Николай Писарев: Гордости за сборную после ЧМ-2018 не испытывал (видео)

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«ДУМАЛ, МЕССИ И БЕНЗЕМА ЗАБЬЮТ»

Беседа проходила в день эль класико, по окончании которого мы не могли не задать Писареву еще несколько вопросов. Все-таки Испания – не чужая для него страна. В 90-х Николай Николаевич успел поиграть за «Мериду».

– Нечасто в матчах «Барселоны» и «Реала» встречается счет 0:0. Игра не оправдала ожиданий?

– Пишут, что игра получилась скучной, но я не согласен. Очень интересно наблюдать за тем, как «Реал» преображается при Зинедине Зидане, какие решения на поле принимает Лионель Месси. Да, аргентинец не забил, но снова доказал, что по праву носит звание лучшего футболиста мира.

Конечно, болельщикам голов не хватило. Накануне «Боруссия» и «Лейпциг» забили друг другу в бундеслиге по три. Но мы же понимаем, что Лигу чемпионов выигрывают не они, а «Реал» или «Барса». Без обороны, без тактики результата не добьешься. И мне ближе именно такая игра, в которой больше тренерского, когда замены направлены не столько на усиление атаки, сколько на тактические перестроения. В Дортмунде было шоу, а в Барселоне – спорт высших достижений.

– Вас удивило, что «Реал» владел в гостях преимуществом?

– Мадрид всегда умел настраиваться на такие матчи. Я прогнозировал ничью, но все-таки с голами. Ждал, что забьют Месси и Карим Бензема. Они в последнее время играли очень ярко. Но нули на табло – «вина» тренеров. Зидан смог заставить прессинговать даже Гарета Бэйла и Иско, что не так-то просто… Очень понравился Федерико Вальверде. Он хорош во всем. Успевает и воротам угрожать, и отбирать, и разгонять атаку.

– Френки де Йонг в опорной зоне «Барсы» не столь убедителен?

– Это все равно очень качественный игрок. Просто в «Барселоне» любому новичку требуется дополнительное время на адаптацию. Очень специфический клуб. Найти полное взаимопонимание с Месси и остальным коллективом не каждому дано.

– Артуро Видаль, узнав о своем отсутствии в стартовом составе, покинул тренировку. Тем не менее Эрнесто Вальверде все же выпустил чилийца на замену. Вы бы так поступили?

– А кто видел, что Видаль на самом деле ушел? Может, это был какой-то похожий на него парень?.. Если такой инцидент действительно имел место, для внутрикомандной атмосферы это, конечно, не очень хорошо. В ПФЛ или ФНЛ я бы к такому игроку применил дисциплинарные меры. Но надо же учитывать, что это Испания, это «Барселона». Там тренер не всегда волен поступать так, как хочет.

– А перенести тактические идеи Вальверде и Зидана с каталонской земли на российские реалии можно?

– А смысл? Эти тренеры работают с лучшими футболистами мира. У нас же ни игроков таких нет, ни задач. Прессинговать, как в среду «Реал», российская команда способна раз в месяц, не чаще. И выходить на поле через два дня на третий мы непривычны. Потом нашим «звездам» надо восстанавливаться несколько недель…

«В РПЛ НАДО ВВОДИТЬ ПЛЕЙ-ОФФ»

– Как вы относитесь к идее увеличить количество матчей в премьер-лиге? – с этого вопроса началась наша беседа с Писаревым в редакции.

– Считаю, расширять чемпионат просто некуда – в стране нет такого количества благополучных команд. Но увеличение числа матчей за счет изменения формулы турнира я приветствую. Думаю, президент любого российского топ-клуба будет за. Не хочу обидеть середняков и аутсайдеров, но лидеры РПЛ заинтересованы чаще встречаться не с ними, а друг с другом. Это же дополнительный зрительский интерес, доход в бюджет.

– И как менять формулу – вводить третий круг для первой восьмерки или определять чемпиона в плей-офф?

– Я – за плей-офф. Помню еще по 90-м, в матчах на выбывание в еврокубках начинался совсем другой футбол. Если в группе европейские гранды могли относиться к нам немного снисходительно, то потом включались на полную катушку. И даже «Спартак» переставал быть конкурентоспособным.

При этом я не призываю девальвировать регулярный чемпионат. Можно ведь придумать схему, при которой команды сохранят мотивацию занять более высокое место. Чтобы вступить в плей-офф с более поздней стадии, получить преимущество своего поля в играх навылет.

