Лудогорца» с линии штрафной пробил выше цели. И схватился за голову в расстроенных чувствах – вот вам нюанс, свидетельствующий о самом что ни на есть боевом настрое гостей.

Впрочем, ЦСКА все же своей активностью заставил соперника отойти к своим воротам и окончательно перейти в контратакующий режим. У хозяев несколько раз получилось пробиться по флангам в лицевую и сделать острые прострелы в центр штрафной, но до завершающего удара дело дошло лишь один раз – да и то Влашич вновь слишком задрал прицел.

Из позиционного розыгрыша мяча на подступах к штрафной толку у красно-синих было меньше, но и таким способом удалось вывести на неплохую позицию Кристияна Бистровича – с его обводящим ударом Илиев достаточно уверенно справился.

Пожалуй, стоит напомнить, что в поединке предыдущего тура против «Эспаньола» в Барселоне «Лудогорец» не только получил в свои ворота шесть безответных мячей, но и лишился из-за удалений двух игроков основного состава – центрального защитника Рафаэла Форстера и хавбека Яцека Гуральски. Но теперь, даже в отсутствие этих футболистов, кстати, принимавших участие в разгроме ЦСКА в первом туре (Форстер играл тогда в «основе», Гуральски вышел на замену на 74-й минуте), гости смотрелись весьма достойно. И концовку первой половины снова провели активно, отодвинув игру от своих ворот.

КЕШЕРЮ ЗАБИЛ ЧЕТЫРЕ АКИНФЕЕВУ

Начало второго тайма и вовсе могло обернуться для армейцев крупным конфузом. «Лудогорец» провел незамысловатую, но очень эффективную атаку с переводом мяча от левой бровки в дальний сектор штрафной (классный заброс удался Клаудиу Кешерю, забившему в Разграде три мяча Акинфееву), куда на всех парах примчался Джоди Лукоки. 27-летний форвард сборной ДР Конго с лета технично, казалось, положил мяч в угол ворот, но промахнулся на какие-то сантиметры.

Гончаренко, понимая, что такими темпами можно получить третье домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, выпустил Дзагоева вместо Константина Кучаева. Армейцы, впрочем, и без того встрепенулись, наконец-то организовав голевой момент. Арнор Сигурдссон, сместившись вправо, прострелил на дальнюю штангу, где Чалову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку.

Но игра уже окончательно обрела качельный характер, и «Лудогорец» снова, как и во втором тайме домашнего поединка, продемонстрировал свое умение быстро и качественно атаковать. Вандерсон (интересно, сколько же бразильцев с таким именем-прозвищем бороздит футбольные просторы Европы?) слева покатил мяч вдоль линии вратарской, а Кешерю от души вогнал его под перекладину. Редкий игрок топ-клуба может похвастать тем, что за два матча забил Акинфееву четыре мяча.

К чести армейцев, они не смирились с надвигавшимся на них антирекордом (три домашних поражения в группе Лиги Европы без единого забитого мяча с четырьмя пропущенными) и после серии атак сравняли счет. Еще один джокер Гончаренко – Ахметов – продрался в штрафную гостей по месту левого инсайда и выложил мяч на ногу Чалову, который выиграл дуэль у Илиева.

Воспрянувшие духом красно-синие почти сразу отправили в ворота гостей еще один мяч, но дублю Чалова не позволили состояться судьи, справедливо зафиксировавшие у нападающего офсайд. В концовке ЦСКА пошел ва-банк, понимая, что ничья ему ничего не дает, и «Лудогорец» несколько раз был близок к тому, чтобы подловить соперника на контратаке с выходом на беззащитного Акинфеева.

А вот болгарам завоеванное в Москве очко может очень даже пригодиться в борьбе за вторую путевку в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА – «Лудогорец» (Болгария) – 1:1 (0:0)

Голы: Кешерю (Вандерсон), 66 – 0:1. Чалов (Ахметов), 75 – 1:1

ЦСКА: Акинфеев (к) – В.Карпов (Бийол, 76), Дивеев, Магнуссон – Бистрович, Обляков – Марио Фернандес, Влашич, Кучаев (Дзагоев, 54) – Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов

«Лудогорец»: Илиев – Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков – Анисет Абель, Марселиньо (к) (Дяков, 76), Баджи – Лукоки, Кешерю (Сверчок, 87), Вандерсон (Чибота, 81)

Предупреждения: Чалов, 59 – Кешерю, 35. Анисет Абель, 81

Судья: Якоб Кехлет (Дания)

28 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»

«Ференцварош» (Венгрия) – «Эспаньол» (Испания) – 2:2