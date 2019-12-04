Лионель Месси: Ей богу, не чувствую себя на 32 года

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СЕЙЧАС У МЕНЯ ПИК КАРЬЕРЫ

– Четыре года не могли выиграть «Золотой мяч». Обидно было?

– Не сказал бы! Четыре года пролетели незаметно. Вот, что действительно было обидно – за это время не смогли выиграть Лигу чемпионов. По собственной дурости.

– Из шести «Золотых мячей» какой для вас самый дорогой?

– Все дороги. Хотя для меня, я это часто говорю, успехи команды выше, и ведь именно они определяют в конечном итоге личный успех. Каждый «Золотой мяч» мне дорог по-своему. Сейчас у меня пик карьеры и личной жизни, я ведь – отец трех детей. Хочу разделить радость с ними и особенно с Тьяго – старшим. Он-то понимает значение этого приза.

– Что для вас ценнее – получить «Золотой мяч» или выиграть Лигу чемпионов?

– И то, и другое. Но эти победы там, и там связаны друг с другом. Если выиграете Лигу чемпионов, больше шансов будет получить «Золотой мяч». И все-таки, повторю, главное – победа команды.

– Первый «Золотой мяч» вы получили аж десять лет назад! Как оцениваете для себя это десятилетие?

– Если честно, трудно как-то проанализировать развитие карьеры. На это просто нет времени, карьера ведь продолжается, все мысли о настоящем, а не о том, что было. Дел так много, что не успеваешь даже расслабиться и получить кайф от того, что сделал. Вот закончу играть, тогда можно будет разложить все достижения по полочкам – и коллективные и индивидуальные.

– Справите как-то событие? Будет больше народа, чем десять лет назад?

– Каждый раз, когда я получаю «Мяч», первым делом благодарю партнеров, семью и друзей. Их не так много, но они очень мне дороги. Эту победу я посвящаю в первую очередь им – тем, кто был со мной в благополучные и в трудные времена. Особенно в трудные – когда больше всего нуждаешься в поддержке.

– Дети примут участие в празднике?

– Хочу в этот момент быть с ними – это будут классно. Они приедут со мной на церемонии, вместе вернемся в Барселону.

– Понимают ли они, что за человек их папа и какой важный приз он получил?

– Тьяго, старшенький (ему 7 лет – прим. ред.) уже прекрасно все понимает. Матео (4 года) что-то понимает, что-то нет. А Чиро (полтора года) слишком мал, чтобы что-то понимать.

– То, что оставались без «Мяча» четыре года подряд, делает победу более желанной?

– Нет! Повторяю, все шесть «Мячей» для меня одинаково дороги. Это невероятная удача – получать его четыре года подряд, и снова вернуть через десять лет после первого. Трудно десять лет держать планку. Мне это удалось, хотя конкуренты были очень сильные.

КОГДА КРИШТИАНУ СРАВНЯЛСЯ СО МНОЙ, НЕМНОГО ОГОРЧИЛСЯ

– Представляете, как расстроится Криштиану Роналду, оставшись за бортом?

– Когда «остаешься за бортом», каждый переживает это по-своему. Любой классный футболист не любит проигрывать.

– Но вы то расстраивались, когда не удавалось получить «Золотой мяч»?

– Скажем так, я понимал, почему это происходило. Главным образом потому, что команда не могла выполнить главную задачу – выиграть Лигу чемпионов. А вот Криштиану выигрывал Лигу и не один раз. И показал себя в этом турнире с самой лучшей стороны. Так что заслужил.

– Тем не менее, многие считали вас лучшим. Не думали, что голосование не совсем справедливо?

– О вкусах не спорят. Кому-то нравится Криштиану, кому-то я, «Нэй» (Неймар) или Мбаппе. И каждый прав. Так что все справедливо! Ну не крал же «Золотые мячи» Криштиану!

