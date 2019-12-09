Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться - Советский спорт
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09 декабря 2019 16:15ФутболГригорьевская Юлия

Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться

Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные эпизоды 19-го тура премьер-лиги, связанные с работой арбитров.

О МАТЧЕ «КРАСНОДАР» – ЦСКА

– Знаю, что ЦСКА намерен пожаловаться в судейско-экспертную комиссию. Поэтому предлагаю дождаться ее решений. Сейчас что-то комментировать некорректно. Могу только сказать, что Василий Казарцев провел отличный матч. Скорее есть вопросы к работе VAR. Мы все учимся пользоваться этой системой. Порой возникают технические накладки, которые приводят к слишком длинным паузам. Это нормально.

ОБ ОБЩЕНИИ С КАЗАРЦЕВЫМ

– По словам судьи, оператор долго искал нужный ракурс, с которого можно было бы рассмотреть эпизод. Это все тот же процесс обучения. Кто-то сразу находит, кому-то пока нужно больше времени… Но я не согласен, что VAR приводит к расслабленности российских судей. Наши арбитры выходят на поле предельно собранными и не теряют концентрации. У Казарцева тоже не было слепой веры в видеоповторы. Однако, когда ситуация того требовала, он прибегал к помощи.

О СЛОВАХ ПРЕЗИДЕНТА ЦСКА

– Евгений Леннорович Гинер посоветовал мне подать в отставку и больше того – «застрелиться». Даже не знаю, что можно ответить на такие слова. Проведем рабочую встречу внутри РФС и примем решение, как реагировать на «предложение» Гинера.

О МАТЧЕ «АРСЕНАЛ» – «ЛОКО»

– Сергей Иванов допустил три ключевые ошибки в Туле: не назначил пенальти на 68-й минуте в ворота «Локомотива», не удалил за вторую желтую карточку на 42-й минуте Дмитрия Баринова, а на 79-й минуте не наказал «Арсенал» 11-метровым за фол на Бенедикте Хеведесе. Конечно, судья получил низкую оценку. Учтем это при назначениях на первый мартовский тур.

О НАЗНАЧЕНИИ КАРАСЕВА

– То, что бригада Сергея Карасева будет судить матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Славия», доказывает эффективность нашей работы. Это оценка их труда в РПЛ. Значит, при всей критике, мы движемся в правильном направлении.

О ЗИМНИХ СБОРАХ

– Мы не подводим итоги работы судей в году. Подобный анализ проводится по итогам сезона. Что касается зимней паузы, то на февраль у арбитров РПЛ намечены сборы в Турции. Подготовим материалы и разберем с коллегами все спорные эпизоды осенней части чемпионата. Будем обсуждать, как минимизировать ошибки, повысить эффективность взаимодействия с комнатой VAR. Необязательно бегать к монитору каждый раз…

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Александр Егоров: Обсудим внутри РФС предложение Гинера застрелиться Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные эпизоды 19-го тура премьер-лиги, связанные с работой арбитров. 09.12.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия
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