– Но в плей-офф всегда присутствует элемент случайности. Согласится ли тот же «Зенит» оспаривать титул в одном матче, если в «гладком» первенстве между ним и преследователями – 10 очков?

– Возможно, «Зенит» сейчас и не готов к этому. Но это же не значит, что перемены не нужны. В маленькой Португалии в чемпионате – 34 тура, а в России с ее размерами – 30. Это ненормально. И не надо ссылаться на наши расстояния. Все это ерунда. Нужно проводить больше топ-матчей. Иначе пропустим вперед себя в рейтинге УЕФА не только португальцев, но и много кого еще.

– А вот Юрий Семин, наоборот, выступает за сохранение классического «недельного цикла», объясняя игровые проблемы своей команды как раз перегруженным календарем.

– Да можно на что угодно ссылаться. На календарь, на систему «осень–весна», на лимит на легионеров. А картина простая: европейцы давно научились играть через два дня на третий, мы же все никак не соберемся. Это начинается еще с юношеского футбола. Необходимо менять базовые принципы подготовки, иначе пропасть между Россией и Европой продолжит увеличиваться.

У меня перед глазами матч «Боруссии» и «Лейпцига». Я смотрел на то, как носился по полю Эмиль Форсберг, и понимал: нашего футболиста после такого пришлось бы месяц приводить в чувство. Но почему Форсбергу сил и энергии хватает? Да потому что он уже много лет играет в режиме через два на третий. И все остальные европейские звезды – тоже. Вот и нам нужно – имею в виду футболистов и тренеров – менять философию. Другого пути нет.

«РАНЬШЕ «ЗЕНИТ» БЫЛ СИЛЬНЕЕ, А ЧЕМПИОНАТ НЕ ВЫИГРЫВАЛ»

– Систему «осень–весна» и лимит на легионеров вы сдерживающими для РПЛ факторами не считаете?

– Очередность кругов – точно нет. А лимит? Ну, отмените вы его, команды начнут завозить по 11 непонятных иностранцев и класть им такие же неадекватные зарплаты. У нас же принято в футболе не зарабатывать, а получать оклад. Цифры берутся с потолка. Мотивация сразу падает. Можно нападающему 15 туров не забивать – ничего страшного, раз в месяц эсэмэска все равно придет, зачем стараться?

– Но ведь на размер зарплаты как раз и влияет наличие у игрока паспорта РФ.

– Поверьте, люди, которые выбивают у руководства средства на оплату труда футболиста, найдут способ завысить размер контракта. И без лимита будет то же самое. А все потому, что большинство клубов привыкли тратить бюджет без какой-либо долгосрочной стратегии развития. Зачастую непонятно, для чего в принципе они существуют.

Вот, к примеру, в Испании есть «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Для них цель – титулы. Есть группа команд вроде «Атлетика» из Бильбао, которые развивают своих воспитанников. Потом идут клубы типа «Эйбара» и «Хетафе» – живущие ради болельщиков, по принципу «потреплем дома нервы любому гранду». Можно вспомнить и тех, кто растит игроков на продажу, зарабатывая на трансферах.

А что у нас? Клуб может годами вбухивать огромные деньги, а зрителей на трибунах как не было, так и нет, свои воспитанники отсутствуют, на трансферах ничего не зарабатывается, титулы не выигрываются… Но потом очередной менеджер приходит к руководству и раздает обещания, что «теперь-то ситуация исправится». И все по новому кругу. Деньги, деньги, деньги – и тишина.

– Однако сейчас у наших клубов не так много денег, как еще лет пять назад.

– Отсюда – и провал в еврокубках. Даже самым богатым приходится учиться жить по средствам. Чтобы не нарушать финансовый фейр-плей, по крайней мере. Но раньше в том же «Зените» были Халк, Аксель Витсель, Роман Широков – и команда могла не выиграть чемпионат России. А сегодня у питерцев отрыв в десять очков. Хотя нынешний «Зенит» намного слабее. Значит, общий уровень лиги упал. Нет прежней конкуренции. Это всем очевидно. Поэтому и надо менять формулу, увеличивать число топ-матчей.

«БИЛЕТЫ НА «СПАРТАК» СЫНОВЬЯ ДАВНО НЕ ПРОСЯТ»

– В РПЛ тренируют почти сплошь российские специалисты. И за границей спроса на них нет. Как оцениваете попытку Леонида Слуцкого попробовать себя в Европе?

