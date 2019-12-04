«Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования

Спустя пару дней после вручения Лионелю Месси шестого «Золотого мяча», когда страсти немного поутихли (нет), появилась возможность задаться вопросом «а судьи кто?» и прийти к неутешительному выводу – France Football пора менять формулу голосования. В противном случае вместо футболистов награду продолжат получать футбольные бренды.

Роль индивидуальных наград в мире футбола всегда была особой, ведь это не биатлонная гонка и не марафонский забег, который можно выиграть в одиночку и, гордо встав у финишной ленточки, произнести: «Черт возьми, я всех сделал!». В футболе у больших побед много отцов, и со дня первого удара по мячу существовали споры о том, кто из «отцов» внес в успех наибольший вклад. Всегда ведь было интересно, кто на заданном отрезке дистанции – розыгрыш отдельного турнира, целый календарный год или сезон – был лучшим.

Чтобы придать таким дискуссиям больше остроты и выявить своего рода официального победителя, 63 года назад главный редактор France Football Габриэль Ано учредил главную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч». До сих пор с ним не могут конкурировать звания ни лучшего футболиста чемпионата мира, ни лучшего игрока Лиги чемпионов, ни титул главного бомбардира какого бы то ни было турнира, ни даже The Best FIFA Football Awards.

«Золотой мяч» – это официальное мировое признание, максимальный пик славы футболиста. За прошедшие годы обладателями этого трофея стали 44 избранных. Из них можно было бы даже составить четыре символические сборные, если бы не тотальное превалирование атакующих футболистов над игроками обороны и единственным вратарем Львом Яшиным. Но в последнее десятилетие что-то сломалось.

«Золотой мяч» свелся к противостоянию двух игроков – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Игроков великих, бесподобных, внеземных. Но не безгрешных. И как бы они не провели календарный год, сколько бы трофеев ни собрали их конкуренты, кто-то из этой пары всегда будет номером один. Не потому что был действительно лучшим здесь и сейчас, а потому что стал богоподобным слишком быстро, и отсутствие признания этого непреложного факта даже на отдельном отрезке стало современной формой футбольного еретичества. И это очень печально.

Мы упустили тот момент, когда имена и бренды стали значить больше самой игры. Когда индивидуальные голы, очки, минуты стали значить больше, чем победа всей команды. Теперь не важно, что ты в командном виде спорта достиг какой-то значимой вершины – стал чемпионом мира (на уровне сборных) или победителем Лиги чемпионов (на клубном).

Смотрите сами. Фабио Каннаваро в 2006 году был последним, кто поочередно поднял над головой кубок мира и «Золотой мяч». Ни испанец Андрес Иньеста в 2010-м (второе место в голосовании), ни немец Мануэль Нойер в 2014-м (третье место), ни француз Антуан Гризманн в 2018-м (третье место) больше не удостаивались этой чести. Зато Лионель Месси и Криштиану Роналду, не выигравшие на двоих ни одного мундиаля, за последние 12 лет стали лучшими 11 раз.

Можно было бы предположить, что клубный футбол «съел» игры сборных, но и здесь нестыковка – Лигу чемпионов они выиграли в сумме семь раз за те же 12 лет. Так в чем тогда секрет их успеха, если не в бренде?

В современном футболе стало слишком много религии, пиара и голой статистики. У Месси слишком много фанатов, подписчиков в инстаграме и голов, чтобы он отдал звание бесконечно лучшего кому-то еще, кроме Криштиану Роналду, у которого чуть меньше голов, но не меньше фанатов и даже больше подписчиков. И не важно, что в самый ответственный, решающий момент их постигают неудачи. Бэкграунд слишком велик, чтобы признать – да, в этот раз лучше был другой. Это удалось лишь Луке Модричу, но его компромиссная фигура мало кому понравилась (мне тоже). Поэтому до завершения карьеры Месси и Роналду будут собирать урожай, пока не завершат профессиональную карьеру. И, возможно, еще пару лет после этого.

Так что у Вирджила ван Дейка не было шансов. Он бросил вызов религиозному божеству, а в этой схватке победителем можно стать только в древнегреческих мифах. Но время мифов прошло, наступил век глобализации, и он диктует свои условия. Популярность важнее достижений (индивидуальная или клубная – «Реал» и «Барселона» самые популярные клубы в соцсетях, то есть у простых болельщиков; потому у Модрича и появился шанс, которого не дали Гриманну, Мбаппе или Погба), отдельные достижения важнее командных, яркая обертка важнее внутреннего содержания. Теперь так будет всегда.

За «Золотой мяч» France Football в 2019 году голосовали журналисты почти всех стран мира, входящих в ФИФА, – от Бермудских островов до Гаити и от Сьерра-Леоне до Гонконга. Из стран, где может почти не быть футбола и даже толком своего чемпионата. Из стран, сборные которых никогда не участвовали в чемпионатах мира, куда по континентальным квотам и так попадают все кому не лень.

«Золотой мяч» не награда, основанная на профессиональных знаниях лучших мировых футбольных экспертов. Это приз зрительских симпатий. Поэтому ван Дейк может сколь угодно опередить Месси в по-футбольному просвещенной Европе (231-194) или даже сколь угодно незначительно отстать в жгуче фанатеющей Южной Америке (39-47), традиционно голосующей за представителя своего континента.

Решать судьбы великих будут Африка, чьи сборные на мировых первенствах выползают из групп по большим праздникам, или Океания, представленная на чемпионатах мира вообще из жалости. Они в мировом футболе сторонние зрители, наблюдатели и болельщики, но от их мнения зависит если не все, то многое.

Показательно, что до 2007 года к голосованию допускались только европейские журналисты, а затем к ним присоединился весь футбольный и не очень мир, с той лишь незначительной разницей, что в 2010-2015 годах ввиду объединения с «Игроком года ФИФА» слово было за главными тренерами сборных (все так же на одного Йоахима Лева приходилось по пять ноумеймов из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Сент-Люсии и Пуэрто-Рико). Тогда-то все и сломалось.

France Football нужно перестать играть во всемирную демократию и придумать по-настоящему сбалансированную систему выбора лучшего футболиста мира. Разумным видится такой подход. Разделить голосующих на три категории – обладатели «Золотого мяча» (уж они точно знают, о чем говорят), тренеры лучших сборных мира (допустим, первые 50 в рейтинге ФИФА) и, как и ныне, журналисты, которых и без того зачастую сложно отличить от болельщиков. Но так, чтобы каждая из категорий в сумме обладала одинаковым количеством баллов, идущих в зачет голосования. То есть лучшего в равной степени будут выбирать действующие тренеры, заслуженные легенды прошлого и пишущие о футболе болельщики (которые получили редакционные корочки и бесплатно аккредитуются на матчи).

Тогда награда станет по-настоящему авторитетной, а признание – более весомым. А пока этого не случилось, поздравим Лео Месси с очередным подтверждением всемирной славы, которую он, бесспорно, заслужил, и поблагодарим ван Дейка за гениально проведенный год. Может быть, в будущем он получит второй шанс, когда мир и France Football будут к этому готовы.