– Вас послушать, четыре года не получали «Золотой мяч» только потому, что неудачно выступала команда…

– Где-то так. Когда Пеп Гвардиола тренировал «Барсу», мы несколько раз выиграли Лигу чемпионов (в 2009-м и в 2011 годах), а сборная Испании победила на ЧМ-2010 и два раза на Евро (в 2008-м и в 2012-м). Поэтому, к примеру, в 2010-м мы – Андрес (Иньеста), Хави и я – по итогам голосования на «Золотой мяч» заняли первое, второе и третье места.

– Огорчились, когда Криштиану догнал вас по количеству «Золотых мячей»?

– Признаюсь, когда сравнялся со мной, немного огорчился. Раньше-то был рекордсменом, а теперь нас стало двое. Жалко, конечно, но все было правильно.

– Ни у кого теперь нет столько «Золотых мячей», значит ли это, что вы – лучший футболист всех времен и народов?

– (Смеется.) Трудно сказать. В разные времена были отличные игроки, как можно сравнивать футболистов разных поколений! Сравнивать Криштиану, Неймара и Мбаппе с теми, кто был до них! Если честно, не берусь назвать лучшего игрока в истории.

– Но уж точно, вы входите в число великих – наравне с Пеле, Марадоной, Кройфом. Согласны?

– Никогда у меня не было цели кого-то догнать и перегнать. Никогда даже не думал об этом. Думал только о собственной карьере. Вот закончу играть, тогда подумаю о своем месте в истории. Можно спорить, лучший я или нет. Но то, что я причислен к великим – это уже здорово, об этом и не мечтал. А сколько у меня «Золотых мячей» – один, два или шесть – это по большому счету для меня не столь важно. Я и без этого знаю себе цену.

– Вам – 32 года, Криштиану скоро стукнет 35. «Вечному» соперничеству пришел конец?

– Нет. Пока оба играем, соперничество будет продолжаться. Десять лет то я впереди, то он, такого не было в истории футбола. Уникальное соперничество двух классных футболистов.

КАЖДЫЙ ГОД ПОЛУЧАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДРУГИХ КЛУБОВ

– Как думаете, если бы перешли из «Барсы» в другой клуб, завоевали бы столько «Золотых мячей»?

– Трудно сказать. Я появился в «Барсе» в 13 лет, для меня это лучший клуб в мире. Он дал мне все. Поэтому никогда и мысли не было, уйти куда-нибудь. Идеальный клуб для меня, для моей карьеры, идеальный город для моей семьи.

– Не думаете, что в другом клубе могли еще прибавить?

– Не знаю. Повторяю, я играю в лучшем клубе в мире. Зачем куда-то уходить, от добра добра не ищут. Каждый сезон мы стараемся победить во всех турнирах, где участвуем. В партнерах у меня всегда были лучшие игроки в мире. Ну, на кой черт куда-то переходить!

– Роналду недавно сказал, что пора и вам встряхнуться, покинуть зону комфорта…

– Не знаю, почему он так сказал. Его следует спросить ...

– Но разве не заманчиво, попробовать себя в другом клубе?

– Нет. Всегда хотел играть в свой футбол в «Барселоне», именно там расти и как футболист, и в человеческом плане. К тому же, как стал отцом, думаю и о семье, хотят ли они куда-то переезжать.

– Но вы недавно сказали, что пять лет назад хотели сменить клуб…

– Да, но не из-за собственно футбола а по причинам личного плана. Трудное было время (были проблемы с испанскими налоговыми органами), но удалось все пережить – благодаря поддержке жителей Барселоны и клуба. Хотел уйти, потому что не чувствовал себя комфортно в Испании, только поэтому.

– Больше никогда желания уйти не возникало?

– Никогда!

– Но были ведь предложения, в частности из Англии?

– Каждый год получаю предложения. Многие клубы хотели бы заполучить меня, но всем известна моя позиция. Просто на всякий случай декларируют свое желание – вдруг передумаю.