– Позитивно. Надо понимать, в большинстве стран сильное тренерское лобби, чужака туда не пустят. В какую-нибудь Италию даже соваться не стоит. А Слуцкий все-таки добился определенных результатов в не самом слабом чемпионате Голландии. И то, что сейчас вернулся, я неудачей не считаю. Он приобрел европейский опыт, который и другим нашим тренерам не помешал бы.

– Получится у Слуцкого в «Рубине»?

– Перспективы казанцев во многом зависят от того, будут ли в клуб вкладываться такие же средства, как в нулевых, когда «Рубин» становился чемпионом. Успех складывается из трех составляющих: уровня организации, качества состава и класса тренера. До сих пор в «Рубине» хромали все три. А что будет дальше, при Слуцком, посмотрим.

– За каким клубом в РПЛ вам следить интереснее всего?

– Почти за всеми, но более других – за «Краснодаром». Частный клуб развивается на наших глазах, выстраивает академию, инфраструктуру, отношения со зрителями. В Краснодаре уже сложилась своя культура боления, народ идет на футбол с семьями, на трибунах много женщин, это неотъемлемая часть жизни города. И это правильный путь развития, пока уникальный для России.

А в идеале футбол везде должен конкурировать с другими развлечениями. Чтобы человек выбирал, куда пойти в выходные – в кино, театр, на концерт или на матч. Чего уж скрывать, сейчас продукт под названием «российский футбол» не слишком привлекает. Признаюсь, мои сыновья давно не просят достать билет на «Спартак». Вот если в Москве играет «Ювентус» – другое дело.

– Как относитесь к сокращению числа зон в ПФЛ c пяти до четырех?

– Раз реформы проводятся, значит, прежняя система устарела. Клубы с Востока, наверное, устали вариться в собственном соку. И перелеты, на самом деле, не такое уж дорогое удовольствие при грамотной логистике… В любом случае простой в пять месяцев надо убирать. Мы говорим о графике «через два дня на третий», а люди по полгода в футбол не играют! Какое при этом может быть развитие? Какая подпитка из второй лиги для РПЛ?..

– При этом из Сибири на Дальний Восток зачастую приходится добираться через Москву…

– Я как тренер сталкивался с этой проблемой, когда команда могла часами ждать в аэропорту стыковку рейса. Конечно, перелеты-переезды дают приличную нагрузку. Помню, как-то добирались из Нижнего Новгорода в Челябинск на автобусе 22 часа! Пересекли границу Европы и Азии, приехали на стадион, а там на трибуне – 50 человек. Мой помощник, испанец, спросил: «Для кого это все?».

Впрочем, мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили. В нашем футболе назрели перемены. И не надо с ними затягивать.

«НАШЕ МЕСТО ПРЕЖНЕЕ – ГДЕ-ТО ВО ВТОРОЙ ДЕСЯТКЕ»

– Как воспринимаете конфликт болельщиков с Артемом Дзюбой? Он может негативно сказаться на подготовке сборной России к Евро-2020?

– Конечно. Скандал-то и начался с матча сборной. И всем заинтересованным сторонам необходимо найти компромисс – болельщикам, правоохранительным органам, РПЛ, РФС. При этом отдавать все на откуп силовикам нельзя.

– То есть вы против запрета посещать матчи для провинившихся фанатов?

– Я против любых карательных мер. Но регламентация, разумеется, необходима. Для этого есть аппарат РФС и РПЛ – вот пусть они садятся с правоохранительными органами и четко прописывают правила игры. Чтобы любой понимал, что на стадионе делать можно, а что нельзя, и что за это будет. А самоуправство ведет к хаосу.

– Дзюба – главная ударная сила Станислава Черчесова. Когда играли за «Спартак» с нынешним главный тренером сборной России, могли представить, что в будущем его ждет такой успех?

– Ну как мы тогда могли об этом задумываться? Черчесов – безусловно, выжимает из команды максимум, грамотно использует сильные качества имеющихся в наличии игроков, того же Дзюбы, например. Он добился со сборной хорошего результата… Но, знаете, когда я вспоминаю чемпионат мира, какой-то особой гордости за выступление наших не испытываю. Ощущение праздника, единение людей, небывалый позитив вокруг сборной – да, все это в памяти всплывает. Но ни один матч команды, по большому счету, не запомнился.

– Даже против Хорватии?

– Наверное, четвертьфинал выделяется из общего ряда. Но все равно, это не такие яркие эмоции, как, скажем, от победы над Голландией на Евро-2008. Повторюсь: поводов для гордости не вижу.

