«Во всем белом». Владимир Стогниенко про Месси, Вика Уайлда и любовь к хоккею
Очередным гостем программы «Во всем белом» стал Владимир Стогниенко.
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Знаменитый спортивный комментатор рассказал ведущему Сергею Белоголовцеву про нюансы своей профессии, организацию трансляций спортивных матчей в России, любимые виды спорта и любимых спортсменов. Каково это обладать одним из самых узнаваемых голосов страны, сложно ли сохранять спокойствие, когда твой голос слышат миллионы людей и нужно ли сдерживать эмоции, если работаешь на матче любимой команды? Не стоит забывать, что наш гость неоднократно комментировал Олимпийские игры, а значит особенно интересно слышать его размышления о спорте в контексте Олимпиады.
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