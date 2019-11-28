Сергей Матвеев: Заработали свой момент и победили - Советский спорт
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28 ноября 2019 23:15ФутболШарафудинов Виктор

Сергей Матвеев: Заработали свой момент и победили

Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями от победного матча с «Базелем» в Лиге Европы.

– Мы рады победе. Рады тому, что первый тайм был полностью за нами. Рады тому, что показали довольно качественный футбол. Во втором тайме, к сожалению, играли хуже. Но зато в такой трудной игре при равных возможностях мы заработали свой момент, реализовали его и победили.

– Сегодняшняя игра разительно отличилась от той, что была в Швейцарии? Какое главное отличие между двумя этими матчами?
– На предматчевой пресс-конференции мы вспоминали первую игру. Еще раз скажу, что в Базеле было 4-5 моментов, в которых мы должны были забивать. Но мы их не реализовали, что умеем делать. Поэтому счет той игры все-таки слишком большой. Сегодняшний же матч показал, что на самом деле «Краснодар» и «Базель» – команды приблизительно одного уровня. Такие же игры обычно, если и заканчиваются с чьим-то преимуществом, то в один-два мяча. Сегодня мы были чуть лучше и заслужили свою победу. Ключевая разница – в отсутствии реализации наших моментов в Швейцарии.

– Станислав Крюцюк уже во второй раз играет в еврокубках. Связано ли это с тем, что разные вратари будут играть в разных турнирах, как это практикуют некоторые европейские клубы?
– Нет. У нас два хороших вратаря. Станислав не подводил ни в прошлом сезоне, ни в этом. Он вратарь высокого уровня, и ему нужна игровая практика. Сегодня мы решили, что должен играть именно он. И не пожалели, ведь Станислав сыграл довольно качественный матч. В дальнейшем мы надеемся на него.

– Начали возвращаться ключевые игроки. Сегодня с первых минут играл Юрий Газинский. Но у «Краснодара» все равно нет игры. Нет короткого паса и очень много ошибок.
– У нас новая середина поля. Мы не могли сразу вернуться на тот же уровень. Людям все еще нужно сыграться. Юрий нас усилил, но он не в самом оптимальном состоянии. Надеемся, что в будущем все будет улучшаться. Все идет нормально, мы потихоньку движемся вперед, и это главное.

– Ари получил две карточки за неспортивное поведение. Что случилось?
– Наверное, захлестнули эмоции. Так бывает. Это футбол. Это эмоции. Он сам понимает, что перебрал. В концовке матча было много стычек. Инициаторами были и мы, и швейцарцы. Так случилось. Эмоции перехлестнули.

– Такого рода поступки находят оценку в клубе. Будет ли он оштрафован? Ведь он пропустит важнейшую игру против «Хетафе».
– Это наше внутреннее дело. Дело клуба. Подумаем внутри коллектива как поступить. У нас есть Берг и Игнатьев, два хороших нападающих. Люди, на которых мы рассчитываем. Кто-то из них сыграет в Испании. У Ари есть свои достоинства, а потому в плане тактики мы кое-что потеряли. Здесь есть и свои плюсы, и свои минусы.

– Сегодня вышел Юнес Намли. Но если в начале сезона он часто менялся позициями с Вандерсоном, то теперь они действовали каждый на своем фланге. С чем это связано?
– Так мы решили. Вандерсон довольно неплохо выглядел на своем левом фланге, а потому оставили все на своих местах. Не стали передергивать.

– К финишу подходит первая половина сезона. Летом купили много новых футболистов, но, например, Вильена, Намли и Кайо не показывают и половину от своих возможностей. Не играют так, как играли в предыдущих командах. С чем вы это связываете? Насколько вы довольны адаптацией каждого из этих футболистов?
– Есть адаптационный процесс. У кого-то он проходит быстрее, как у Берга. Но Маркус более опытный человек. А у этих ребят адаптация проходит по-другому. Так всегда бывает – кто-то быстрее, кто-то медленнее осваивается. Игроки, которых вы назвали, все равно приносят пользу. Хотя, конечно, в будущем мы ждем от них большего. На самом деле не так много времени прошло. Все впереди.

– Газинский попросил замену. Что с ним?
– У него все хорошо. Мы понимали, что он может не сыграть весь матч. Ему еще тяжело, ведь он не находится в оптимальной форме. Когда Юрий попросил, мы провели замену. 80 минут в такой матче – это хороший результат, учитывая его состояние.

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