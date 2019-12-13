Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас

Жонглировать цифрами можно очень долго, и даже непонятно, какие из них брать в качестве примера, что будет показательнее. Но что ни бери – такого апсета наш футбол не испытывал давно. В весенней стадии турниров наших команд не будет впервые с сезона-2001/02.

Чтобы вы понимали: осенью 2001-го еще был жив Валерий Лобановский, Валерий Газзаев не провел ни одного матча в ЦСКА, «Рубин» только-только возглавил Курбан Бердыев, и играл он в первой лиге, литр 95-го бензина стоил 9 рублей 10 копеек, а компания Apple только-только выпустила свой первый iPod.

Каждый из провалившихся клубов (а у России в турнире стартовали 6 команд) наверняка найдет свои причины. Надеюсь, что озвучит их – хотя бы, чтобы было понятно, над чем собираются работать. Но есть причина общая, и ее как раз точно сформулировал Артем Дзюба.

Казалось, домашний чемпионат мира даст нашему футболу новый импульс. Окончательно избавит игроков от репутации неуспешных людей (триумфы в Кубке УЕФА были уже более десяти лет назад и стали историей), и насмешек. Вместо этого мы получили 15-е (пока что) место в годовой таблице коэффициентов. Свои команды весной в еврокубках увидят Кипр и Румыния, Швеция и Дания, Болгария и Австрия, Шотландия и Украина. В этом списке России не будет.

Наша же премьер-лига – в точном соответствии с своим новым логотипом, на котором изображен медведь – отправляется на зимнюю спячку.

«Все нормально» – сказал после матча в Португалии Сергей Семак. Эту фразу, несомненно, будут вспоминать еще долго. Хотя, конечно, это иносказание, и имел в виду Семак другое – не случилось трагедии.

Ее действительно нет. Трагедия – это когда несут вперед ногами. А наш футбол просто узнал свое объективное место. Ошибки тут быть не может, когда шесть клубов из шести не могут решить задачу – это не случайность.

Что же произошло? Куда делся тот импульс?

Не буду утомлять очередным рассказом о системе «осень-весна» и ее мнимых преимуществах, мы писали об этом на днях. Пусть футбольная общественность обсудит сложившуюся ситуацию. Тем более, что президент РФС Александр Дюков признает: ожидаемого эффекта от перехода – не наблюдается.

Интересно, кстати, кто какие еще найдет спортивные соревнования на планете, в которых пауза между разными их частями составляет от 2,5 месяцев до полугода?

Но – довольно. Есть еще две важные причины. Обе очевидно тормозят именно развитие премьер-лиги («осень-весна» все же больше относится к низшим дивизионам).

Первая – судейство. Оно этой осенью не просто плохое – оно безобразное. И никакой VAR ничему не помогает. И дело даже не в конкретных ошибках – матчи премьер-лиги порой просто невозможно смотреть после игр топовых чемпионатов Европы. Постоянные свистки, остановки, дискуссии, падения, симуляции. Все это и правда, выглядит ужасно.

А когда привыкшие к таким условиям игроки выходят против европейцев, то оказываются не готовы к другой степени допуска, к более жесткой и интенсивной игре.

Наиболее характерно это было видно у самого сильного нашего представителя в Европе – «Зенита». Семак был вынужден менять обычную схему с четырьмя защитниками, вводя дополнительного центрального. И даже открыто объяснял это «другим уровнем скоростей».

Да, скорости другие, интенсивность другая, даже у команд вроде «Лудогорца». И, продолжая развивать наш чемпионат так, как он развивается в последнее время – мы будем только увеличивать разницу.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита» уже успел заявить, что его команде «не хватило конкуренции во внутреннем чемпионате». Выглядит это, конечно, как издевка – кто, как не «Зенит» ее разрушает покупками игроков за 50 000 рублей, и массовым переводом «лишнего багажа» в клуб, недавно переехавший из Санкт-Петербурга в Сочи?

Вторая причина – лимит на легионеров. Ясно, что это вопрос государственной политики, и решение принимается не футбольным сообществом, поэтому особенно обсуждать тут нечего.

Что лимит вреден и лишь развращает футболистов – понятно. Что он не будет отменен – точно так же.

Наверное, через год ситуация не повторится – хотя бы исходя из теории вероятностей. Но сегодня смотреть на то, каким предстал российский футбол на континентальной арене – больно.

И ситуация точно нуждается в исправлении. Полгода без Европы дают право задать даже самый банальный вопрос – интересно ли вам будет полгода следить за турниром, в котором чемпион уже определен? А то и обладатель Кубка тоже – «давно у нас никто не делал дубль», сказал все тот же Медведев.

Эмоции – важнейшая часть спортивного сопереживания. Их теперь нет. Концовка футбольного сезона смазана, и оставляет сомнения в полноценности системы, по которой существует российский футбол.