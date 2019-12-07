Гус Тил: Ананидзе и Мельгарехо принесли друг другу извинения

ЗА ШУТКИ ОТВЕЧАЮТ ДЖИКИЯ И ЕЩЕНКО

Мероприятие на «Открытие Арене» было организовано совместно «Спартаком» и Viber. Общение велось в свободной форме. Фанаты спрашивали – игроки отвечали.

– Кто главный шутник в сегодняшнем «Спартаке»? – спросили Бакаева.

– Конечно, Георгий Джикия. А еще – Андрей Ещенко.

– Где проведете новогодние каникулы? – вопрос Тилу.

– Со своей девушкой в Марракеше.

– Как «Спартаку» вернуть победную поступь? – поинтересовались у Ларссона.

– Так команда и сейчас играет неплохо. Из шести матчей РПЛ при Доменико Тедеско мы выиграли три. Команда прогрессирует. Думаю, после полноценных зимних сборов будем побеждать регулярно. Потенциал для этого есть.

ЗА ДВА МЕСЯЦА ИСТОРИЮ НЕ ИЗУЧИШЬ

– В концовке матча с «Зенитом» Джано Ананидзе и Лоренсо Мельграехо повздорили друг с другом. Конфликт исчерпан?

– В игре на эмоциях всякое случается, – ответил Тил. – Уже в раздевалке Джано и Лоренсо помирились. Извинились друг перед другом – никто уже не вспоминает о том эпизоде в Питере.

– Какое событие в богатой истории «Спартака» для вас главное? – поинтересовалась болельщица, у которой, по ее словам, вся квартира стилизована под цвета любимого клуба.

– Последнее чемпионство, – ответил за всех Бакаев.

– А Гус и Джордан что могли бы назвать? – продолжила девушка.

– Им сложно ответить. Ребята всего два месяца в команде, – снова пришел на выручку голландцу и шведу Бакаев.

– Не мог бы тогда Джордан рассказать о своем стандартном распорядке дня?

– Пожалуйста, – улыбнулся Ларссон. – Приезжаю на стадион, завтракаю. Потом – разные процедуры, массаж, чтобы разогреться перед тренировкой. Затем теоретическое занятие: разбираем игру соперника или свою. Далее – тренажерный зал и, наконец, само занятие на поле. По его окончании проводим заминку в тренажерке и едем домой.