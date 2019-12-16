Математика «Рубина»: минус Шаронов, в уме Слуцкий и Березуцкие

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ШАРОНОВ ВМЕСТО БЕРДЫЕВА

Осенью 2018 года УЕФА наложил запрет на «Рубин» на участие в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей, и в Казани решили, что нет никакого смысла вкладывать большие деньги, если ни Лига чемпионов, ни Лига Европы (то есть возможность отбить за траты) не светят. Клуб был пассивен на трансферном рынке и финишировал на 11-м месте. Уставший от безденежья Курбан Бердыев в июне покинул команду, а через полгода пытался пробиться в не испытывающий финансовых проблем «Сочи», но желаемого не добился – вместо Александра Точилина в команду был приглашен Владимир Федотов из «Оренбурга».

А самого Бердыева на тренерском мостике «Рубина» заменил его бывший подопечный Роман Шаронов. Правда, он не имел тренерской лицензии категории Pro, поэтому официально команду возглавлял его помощник Эдуардо Докампо. Начало сезона для казанцев получилось зажигательным.

Набрав целую пачку бесплатных футболистов (Хвичу Кварацхелия из «Локомотива», Беку Микелтадзе, Виталия Денисова, Юрия Дюпина) и арендовав еще группу игроков (проданного в «Краснодар» Егора Сорокина, Александра Ташаева, Александра Зуева, Константина Плиева, Евгения Маркова) на свежих эмоциях команда здорово стартовала – победила «Динамо», «Ахмат» и «Арсенал» (все – по 1:0), не проиграла «Локомотиву» (1:1) и с минимальным счетом уступила ЦСКА и «Краснодару».

Шаронов толкал в раздевалке зажигательные речи («Я не попал на концерт Metallica, но это было даже круче!») и носил крутые рокерские футболки, а «Рубин» отошел от бердыевского оборонительного футбола и старался радовать болельщиков атакующей игрой. Хотя уже тогда забивал очень мало и выигрывал во многом благодаря самоотверженной игре Дюпина и расточительности соперников.

Неудивительно, что вскоре неудачи последовали одна за другой (Шаронов поначалу после каждого поражения повторял в раздевалке «все в порядке, идем дальше», и это стало одним из самых популярных мемов нынешнего чемпионата), и казанцы стали падать в турнирной таблице все ниже. В итоге в нынешнем сезоне они поразили ворота соперников более одного раза всего в одном матче – с «Тамбовом» (2:1). Эта победа – единственная в активе клуба за последние 13 туров.

СЛУЦКИЙ ВМЕСТО ШАРОНОВА?

К зиме «Рубин» с 19 очками в 19 турах оказался в зоне переходных матчей, и руководство пошло на радикальный шаг, уволив Шаронова и весь его тренерский штаб. Еще до официальной отставки появились слухи о том, что возможным преемником Шаронова может стать Юрий Уткульбаев или Леонид Слуцкий. Первый виделся отличной кандидатурой, как минимум на переходный период – уроженец Казани, играл за «Рубин» и «Нефтехимик» из Нижнекамска (город в Татарстане, в 170 км от столицы региона), отдал казанскому клубу около 10 лет тренерской карьеры (в дубле и молодежке).

Но, видимо, руководству удалось уговорить Слуцкого, совсем недавно освободившегося с поста главного тренера «Витесса». На это намекает и твиттер «Рубина», опубликовавший качающееся кресло с подписью soon, то есть «скоро».

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— «Рубин» Казань (@fcrk) December 16, 2019

Об этом же пишет и российская пресса. Утверждается, что вместе со Слуцким в команду приедут его помощники в «Витессе» братья Березуцкие. Здесь они могут составить компанию Олегу Кузьмину и Сергею Козко, входившим в число уволенного тренерского штаба. Не исключено, что оба вернутся, поскольку хорошо знакомы Слуцкому – они играли у него в «Москве».

В последнее время Слуцкий с Березуцкими работал в Голландии, где в прошлом сезоне финишировал пятым, а в нынешнем стартовал с семи побед в 10 матчах и вошел в тройку, но затем был уволен после четырех поражений подряд. Сообщалось, что он мог возглавить АЕК (долго думал, и уступил позицию Массимо Каррере) и имел еще ряд предложений. Комментируя возможное возвращение в Россию, экс-тренер национальной сборной подчеркнул, что из принципиальных соображений не готов возглавить только «Спартак».

ЗАЧЕМ СЛУЦКОМУ «РУБИН»?

Если он согласится возглавить «Рубин», это станет для него настоящим испытанием. Во-первых, Слуцкий на волне успеха уезжал из ЦСКА пробовать себя в Европе, экстренно учил английский и жег напалмом в интервью и на пресс-конференциях, а теперь, получается, эта история закончена. Во-вторых, в Казани очень специфичный клуб с неясными перспективами, как финансовыми, так и еврокубковыми. В-третьих, он принадлежит республике, но кто реально им управляет, загадка с тремя неизвестными. К тому же мы все еще помним мутную историю с трансфером Алексея Сутормина из «Оренбурга».

В общем, в данный момент этот ход, если он все же состоится, будет выглядеть очень рискованным. В первую очередь для репутации Слуцкого. Потому что сейчас авторитет ему позволяет претендовать на пост тренера условного «Локомотива» или, допустим, «Краснодара», но в случае провала в Казани (на фоне неудач в «Халле» и «Витессе») ему придется доказывать все заново.

С другой стороны, вряд ли он согласится прийти в «Рубин» без финансовых гарантий со стороны руководства. А это значит, что в ближайшее время можно ждать от казанцев активности на трансферном рынке и громких приобретений.