– Каждый год есть конкретные предложения?

– Именно так, каждый год зондируют почву.

– Какие именно клубы делали предложения?

– Неважно. Получаю предложения отовсюду. Но если не хочу никуда уезжать – чего заморачивался!

В ЛИВЕРПУЛЕ НАСТУПИЛИ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ, ЧТО ГОДОМ РАНЕЕ

– В 32 года вы в отличной форме. И как игрок несколько меняетесь, играете не совсем так, как десять лет назад. Как удается держать планку?

– Как я уже вам говорил, каждый год я ставлю перед собой самые высокие цели и стараюсь в чем-то прибавить. Потом ведь меняются партнеры, это тоже заставляет что-то менять в своей игре.

– Раньше вы играли больше на краю, теперь вы – игрок оси…

– На самом деле я всегда был центральным. Не девяткой, а под нападающими. Но когда я пришел в главную команду, Франк Райкард поставил меня на правый край. Когда же его сменил Пеп Гвардиола, я стал все чаще смещаться к оси. Я считал всегда эту позицию своей, знал, как надо действовать на этом месте. Просто Райкард попытался заставить меня играть несколько в другой футбол.

– Но, по большому счету, ведь неважно какое место занимаешь в стартовой расстановке?

– Совершенно верно. Главное, мне всегда предоставляли свободу действий, делал то, что хотел, при всех тренерах, с кем работал.

– Хави однажды сказал: «Я не могу сделать то, что делает Месси, а вот он способен делать то, что могу я и Иньеста». Теперь, когда их нет в команде, приходится делать и их работу?

– Нет, хотя действительно, играю глубже. Но потому, что стараюсь быть в эпицентре игры, играть больше с мячом, больше участвовать в создании атаки. Раньше они занимались этим, а я играл ближе к воротам соперника. Теперь часто отхожу назад, чтобы начать комбинацию, но при первой возможности иду вперед, мысленно я все время в чужой штрафной.

– Так кем вы себя сейчас считаете: организатором или бомбардиром?

– Я всегда считал себя больше организатором. Никогда не был центральным нападающим, никогда не играл на острие. Я – созидатель, который любит еще и забивать. Совершенно точно, я не чистый нападающий.

– После того, как команду покинули Иньеста и Хави, «Барселона» ни разу не выиграла Лигу чемпионов? Их не хватает? Или еще чего-то?

– Трудно объяснить, что произошло с командой в прошлом году в ответном матче протии «Ливерпуля». Единственный матч, который запороли в том сезоне. Ну и проиграли следом еще в финале Кубка – «Валенсии» (1:2) – не отошли после матча в Ливерпуле, прошло ведь только несколько дней, были расстроенных чувствах. Неудача против «Ливерпуля» (3:0, 0:4) даже обиднее, чем годом ранее поражение от «Ромы» в четвертьфинале (0:3, после домашней победы 4:1). Но в том и другом случае перед гостевыми матчами имели фору в три гола. Можно было не беспокоиться. Что произошло в Ливерпуле – сами не можем объяснить. Ведь ехали, имея уже печальный опыт в Риме, и снова умудрились наступить на грабли.

– Да, в Ливерпуле сценарий получился сногсшибательный…

– Это точно! Ошибаемся в начале матча – они открывают счет (на 7-й минуте). И вот начинают появляться определенные мыслишки: вдруг повторится то, что произошло год назад. Соперник давит, мы прижимаемся к своим воротам. И голы вдруг посыпались один за другим (на 54-й, 56-й и 79-й минутах). С ума сойти!

БУДУ ИГРАТЬ, ПОКА НОГИ БЕГАЮТ

– Насколько футболист Месси влияет на Месси человека? Или зависимость обратная?

– Думаю, на футбольном поле я совершенно другой человек, чем дома со своими детьми. На тренировке я живу в другом – рабочем – режиме. А дома возвращаюсь в свое естественное состояние.

