Валерий Гладилин: Провал «Спартака» – результат летней селекции - Советский спорт
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09 декабря 2019 08:53ФутболУсачев Владислав

Валерий Гладилин: Провал «Спартака» – результат летней селекции

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин признался, что не удивлен поражением красно-белых от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура РПЛ.

– Поражение от «Ростова» – не сенсация, хотя такой разгромный счет дома – это все равно много. Результат требует серьезного разбора. «Спартаку» тоже нужна была победа, чтобы выйти из «ямы». Не получилось. Скомканное окончание года следствие всего того, что происходило в межсезонье.

Селекция была проведена неправильно. Это уже видно. Группа ведущих игроков летом покинула клуб. Да, омолаживать состав было необходимо, но не так резко. Получился провал. Ушли хорошие и опытные игроки, а вместо них взяли сырых и неокрепших футболистов, которые оказались дорогими и не могут вписаться. Особенно это касается Гуса Тиля. Даже Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе не списались, потому что они не стали ведущими игроками. Они только наигрываются в стартовый состав. Прочного места у них нет. Это ошибка была допущена в межсезонье, а не сейчас – в последний момент. Ее последствия «Спартак» еще будет разгребать.

Доменико Тедеско старается, ищет пути. Но с таким ресурсом игроков он не может ничего выстроить. Он пытается подвести, меняет схему. Но два-три игрока выпадали, и проблемы появляются сразу, потому что игра не поставлена. С новой группой футболистов нужно время, которого нет. Уже надо набирать очки, а приходится разгребать и ставить игру во всех линиях.

– В стартовом составе вышел один номинальный защитник. Это не добавило проблем?
– В запасе остался и Айртон. Не знаю, почему. Весь сезон стабильно играл и вдруг сел в запас. Конечно, подобное перестроение в обороне – авантюра, которая привела к крупному поражению. Нельзя сразу менять столько позиций. Особенно в обороне. Налаженная игра сразу ломается. Тренер поменял схему и переломал всю игру в обороне, а в атаке непонятно что. Кого играл Мирзов? Бакаева постоянно дергают во все стороны. А Тиль? Он не понимает, где находится и что от него требуется. Самый дорогой футболист и не вписывается. По нему тоже надо что-то решать. Вместо него выпускают Шюррле, который выпал. Стал играть хуже, чем когда только приехал.

Тедеско – молодой тренер. У него есть идеи, но он попал в такую систему, что ему сложно. Надо помогать. Помощники должны помочь освоиться в нашем чемпионате. Видно, что парень способный. Ищет. Будет хороший специалист, но сейчас есть проблемы.

– «Спартак» находится в трех очках от стыковых матчей. Действительно ли уровень футболистов таков, что весной будет борьба за выживание?
– Они ничем не сильнее тех, кто сейчас борется за выживание. Возьмите состав «Урала», «Сочи» или «Тамбова». Эти команды выглядят солидно. Играют неробко, набирают очки. Нет у «Спартака» футболистов, которые наголову сильнее других. И игра не поставлена. Почему «Ростов» переиграл «Спартак»? У него поставлена игра. Там все знают, кто и что делает, а в «Спартаке» каждый сам за себя и никто не понимает, что делает его партнер.

Поставить атакующую игру – непросто. В «Шальке» у Тедеско не получилось. Один год он сверкнул, а затем, когда нужно было ставить игру дальше, у него не получилось. Пришлось уходить. Как бы и здесь не вышло того же, что хороший период уже прошел, а сейчас надо за зиму поставить игру. Еще и состав нужно усилить в каждой линии. Эмоции и самоотдачи мало, нужно поставить атакующую игру команды, которая будет раскрывать плотную оборону противника.

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