«Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 декабря 2019 17:28ФутболЗибрак Артем

«Золотой мяч» стал призом зрительских симпатий. Пора менять формулу голосования

Лионель Месси выдающийся футболист и имеет право считать себя лучшим в 2019 году, но решать это должны профессионалы, а не журналисты из Белиза и Руанды.

Спустя пару дней после вручения Лионелю Месси шестого «Золотого мяча», когда страсти немного поутихли (нет), появилась возможность задаться вопросом «а судьи кто?» и прийти к неутешительному выводу – France Football пора менять формулу голосования. В противном случае вместо футболистов награду продолжат получать футбольные бренды.

Роль индивидуальных наград в мире футбола всегда была особой, ведь это не биатлонная гонка и не марафонский забег, который можно выиграть в одиночку и, гордо встав у финишной ленточки, произнести: «Черт возьми, я всех сделал!». В футболе у больших побед много отцов, и со дня первого удара по мячу существовали споры о том, кто из «отцов» внес в успех наибольший вклад. Всегда ведь было интересно, кто на заданном отрезке дистанции – розыгрыш отдельного турнира, целый календарный год или сезон – был лучшим.

Чтобы придать таким дискуссиям больше остроты и выявить своего рода официального победителя, 63 года назад главный редактор France Football Габриэль Ано учредил главную индивидуальную награду мирового футбола – «Золотой мяч». До сих пор с ним не могут конкурировать звания ни лучшего футболиста чемпионата мира, ни лучшего игрока Лиги чемпионов, ни титул главного бомбардира какого бы то ни было турнира, ни даже The Best FIFA Football Awards.

«Золотой мяч» – это официальное мировое признание, максимальный пик славы футболиста. За прошедшие годы обладателями этого трофея стали 44 избранных. Из них можно было бы даже составить четыре символические сборные, если бы не тотальное превалирование атакующих футболистов над игроками обороны и единственным вратарем Львом Яшиным. Но в последнее десятилетие что-то сломалось.

«Золотой мяч» свелся к противостоянию двух игроков – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Игроков великих, бесподобных, внеземных. Но не безгрешных. И как бы они не провели календарный год, сколько бы трофеев ни собрали их конкуренты, кто-то из этой пары всегда будет номером один. Не потому что был действительно лучшим здесь и сейчас, а потому что стал богоподобным слишком быстро, и отсутствие признания этого непреложного факта даже на отдельном отрезке стало современной формой футбольного еретичества. И это очень печально.

Мы упустили тот момент, когда имена и бренды стали значить больше самой игры. Когда индивидуальные голы, очки, минуты стали значить больше, чем победа всей команды. Теперь не важно, что ты в командном виде спорта достиг какой-то значимой вершины – стал чемпионом мира (на уровне сборных) или победителем Лиги чемпионов (на клубном).

Смотрите сами. Фабио Каннаваро в 2006 году был последним, кто поочередно поднял над головой кубок мира и «Золотой мяч». Ни испанец Андрес Иньеста в 2010-м (второе место в голосовании), ни немец Мануэль Нойер в 2014-м (третье место), ни француз Антуан Гризманн в 2018-м (третье место) больше не удостаивались этой чести. Зато Лионель Месси и Криштиану Роналду, не выигравшие на двоих ни одного мундиаля, за последние 12 лет стали лучшими 11 раз.

Можно было бы предположить, что клубный футбол «съел» игры сборных, но и здесь нестыковка – Лигу чемпионов они выиграли в сумме семь раз за те же 12 лет. Так в чем тогда секрет их успеха, если не в бренде?

В современном футболе стало слишком много религии, пиара и голой статистики. У Месси слишком много фанатов, подписчиков в инстаграме и голов, чтобы он отдал звание бесконечно лучшего кому-то еще, кроме Криштиану Роналду, у которого чуть меньше голов, но не меньше фанатов и даже больше подписчиков. И не важно, что в самый ответственный, решающий момент их постигают неудачи. Бэкграунд слишком велик, чтобы признать – да, в этот раз лучше был другой. Это удалось лишь Луке Модричу, но его компромиссная фигура мало кому понравилась (мне тоже). Поэтому до завершения карьеры Месси и Роналду будут собирать урожай, пока не завершат профессиональную карьеру. И, возможно, еще пару лет после этого.

Так что у Вирджила ван Дейка не было шансов. Он бросил вызов религиозному божеству, а в этой схватке победителем можно стать только в древнегреческих мифах. Но время мифов прошло, наступил век глобализации, и он диктует свои условия. Популярность важнее достижений (индивидуальная или клубная – «Реал» и «Барселона» самые популярные клубы в соцсетях, то есть у простых болельщиков; потому у Модрича и появился шанс, которого не дали Гриманну, Мбаппе или Погба), отдельные достижения важнее командных, яркая обертка важнее внутреннего содержания. Теперь так будет всегда.

За «Золотой мяч» France Football в 2019 году голосовали журналисты почти всех стран мира, входящих в ФИФА, – от Бермудских островов до Гаити и от Сьерра-Леоне до Гонконга. Из стран, где может почти не быть футбола и даже толком своего чемпионата. Из стран, сборные которых никогда не участвовали в чемпионатах мира, куда по континентальным квотам и так попадают все кому не лень.

