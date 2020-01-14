Даниил Лесовой: Наверное, в Киеве меня закормили

«НАБРАЛ ДВА ЛИШНИХ КИЛО»

В первой части чемпионата Лесовой провел за «Арсенал» 17 матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами. В том числе он забил победный мяч в ворота ЦСКА 2 декабря, а перед самым перерывом поучаствовал в разгроме «Локомотива» (4:0), ассистировав Игорю Горбатенко, когда тот открыл счет.

Наверняка успехам киевского «Динамо» сейчас радуются в «Зените», куда Лесовой может вернуться по окончании сезона. Ну а пока талантливый полузащитник продолжит помогать «Арсеналу» в борьбе за еврокубковую путевку. После 19 туров туляки, напомним, занимают в чемпионате шестое место. Во вторник команда приступила к первому зимнему сбору в Турции, пройдя перед этим в Москве обязательный медосмотр.

- Как отдохнули во время зимних каникул? - вопрос Лесовому.

- На неделю слетал на море с девушкой. Но Новый год встречал в Киеве. Там же провел все остальное время. Соскучился по дому, семье, друзьям (Лесовой родился в Москве, но в детстве переехал с родителями в украинскую столицу, где и начал заниматься футболом. - Прим. ред.). Мне не так часто удается выбраться в Киев, поэтому постарался пробыть там как можно дольше. Очень доволен.

- Поддерживали в отпуске физические кондиции?

- Никаких указаний по этому поводу в клубе не было. Но любой игрок сам понимает, как не растерять форму. На неделю я от всего абстрагировался, вообще ничего не делал. А потом занимался каждый день. Сейчас чувствую себя неплохо.

- Кажется, лишний вес вы не набрали.

- А вот и неправда (улыбается). Два лишних килограмма все-таки есть. Наверное, родители с девушкой дома закормили. Но для меня это не проблема. Легко сброшу два кило за пару дней. Садиться на диету для этого мне не нужно.

«ПЕРЕХОД ИГНАТЬЕВА В «РУБИН» УДИВИЛ»

- Какие задачи будут стоять перед «Арсеналом» в весенней части чемпионата?

- Лично для себя я поставил цель попасть в Лигу Европы. В прошлом году это удалось. Почему бы не повторить тот результат? Считаю, нам по силам удержаться в шестерке. Ну и, конечно, весной хотелось бы продолжить забивать и отдавать голевые передачи.

- Зимой состав «Арсенала» пополнили Валерий Громыко и Юрий Ковалев из солигорского «Динамо». Что думаете о новичках?

- Пока не виделся с ребятами, познакомимся уже на сборах. Но любой команде требуется усиление. Даже «Барселона» и «Реал» каждое трансферное окно подписывают новых игроков.

- За трансферными новостями из других российских клубов следите?

- Конечно. Думаю, будет еще много переходов. А пока больше всего удивил трансфер Ивана Игнатьева в «Рубин». Как и приход туда Леонида Слуцкого.

- В судейском корпусе тоже происходят изменения. С января российскими арбитрами руководит венгр Виктор Кашшаи…

- Даже не знаю, что сказать. Может, назначение Кашшаи и пойдет на пользу нашему футболу. Выводы сделаем после второго круга.

- Но судейская проблема в РПЛ-2019/20 имеет место?

- С введением системы VAR добавились новые нюансы. Мне эти остановки в игре не слишком нравятся. Падает темп, эмоции уходят… Но какой-то предвзятости со стороны судей я не замечал.

«МАТЧИ С «НЕФТЧИ» ПРИНЕСЛИ ПОЛЬЗУ»

- Некоторые считают, что арбитры благоволят «Зениту». Переживаете за клуб, которому принадлежат права на вас?

- Конечно, мне интересно, что происходит в «Зените». Но на этот сезон все мои мысли связаны исключительно с «Арсеналом».

- «Зенит», скорее всего, станет чемпионом. Зато в группе преследований возможны любые перемены. Эту четверку еще реально догнать? Ваш одноклубник Анри Хагуш заявил, что «Арсенал» должен быть выше «Локомотива»…

- Конкретных турнирных задач перед нами никто не ставил. Но, как я уже сказал, мы в состоянии удержаться на шестом месте. И, конечно, никто не против подняться еще выше. Будем двигаться от матча к матчу. Как и раньше.

- А нужны ли «Арсеналу» еврокубки? Прошлым летом дебют в Лиге Европы обернулся безликим поражением от «Нефтчи»…

- И все равно - это бесценный опыт. Особенно для молодых игроков вроде меня. Было интересно проверить себя в квалификации Лиги Европы. Да, командный результат не устроил, но я рад, что удалось выйти на поле в тех матчах с «Нефтчи», почувствовать вкус еврокубков.

«ТУЛА СТАЛА ВТОРЫМ ДОМОМ»

- Летом «Зенит» может вернуть вас из аренды. По слухам, интерес к вам проявляет «Динамо». Какой вариант продолжения карьеры предпочтете?

- Мне комфортно в «Арсенале». Это как вторая семья. Я никуда из Тулы не рвусь. И не хочу загадывать наперед.

- Но ведь «Зенит» - это совершенно иной уровень. Неужели не мечтаете туда вернуться?

- Не могу назвать «Зенит» своим родным клубом. Все-таки я не так долго там пробыл, из нынешнего тренерского штаба со мной никто особо не общался. Конечно, было бы интересно поиграть за такую команду. Но пока я не знаю, рассчитывают ли на меня в Питере.

- Думаете, за вашей игрой за «Арсенал» в «Зените» не следят?

- Может, и следят.

- И вы ни с кем из зенитовцев связь не поддерживаете?

- Так я же переходил в «Арсенал» из «Зенита-2». У первой команды тогда был другой главный тренер (Роберто Манчини. - Прим. ред.). Так что Сергей Богданович Семак пока мог видеть меня только по телевизору (в матчах с «Зенитом» Лесовой, по условиям арендного договора, участия не принимал. - Прим. ред.).

- Но вы чувствуете в себе силы пробиться в стартовый состав «Зенита»?

- Не задаюсь такими вопросами. Я чувствую прогресс по сравнению с предыдущим сезоном. Сейчас повожу на поле больше времени. И стараюсь по максимуму использовать доверие со стороны Игоря Геннадьевича Черевченко, которому очень благодарен.