– Получается, ЧМ-2018 не вывел сборную на качественно новый уровень?

– Абсолютно нет. Англия, Бельгия, Франция, Германия, Португалия, Испания, Италия, даже Швеция или Уэльс сильнее нас. А мы где-то во второй европейской десятке. Но так и до чемпионата мира было. С тех пор поменялось только отношение к сборной. Раньше ее не пинал только ленивый. Хотя уровень игры остался примерно тем же. Бельгийцы нам об этом напомнили.

«РАБОТУ ТЕДЕСКО ОЦЕНИМ ПОСЛЕ ЗИМНИХ СБОРОВ»

– Сейчас в сборной пинают только Дзюбу. Ему нужно ехать в Европу, если позовут?

– При таком-то контракте, какой ему предложили в «Зените»?.. Думаю, смысла уже нет. Дзюба не молод, он на своем месте – и в клубе, и в сборной. А к российским игрокам в Европе настороженно относятся. На них многие обжигались: в первый год человек выстреливает, потом резко снижает требования к себе. Там так не принято.

– Но пробовать себя в Европе нужно?

– Молодым нашим игрокам – обязательно. Возьмите того же Вячеслава Караваева. Парень уехал на мизерную зарплату в Чехию, потом дорос до голландского чемпионата, а оттуда попал в сборную и «Зенит». А представьте, если бы ему года два назад положили большой контракт в РПЛ… Наверняка мы бы о нем сейчас не слышали. Примеров-то уйма.

– Вам нравится, как меняется «Спартак» при Доменико Тедеско?

– В организации игры в обороне положительные изменения видны, но результата-то нет… Хотя при Олеге Кононове и игры не было. Так что Тедеско надо дать время присмотреться к команде, понять возможности каждого футболиста. Для этого есть зимние сборы. Вот после них и будем оценивать его работу.

– Верите, что весной мы увидим «летнего» Андре Шюррле? Или немец после нескольких ярких матчей уже не выйдет на свой привычный уровень, потеряв мотивацию?

– Конечно, у России своя специфика – условия тренировок, погода, расстояния. Порой иностранцы, видя не самый высокий уровень сопротивления, позволяют себе расслабиться, начинают отбывать номер, понимая, что все равно получат большие деньги по контракту… Я не знаю, какой Шюррле человек. Может, он тоже снизил требования к себе. Но это в том числе и задача Тедеско – мотивировать каждого игрока. Тем более потенциального лидера команды вроде Шюррле.

«ВЗЛЕТ «ДИНАМО» ЖДЕМ 43 ГОДА»

– Ветераны «Спартака» с болью в сердце переживают каждое поражение. А как вы воспринимаете нынешнее десятое место?

– Неприятно видеть, что наработанный многими поколениями бренд при такой инфраструктуре и армии болельщиков сдает позиции. Но я не смотрю на все это глазами болельщика. Поэтому и не так сильно переживаю.

– Может, не надо было год назад увольнять Массимо Карреру?

– На тот момент отставка напрашивалась. Возник жесткий конфликт, из которого нужно было выбираться. Ведь это «Спартак». Здесь любой тренер всегда находится под прессингом. На прежние заслуги никто внимания не обращает. И Тедеско надо быть готовым к тому, что много времени ему не дадут. Уже весной всем хочется увидеть достойную игру.

– А риска вылететь в ФНЛ нет?

– Нет. В РПЛ есть, кому вылетать, помимо «Спартака». Но и за еврокубковую зону в этом сезоне команда вряд ли поборется.

– А от «Динамо» взлета ждете? С приходом Кирилла Новикова бело-голубые резко прибавили.

– Да сколько мы уже ждем взлета «Динамо»? 43 года. Речь о настоящем взлете, а не на четыре-пять матчей. Но для такого взлета нужно определиться с философией, чего я динамовцам и пожелаю.

– Напоследок вопрос о не чужом вам пляжном футболе. Бронза сборной России на недавнем чемпионате мира в Парагвае – это успех?

– Я, конечно, следил за турниром. И, считаю, команда Михаила Лихачева показала хороший результат. В четвертьфинале мы победили Бразилию – после таких матчей всегда возникают проблемы. Вот и с итальянцами не сложилось. Все было против нас, в том числе судейство. Но все равно команда вернулась из Парагвая с медалями. Сделан шаг вперед.

Теперь хочется надеяться, что следующий чемпионат мира все-таки пройдет в России. Пусть после решений ВАДА и возникла угроза, что турнир у нашей страны отберут.