«Золотой мяч» не награда, основанная на профессиональных знаниях лучших мировых футбольных экспертов. Это приз зрительских симпатий. Поэтому ван Дейк может сколь угодно опередить Месси в по-футбольному просвещенной Европе (231-194) или даже сколь угодно незначительно отстать в жгуче фанатеющей Южной Америке (39-47), традиционно голосующей за представителя своего континента.

Решать судьбы великих будут Африка, чьи сборные на мировых первенствах выползают из групп по большим праздникам, или Океания, представленная на чемпионатах мира вообще из жалости. Они в мировом футболе сторонние зрители, наблюдатели и болельщики, но от их мнения зависит если не все, то многое.

Показательно, что до 2007 года к голосованию допускались только европейские журналисты, а затем к ним присоединился весь футбольный и не очень мир, с той лишь незначительной разницей, что в 2010-2015 годах ввиду объединения с «Игроком года ФИФА» слово было за главными тренерами сборных (все так же на одного Йоахима Лева приходилось по пять ноумеймов из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Сент-Люсии и Пуэрто-Рико). Тогда-то все и сломалось.

France Football нужно перестать играть во всемирную демократию и придумать по-настоящему сбалансированную систему выбора лучшего футболиста мира. Разумным видится такой подход. Разделить голосующих на три категории – обладатели «Золотого мяча» (уж они точно знают, о чем говорят), тренеры лучших сборных мира (допустим, первые 50 в рейтинге ФИФА) и, как и ныне, журналисты, которых и без того зачастую сложно отличить от болельщиков. Но так, чтобы каждая из категорий в сумме обладала одинаковым количеством баллов, идущих в зачет голосования. То есть лучшего в равной степени будут выбирать действующие тренеры, заслуженные легенды прошлого и пишущие о футболе болельщики (которые получили редакционные корочки и бесплатно аккредитуются на матчи).

Тогда награда станет по-настоящему авторитетной, а признание – более весомым. А пока этого не случилось, поздравим Лео Месси с очередным подтверждением всемирной славы, которую он, бесспорно, заслужил, и поблагодарим ван Дейка за гениально проведенный год. Может быть, в будущем он получит второй шанс, когда мир и France Football будут к этому готовы.

Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
А если бы Овечкина в «Вашингтоне», как Панарина в «Рейнджерс», выгнали бы из его офиса №8? Второй матч подряд и шестой в сезоне Артемий Панарин не набрал ни единого очка, и «Рейнджерс» на своем льду закономерно уступил «Вегасу» – 1:4. 03.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Барабанная дробь. СКА вырвал победу благодаря хет-трику Барабанова Питерцы продолжили триумфальное шествие, начатое еще до Кубка Карьяла. Их победа над чемпионом (4:2) стала для них девятой подряд. СКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции. 02.12.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Вырастут ли у Гарипова крылья? Рассказ о вратарском треугольнике Гарипов – Галимов - Демченко Последние вратарские перестановки в клубах вызвали резонанс. Герой плей-офф Эмиль Гарипов разорвал контракт с «Ак Баром» и продолжит карьеру в «Авангарде». 04.12.2019 17:17 Хоккей Домрачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Новости
17:54 Хоккей «Сибирь» расправилась с «Авангардом»
17:39 Формула-1 Расселл подменил Хэмилтона и стал лучшим пилотом второго дня тестов
17:24 Футбол Мать Месси: Мы думали, что пятый «Золотой мяч» останется для Лионеля последним
17:04 Хоккей «Спартак» проиграл «Куньлуню» в овертайме
16:46 Фигурное катание Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При
16:34 Футбол «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей
16:22 Футбол Сергей Семак: Не вижу особых проблем в кричалках о Дзюбе
16:12 Футбол Бэйл считает Моуриньо подходящим тренером для «Тоттенхэма»
15:52 Футбол КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 220 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом»
15:33 Футбол Отец Гвардиолы заявил, что его сын может вернуться в «Барселону»
15:10 Хоккей «Витязь» в гостях обыграл «Амур»
14:48 Хоккей Игорь Горбенко: СКА – очень мастеровитая команда
14:32 Футбол Ультрас ЦСКА поддержали болельщиков «Спартака», задержанных в Санкт-Петербурге
14:14 Футбол Агент Рыжикова заявил, что голкипер не завершит карьеру после этого сезона
13:55 Баскетбол Хайнс номинирован на включение в сборную десятилетия Евролиги
13:53 Футбол Семак считает, что «Зенит» ждет серьезный матч против «Динамо»
13:36 Футбол Чеферин – об офсайдах: Мы предлагаем сделать допуск в 10-20 см
13:31 Футбол Мертенс может перейти в «Интер»
13:18 ММА Соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге будет Бранч
12:59 Пляжный футбол Михаил Лихачев: Бронза чемпионата мира – это огромный успех
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд вынес суровый приговор «петрозаводскому маньяку»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Гололед и туман ожидаются в ближайшие три дня в Ростове
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика