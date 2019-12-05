Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет

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«КРИШТИАНУ БЫЛО СЛОЖНО СЕБЯ ПРОЯВИТЬ»

- На этой неделе Лионель Месси рекордный шестой раз получил «Золотой мяч». Заслуженно?

- Да. Этот год он провел без спадов, на своем привычном уровне, забил в Европе больше всех. Поэтому выбор участников опроса логичен.

- Но Месси не выиграл Лигу чемпионов - в отличие от другого главного претендента на «Золотой мяч» Вирджила ван Дейка.

- Это не главное. Иначе каждый год приз получал бы представитель клуба-победителя Лиги чемпионов. А в том же «Ливерпуля» можно не только ван Дейка выделить.

- Третьим в опросе France Football стал Криштиану Роналду, против которого совсем недавно два матча провел «Локомотив». Согласны, что португалец в последнее время сдал?

- Так нельзя говорить. Но говорят о Роналду меньше, чем раньше, - это правда. И против нас он ничего выдающегося не показал.

- Удивились этому?

- Думаю, в том футболе, который мы предложили «Ювентусу», Криштиану было сложно себя проявить. Но он все равно остается одним из сильнейших футболистов мира. Даже когда находится в неидеальной форме.





«У «ЗЕНИТА» СОСТАВ НЕ СИЛЬНЕЕ НАШЕГО»

- В весеннюю стадию еврокубков «Локо» не пробился. Обидно?

- После победы в стартовом туре над «Байером» подумали, что, по крайней мере, за путевку в Лигу Европы зацепимся. Конечно, у нас были все шансы не проиграть немцам на своем поле, но, к сожалению, не получилось. Теперь постараемся достойно завершить групповой этап в Мадриде. Матч с «Атлетико» не проходной. Можно ведь добавить очки в клубный рейтинг России…





- В премьер-лиге «Локо» занимает второе место, но заметно отстал от «Зенита». С чем были связаны очковые потери последних туров?

- Когда травмируются два-три человека, на любой команде это сказывается. Возможно, в некоторых матчах нам не хватало эмоций, растраченных в Лиге чемпионов. Тем не менее, результат не самый плохой. Восемь очков от «Зенита» - отыгрываемая фора. Впереди - зимняя пауза, в которой все наши лидеры должны вернуться в строй.

- То есть, вы не согласны, что в нынешней премьер-лиге у «Зенита» - сильнейший состав?

- Не согласен. У «Локо» состав не слабее. Разве что скамейка короче, чем у питерцев, поэтому травмы сказываются на нас сильнее.

«ХОТЕЛ БЫ УВИДЕТЬ СБОРНУЮ РОССИИ В ФИНАЛЕ ЕВРО»

- Зимой надо укреплять обойму?

- Не обязательно. Все-таки нам не надо уже играть в еврокубках и Кубке России. А для борьбы на одном фронте кадрового ресурса хватит. Если качественно проведем зимние сборы, поборемся за самые высокие места.

- Разговоры о возможном отъезде Алексея Миранчука в «Ювентус» мешали команде осенью?

- Нет. Все понимали, что зимой Алексей никуда не уйдет и доиграет этот чемпионат в «Локо». А если в межсезонье ему поступит достойное предложение от европейского топ-клуба, то все мы за него только порадуемся. Но это может произойти только летом.

- Если Миранчук уедет в Европу, пробиться в стартовый состав вам будет проще…

- Думаете, поэтому я хочу, чтобы Алексей оказался в клубе уровня «Юве»? (Смеется.) Конечно, это не так. Но чем больше молодых россиян будет выступать в европейских топ-лигах, тем лучше для них самих и сборной.

Как оцените итоги жеребьевки финального турнира Евро-2020?



- До лета в составе сборной могут произойти изменения, поэтому прикидывать шансы пока рано. Но я надеюсь, из такой группы команда выйдет. И потом в плей-офф покажет высокий результат. Хотел бы увидеть ребят в полуфинале. А, может, и в финале.

«ВИДЕОПОВТОРЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

- Весной на всех матчах РПЛ появится система VAR. Одобряете?

- Ну а как можно выступать против видеоповторов? С VAR судьи реже ошибаются. Да, порой не очень приятно, когда ты уже отпраздновал гол, а его потом отменяют. Но есть же правила. Они должны соблюдаться.

- Кстати, видеповтор помог «Локомотиву» победить «Зенит»…

- Можно тогда сказать, что и «Ростов» в Кубке России мы в прошлом сезоне прошли при помощи VAR… Но на самом деле, никакие видеоповторы не могут обеспечить результат. Просто они восстанавливают справедливость.

- Тем не менее, даже на матчах с VAR регулярно случаются судейские скандалы.

- Первая часть сезона вообще сложилась для наших арбитров не слишком удачно. Но такое и с футболистами бывает - когда теряешь форму. Надеюсь, весной обсуждать судейство будут реже. Сам я этому фактору большого значения не придаю.

- Чего ждете от заключительного перед перерывом в РПЛ матча против «Арсенала»?

- Все понимают, что в ноябре «Локомотив» потерял многовато очков. Поэтому надо брать три. Чтобы гарантировать себе промежуточное второе место и в хорошем настроении отправляться в отпуск.

- Не настораживает, что «Арсенал» сравнительно недавно успел победить «Спартак» и ЦСКА?

- Туляки умеют настраиваться на фаворитов. И мы готовимся к очень серьезному сопротивлению.

- В среду вы стали гостем выставки портретов игроков «Локо»-2019/20. Вас изобразили с базукой в руках. Готовите для «Арсенала» прицельный удар?

- Всегда приятно забить гол. Но самое главное - чтобы команда победила в Туле.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр КОЛОМЕЙЦЕВ

Родился 21 февраля 1989 года в Сургуте.

Полузащитник. Выступал за «Торпедо» (2006 - 2008), «Москву» (2009), «Амкар» (2010 - 2015) и «Локомотив» (с 2015-го).

Чемпион России-2017/18. Двукратный обладатель Кубка России (2016/17, 2018/19). Обладатель Суперкубка России (2019).