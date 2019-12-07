Гус Тил: Ананидзе и Мельгарехо принесли друг другу извинения

Мероприятие на «Открытие Арене» было организовано совместно «Спартаком» и Viber. Общение велось в свободной форме. Фанаты спрашивали – игроки отвечали.
– Кто главный шутник в сегодняшнем «Спартаке»? – спросили Бакаева.
– Конечно, Георгий Джикия. А еще – Андрей Ещенко.
– Где проведете новогодние каникулы? – вопрос Тилу.
– Со своей девушкой в Марракеше.
– Как «Спартаку» вернуть победную поступь? – поинтересовались у Ларссона.
– Так команда и сейчас играет неплохо. Из шести матчей РПЛ при Доменико Тедеско мы выиграли три. Команда прогрессирует. Думаю, после полноценных зимних сборов будем побеждать регулярно. Потенциал для этого есть.
– В концовке матча с «Зенитом» Джано Ананидзе и Лоренсо Мельграехо повздорили друг с другом. Конфликт исчерпан?
– В игре на эмоциях всякое случается, – ответил Тил. – Уже в раздевалке Джано и Лоренсо помирились. Извинились друг перед другом – никто уже не вспоминает о том эпизоде в Питере.
Ничосе #ЗенитСпартак pic.twitter.com/C5MvvTFMTq— Руслан Абушкин (@abushkin) December 1, 2019
– Какое событие в богатой истории «Спартака» для вас главное? – поинтересовалась болельщица, у которой, по ее словам, вся квартира стилизована под цвета любимого клуба.
– Последнее чемпионство, – ответил за всех Бакаев.
– А Гус и Джордан что могли бы назвать? – продолжила девушка.
– Им сложно ответить. Ребята всего два месяца в команде, – снова пришел на выручку голландцу и шведу Бакаев.
– Не мог бы тогда Джордан рассказать о своем стандартном распорядке дня?
– Пожалуйста, – улыбнулся Ларссон. – Приезжаю на стадион, завтракаю. Потом – разные процедуры, массаж, чтобы разогреться перед тренировкой. Затем теоретическое занятие: разбираем игру соперника или свою. Далее – тренажерный зал и, наконец, само занятие на поле. По его окончании проводим заминку в тренажерке и едем домой.