– Хотите сказать, что на поле меняетесь как человек?

– Да. На поле забываю все, кроме футбола. Стараюсь получать удовольствие от игры, импровизирую, самовыражаюсь. Вне поля же я – спокойный, простой, семейный человек.

– В 32 года вы еще способны получать удовольствие от футбола? Это для вас до сих пор Игра?

– Да. И когда отношение к футболу изменится, тогда уйду. Всегда играл в свое удовольствие. Мне повезло – занимаюсь делом, которое люблю больше всего на свете. Так же живу футболом, как в детстве, с единственной разницей: теперь, когда матч заканчивается, хорошо отыграли или не очень, все выкидываю из головы. И дома думаю только о семье.

– Раньше не получалось?

– Изменился, когда родился первенец Тьяго. Раньше, если что-то не уклеилось на поле, мог днями ни с кем не разговаривать.

– Некоторые ваши партнеры говорили, что после поражений опасались с вами говорить два или три дня…

– Да. Потому что очень переживал после поражений. Да и сейчас переживаю, но семья помогает переключиться.

– Но во время тренировок и матчей все такой же эмоциональный?

– Сейчас даже в большей степени – потому что понимаю, в 32 карьера может закончиться в любой момент. Надо использовать по максимум оставшееся время. От сознания того, что предстоит матч, улучшается настроение. Поднимается тонус.

– Годы не сказываются на физическом состоянии? Не чувствуете приближение конца карьеры?

– Честно скажу, нет. Чувствую себя сейчас прекрасно. Хотя не повезло: получил травму – пропустил начало чемпионата. Но постепенно набрал форму, вошел в тонус. Ей богу, не чувствую себя на 32 года.

– Так сколько лет еще планируете играть?

– Пока ноги бегают. Трудно сказать, когда закончу. Постараюсь, чтобы этот день наступил как можно позже.

– Какой ваш конек, в чем считаете себя до сих пор лучшим?

– Не знаю, не хочу себя ни с кем сравнивать. У каждого своя футбольная изюминка, каждый играет в свой футбол. Не знаю, в чем я лучше других. Просто делаю то, что умею.

– Бывают у вас дни без футбола?

– Дома. Но и там отключиться все труднее, потому что малыши постоянно гоняют мячик. Я научился не думать о футболе, но дома дети постоянно напоминают о нем. Хотят, чтобы я поиграл с ними.

БУДУЩЕЕ ДЛЯ МЕНЯ – ЗАВТРА

– Как вы думаете, кто будет следующим после вас и Криштиану обладателем «Золотого мяча»?

– Понятия не имею. Так много талантливых игроков. И много чего происходит в сезоне, столько факторов влияют на выбор, в частности, выиграл этот человек Лигу чемпионов или нет.

– Но в этом году вы получили «Золотой мяч», а не кто-то из «Ливерпуля», который выиграл Лигу…

– Хави и Иньеста тоже выиграли все, что только можно, но ни разу не получили «Мяч». Трудно определить, почему выбирают того, а не другого. Ты можешь выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира, даже то и другое, и не получить «Золотой мяч». Почему? Кто его знает…

– Сколько «Золотых мячей» отдали бы за то, чтобы выиграть со сборной чемпионат мира?

– Ничего не стал бы менять в своей карьере. Я выиграл все с «Барсой». Конечно, хотелось бы выиграть что-нибудь и со сборной Аргентины. Мечтал об этом всегда. Но что Бог дал – то дал.

– Планируете сыграть на ЧМ-2022 через три года?

– Ничего не планирую. И никогда не планировал – вот такой я человек. А сейчас (в 32 года) тем более не хочу загадывать.

– А замахнуться на седьмой «Золотой мяч»?

– Нет, не думаю об этом! Живу сегодняшним днем. Будущее для меня – завтра. Никогда не смотрю дальше следующего дня.