Кирилл Новиков: Если бы реализовали половину моментов, счет был бы неприлично крупным - Советский спорт
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01 декабря 2019 20:34ФутболМощенко Захар

Кирилл Новиков: Если бы реализовали половину моментов, счет был бы неприлично крупным

После победы (2:1) в гостях над московским «Локомотивом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Динамо».

- Сложным получился первый тайм, а второй — великолепным, – отметил Новиков. – К сожалению, реализация в матче с «Локомотивом» была не на самом высоком уровне. Если бы реализовали хотя бы половину созданных моментов, счет был бы неприлично крупным. Но мы довольны победой и результатом, а также тем, что выбрались из опасной зоны. Будем двигаться вперед.

- Ваш коллега из «Локо» Юрий Семин сказал, что его команда проиграла второй тайм «Динамо». Почему именно во втором тайме дожали соперника?
- У нас в первом тайме возникали проблемы при перестроении. Указали на ошибки в перерыве, и ребята здорово все выполнили. Преимущество перешло уже к нам.

- Как оцените игру Антона Шунина?
- Это вратарь сборной России, капитан команды. Что тут добавить? Он сыграл уверенно, надежно, а помарки у всех бывают. Главное — победа. У нас по-настоящему командная игра: мы все вместе проигрываем, вместе выигрываем. К Антону никаких претензий нет.

- Он пропустил пенальти по центру ворот – так называемую «Паненку»?
- Приглашаю вас на просмотр. В чем ваш вопрос – что вратарь пенальти не взял? В предыдущем матче взял, а сейчас нет. Какая разница, по центру бьют или нет — вообще вопроса не понимаю !

- Клинтон Нжи создал два момента, но оба не реализовал. Как происходит работа с этим нападающим на тренировках?
- Мы занимаемся с ним индивидуально, чтобы решить проблему низкой реализации. Ведь помимо его работы, это еще и наша, тренерская. Стараемся ему в этом помочь. Но, в первую очередь, мы спрашиваем с себя, а не с игроков.

- Как себя чувствуют получившие повреждения в матче с «Ростовом» Роман Евгеньев и Заурбек Плиев?
- У Евгеньева было сотрясение. Он уже начал заниматься с середины недели. У Плиева травма связок голеностопа, врачи делают все возможное, чтобы поставить его на ноги к матчу с «Зенитом».

- Максимилиан Филипп еще пару месяцев назад сидел на скамейке запасных, а болельщики твердили, сколько миллионов на его покупку выброшены зря. За счет чего удалось привести его в порядок в последних матчах, причем так, что он сделал второй дубль кряду?
- Человек приехал из другой страны, ему нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, освоиться. Чем больше времени мы всей командой проводим вместе, тем дружнее становимся. Идут игры, Филипп начал забивать. Не сомневаюсь, что он будет только прибавлять. Мы постоянно общаемся не только с Максимилианом – со всеми ребятами, интересуемся проблемами, помогаем их решать, уделяем внимание каким-то деталям. Ребята, которые не выходили на поле в последних играх, достойны быть в стартовом составе, но, к сожалению, места на всех не хватает. Поэтому пока ситуация такая.

- Следующий матч «Динамо», набравшее при вас почти максимум очков, сыграет на выезде с «Зенитом». Можно ли сказать, что будет игра двух лидеров?
- Нет, лидеры чемпионата у нас «Зенит» и «Локомотив». Мы пока находимся в середине турнирной таблицы. Будем стараться выиграть и закончить первую часть чемпионата на высокой ноте.

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